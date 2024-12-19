¡ÖÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ³¤³°»Ô¾ì¥ì¥Ýー¥È2024Ç¯ÈÇ¡× È¯¹Ô¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡¡Ê»ñ¸»Áí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ³¤³°»Ô¾ì¥ì¥Ýー¥È2024Ç¯ÈÇ¡¡É½»æ²èÁü
ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ´ØÏ¢»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¢Ê¬ÀÏ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò»ñ¸»Áí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ìÌÚ½¤¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡ÖÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ³¤³°»Ô¾ì¥ì¥Ýー¥È 2024Ç¯ÈÇ～³¤³°¼çÍ×»Ô¾ì¤È»º¶ÈÆ°¸þ～¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÅì Æî¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢ÃæÆîÊÆ»Ô¾ì¤ò´Þ¤á¤¿À¤³¦¤Î31¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È»º¶ÈÆ°¸þ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¸½¾õÊ¬ÀÏ¤È¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤Î½éÈÇ°ÊÍè¡¢³Æ¹ñ¤äÃÏ°è¤ÎÆ°¸þ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄÉÀ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ÈÇ¤âºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¿ä°Ü¤È¸«ÄÌ¤· 2024 Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÆ³ÆþÎÌ¤Ï¡¢450～531GW¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤Î Å¾´¹¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç¤ÏÅÅÎÏ·ÏÅý¤Îº®»¨¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å ¤ÏÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë½ÀÆð¤ÊÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤¬ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ÎÁ¤Î¥È¥ìー ¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äÆ©ÌÀÀ¤Î³ÎÊÝ¤¬»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÀ¯ºö¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Î¼ûµë¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¹ñºÝËÇ°×Ëà»¤¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³µÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ½ñ¤Î³µÍ×¡ÛÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ³¤³°»Ô¾ì¥ì¥Ýー¥È 2024Ç¯ÈÇ～³¤³°¼çÍ×»Ô¾ì¤È»º¶ÈÆ°¸þ～
¡¦È¯¹Ô¼Ô¡§ ¡¡¡Ê³ô¡Ë»ñ¸»Áí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦È¯¹ÔÆü¡§ ¡¡¡¡2024Ç¯12·î19Æü
¡¦¥Úー¥¸:¿ô¡§ ¡¡Ìó425¥Úー¥¸
¡¦¡ÒÇÞÂÎ¡Ó¡§PDF¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É·Á¼°¡Ë¡Êºý»Ò¤âÄÉ²ÃÃíÊ¸²ÄÇ½¡Ë
¡¦²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇÊÌ¡Ë¡§ ÅÅ»Ò¥Çー¥¿¡ÊPDF¡Ë ²ñ°÷¡§ 80,000 ±ß °ìÈÌ¡§100,000 ±ß
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¡¢¿½¹þÊýË¡¤ÏÊÀ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥Èhttps://www.rts-pv.com/business/report/¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ïhttps://www.rts-pv.com/contact/¤«¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò»ñ¸»Áí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à Ã´Åö. ÎëÌÚ¡Ê¤¹¤º¤¡Ë¡¢²¬ºê¡Ê¤ª¤«¤¶¤¡Ë
¡¡URL: https://www.rts-pv.com/
Tel¡§03-3551-6345 E-mail¡§info@rts-pv.com
¢©104-0032 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ3-19-2 ¥¥åー¥¢¥¹È¬ÃúËÙ Âè°ì¥Ó¥ë4³¬
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò»ñ¸»Áí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û ³ô¼°²ñ¼Ò»ñ¸»Áí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀìÌç¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤È¤·¤Æ 40 Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤Î´ØÏ¢¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÀÍÛ¸÷ È¯ÅÅ¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È»Ù±ç¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤¿PV¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò´ð´´¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ì¤Ä¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎËÜ³ÊÉáµÚ¤Î¼Â¸½¤ÈÂÀ ÍÛ¸÷È¯ÅÅ»º¶È¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢Á´¼Ò°ì ´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£