³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢T-Plan¤ÈÄó·È¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎUI¥Æ¥¹¥È¼«Æ°²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆüËÜ¤ÇÄó¶¡³«»Ï
2024Ç¯12·î19Æü¡¢Åìµþ - ³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë T-Plan ¤È¤ÎÄó·È¤òÈ¯É½¤·¡¢Â¿ÍÑÅÓ¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê T-Plan UI ¥Æ¥¹¥È¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñÆâÁíÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÀµ¼°¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë T-Plan ¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥»¥¹¤Î¹çÍý²½¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½¤ÈÍøÅÀ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÈó°ÍÂ¸: Web¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë(iOS¡¢Android)¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶ (Windows¡¢Mac¡¢Linux) ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥Îー¥³ー¥É/¥íー¥³ー¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£: µ»½Ñ·Ï¥æー¥¶ー¤ÈÈóµ»½Ñ·Ï¥æー¥¶ー¤ÎÎ¾Êý¤òÂÐ¾Ý¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ ²èÁüÇ§¼±¥Ùー¥¹¤Î¥Æ¥¹¥È: ¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦ ³°Éô¥Çー¥¿Åý¹ç: ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢PDF¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Çー¥¿¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥Æ¥¹¥È: ¥½ー¥¹¥³ー¥É¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆâÉô¥·¥¹¥Æ¥à¹½Â¤¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Êñ³çÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥Æ¥¹¥È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢°ÂÁ´¤ÇÈó¿¯½±Åª¤Ê¥Æ¥¹¥È¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
T-Plan ¤Î CEO ¤Ç¤¢¤ë Charlie Wheeler »á¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®°Õ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ïµ»½Ñ³×¿·¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê»Ô¾ì¤Ë T-Plan ¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¥Æ¥¹¥È ¥×¥í¥»¥¹¤ÇÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¸úÎ¨¤ÈÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¡×
T-Plan ¤ÎÍÑÅÓ
T-Plan ¤ÏÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍÑÅÓ¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥Ö¥é¥¦¥¶ー¤ª¤è¤ÓCAD¼«Æ°²½¥Æ¥¹¥È
¡¦ ¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¤ª¤è¤Óµ¡Ç½¥Æ¥¹¥È
¡¦ ·ÑÂ³Åª¤ª¤è¤Ó¥¯¥í¥¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Æ¥¹¥È
¡¦ ¥ー¥ïー¥É¶îÆ°·¿¤ª¤è¤Ó¥¤¥áー¥¸¥Ùー¥¹¤Î¥Æ¥¹¥È
PC¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦IoT¡¦Web¡¦¥²ー¥à¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¥¹¥È¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ï¡¢µ¡Ì©¥½ー¥¹¥³ー¥É¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½Â¤¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢DevOps´Ä¶¤Ç¥Æ¥¹¥È¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Çー¥¿¤òÊÝ¸î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·øÏ´¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥Æ¥¹¥È¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¶ÌÃÖ¡¡ÂîÌé¤Ï¡¢¤³¤Î¥Äー¥ë¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖT-Plan¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¸¡¾Ú¥Æ¥¹¥È¤Îºî¶È»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÉÊ¼Á¤È³«È¯¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥íー¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Èº£¸å¤Î·×²è
ÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¸ì¥á¥Ë¥åー¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¶¯²½¤·¤¿ T-Plan ¤Î´°Á´¥íー¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¤¬ËÜÇ¯ 12 ·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¼«Æ°²½¤ÈÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ç¸£°ú¤µ¤ì¤ë¶È³¦¡¦´ë¶È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥Ç¥â¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎT-PLAN¥Äー¥ë³èÍÑ³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
T-Plan ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1999 Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ T-Plan ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¼«Æ°²½¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî 20 Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢¸½ºßÀ¤³¦Ãæ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊñ³çÅª¤Ê¼«Æ°²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£T-Plan ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥»¥¹¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤ÎÁÈ¿¥¤¬¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
T-Plan¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È: https://www.t-plan.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
T-Plan Robot ¹ñÆâÁíÈÎÇäÂåÍýÅ¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸
¹ÊóÃ´Åö
ÅÅÏÃ¡§03-6824-6520
¥áー¥ë¡§info@ch-bridge.com
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.ch-bridge.com
T-Plan¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.ch-bridge.com/t-plan