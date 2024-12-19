¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡Êµ¤¸õÊÑÆ°¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ­¡¢»ñ¸»ºÆÀ¸¤Ê¤É¡Ë¡×¤ÎÌÖÍåÅª¤ÊºÇ¿·¾õ¶·¤ÈÌ¤Íè¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÆ°¸þ¡§Âè2²ó ±øÀ÷/±øÀ÷½üµî

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- - ¥¿¥¤¥È¥ë¡§Greenhouse-Scale Comparison of 10 Native Pacific Northwest Plants for the Removal of Per- and Polyfluoroalkyl Substances from Stormwater
- - »¨»ïÌ¾¡§ACS ES&T Water
- - doi¡§10.1021/acsestengg.3c00123
- - ½ÐÈÇÇ¯¡§2023Ç¯
- - µ¡´ØÌ¾¡§Oregon State University
- - ³µÍ×¡§Íµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊªÊª¼Á¡ÊPFAS¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ±øÀ÷¤µ¤ì¤¿±«¿å¤«¤éPFAS¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÌÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î10¼ïÎà¤Î¿¢Êª¤´¤È¤ÎPFAS¤ÎÃßÀÑÀÇ½¤òÉ¾²Á¤ª¤è¤Ó¡¢¿¢Êª¤Ø¤ÎPFASÃßÀÑ¤Î¥â¥Ç¥ë²½¤ò¼Â»Ü¡£¿¢Êª¤òÍøÍÑ¤·¤¿PFAS¾ô²½¥×¥í¥»¥¹¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Êµ»½Ñ³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
- ÏÀÊ¸»öÎã¡Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÎÎ°è¡Ë
- - ¥¿¥¤¥È¥ë¡§Enhancing Air Quality Forecasts Across the Contiguous United States (CONUS) During Wildfires Using Analog-Based Post-Processing Methods
- - »¨»ïÌ¾:ACS ES&T Water
- - doi¡§10.1016/j.atmosenv.2023.120165
- - ½ÐÈÇÇ¯¡§2024Ç¯
- - µ¡´ØÌ¾¡§Atmospheric Environment
- - ³µÍ×¡§Community Multiscale Air Quality¥â¥Ç¥ë¡Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ë¡¢¸½ºß¤È²áµî¤Î¥Çー¥¿¤ÎÎà»÷À¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Åý·×ÎÏ³ØÅª¼êË¡¡ÊAnalog Ensemble¡Ë¤È¡¢²ÐºÒ±ì¤òÀµ³Î¤Ë´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¥È¥ìー¥µー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñÁ´ÅÚ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»³²Ð»öÍ½Â¬¤ª¤è¤ÓPM2.5Ç»ÅÙÍ½Â¬ÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸¦µæ¡£
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- - ¥¿¥¤¥È¥ë¡§Sustainable Water-Injecting Turbofan Comprising Hybrid-electrics
- - µ¡´Ø¡¦´ë¶È¡§MTU AERO ENGINES AG¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
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- ¥°¥é¥ó¥È»öÎã¡Ê¶¹µÁÎÎ°è¡Ë
- - ¥¿¥¤¥È¥ë¡§Engineering Research Center for Bio-mediated and Bio-inspired Geotechnics (CBBG)
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