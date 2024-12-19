³«ºÅÃæ¤ÎIGF¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿ä¿Ê
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É-2024Ç¯12·î19Æü¡§¥ê¥ä¥É¤ÎKing Abdulaziz International Conference Center¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÏ¢¤ÎÂè19²ó¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊIGF¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÄÌ¿®¡¦¾ðÊóµ»½Ñ¾Ê¡ÊMCIT¡Ë¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¯ÉÜÄ£¡ÊDGA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î15Æü～19Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢160¥«¹ñ¤«¤é10,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¾·¤«¤ì¤¿1,000¿Í°Ê¾å¤Î¹Ö±é¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë300¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡ÖBuilding our Multistakeholder Digital Future¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÌ¤Íè¤Î¹½ÃÛ¡Ë¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑ¤È¥ê¥¹¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¡¢È¯Å¸¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÍÑ¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤È¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¡×¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬Ë¾¤à¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î²þÁ±¡×¤Î4¤Ä¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤òÃæ¿´¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤³¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¥Ï¥ÖµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¼¨¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¤È¤â¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¤Ç·Ç¤²¤ëÈË±É¤ÈÊñÀÝÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥Î¥ßー¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥Ð¥¤¥É¤òËä¤á¡¢¹ñÏ¢¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤ÎÃ£À®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÃ´¤¦Ìò³ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎIGF¤Ë¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ëÃøÌ¾¤Ê¥êー¥Àー¤äÀìÌç²È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ³×Åª¤Ê±þÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÍ×¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆ³Æþ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Èµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IGF¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÀìÌç²È¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬Á°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤Î¥«¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ëÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÃÎ¼±¤ò¸ò´¹¤·¡¢·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿ÊÅ¸¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î²¸·Ã¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÌ¿®¡¦¾ðÊóµ»½ÑÊ¬Ìî¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊIGF¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊIGF¡Ë¤Ï¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¹ñÏ¢»±²¼¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÇ¯¼¡¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜµ¡´Ø¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¡¢Ì±´Ö¥»¥¯¥¿ー¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.intgovforum.org/en)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¯ÉÜÄ£¡ÊDGA¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¯ÉÜÄ£¡ÊDGA¡Ë¤Ï¡¢2021Ç¯3·î9Æü¡Ê¥Ò¥¸¥å¥éÎñ1442Ç¯¥é¥¸¥ã¥Ö25Æü¡Ë¤Ë³ÕÎ½²ñµÄ¤Î·èµÄ¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£DGA¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÅý¼£¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë»ö¹à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³«È¯¤ÈÂÎ·Ï²½¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äÅÅ»Ò¥Ýー¥¿¥ë¤Î¸úÎ¨¸þ¾å¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÅý¼£±¿±Ä¤Îµ¬À©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies/agencyDetails/AC319/!ut/p/z1/jZDLbsIwEEW_pYssmxljAqY7N5UqWUoDioDgTRUq46QKduS4RP37WmXFq3R2MzpHundAQgnSVIdGV76xpmrDvpGTdzFnY8KR5IyQCS7SGXt5I4IiIqxPgZwmzwHIpjkvVgQxAfkfH28Mx3t-oQyIe1BoMXJZmmmQXeXrx8bsLJQ8pWQWAshTPX8V46CT5SgRK8QiuQAuO_4Cf5QICXVrt8eHcrOlLERxaqeccvGXC-fa-65_ijDCYRhiba1uVfxh488uwmtSbXsP5TkL3X5ZDt8Um_l-zXr-8AOL6MlP/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£