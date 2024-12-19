´ñÀ×¤Î»°»ÐËå¡¢½é¤Î¶¦Ãø¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡Ø¥³¥·¥Î»°»ÐËå¡¡¸þ¤³¤¦´ß¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÅÏ¤ì¤Ê¤¤¡Ù´©¹Ô
Ã±¹ÔËÜ¡Ø¥³¥·¥Î»°»ÐËå¡¡¡¡¸þ¤³¤¦´ß¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÅÏ¤ì¤Ê¤¤¡ÙÉ½»æ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦°ÂÉô½ç°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î8Æü¤Ë¡¢¥³¥·¥Î¥Ò¥í¥³¡¿¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¡¿¥³¥·¥Î¥ß¥Á¥³¤Î»°»ÐËå¤Ë¤è¤ëÃ±¹ÔËÜ¡Ø¥³¥·¥Î»°»ÐËå¡¡¸þ¤³¤¦´ß¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÅÏ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ¤Î¥³¥·¥ÎÍÎÁõÅ¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»°»ÐËå¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿ÍÀ¸¤Î»³ºä¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢50Ç¯Ä¶¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿ô¤¨¤ëÀ¸³¶¸½Ìò¤Î¶Ë°Õ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Î¥³¥·¥Î¥Ò¥í¥³¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯1·î¤ËÊÆ¼÷¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯¤Î½é²Æ¤Ë¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¡¦¾®¼Ä°½»Ò¤µ¤ó¤È»°»ÐËå¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡Ø¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶ー ¥³¥·¥Î¥¢¥ä¥³¤ÎÀ¸³¶¡Ù¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë3»á¤Î¿·´©¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³µÍ×¡Û¡¡
Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ¤Î¥³¥·¥ÎÍÎÁõÅ¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»°»ÐËå¡£¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Î¶þ¿«¡¢ÉÔÅÏ¤êÁûÆ°¡¢Î¥º§――¤Ê¤É¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÇÈßÑ¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¡¢Â·¤Ã¤ÆÀ¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¡ª
¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¥³¥·¥Î¥Ò¥í¥³
¡Ö°ìÈÖ¼ã¤¤¤Î¤Ï¡Øº£¡Ù¡×¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ëÎÏ¡×¡¡¥³¥·¥Î¥ß¥Á¥³
50Ç¯Ä¶¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿ô¤¨¤ëÀ¸³¶¸½Ìò¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤¬ËþºÜ¡ª
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¡»½ñÌ¾¡§¡Ø¥³¥·¥Î»°»ÐËå¡¡¸þ¤³¤¦´ß¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÅÏ¤ì¤Ê¤¤¡Ù
¡»Ãø¼Ô¡§¥³¥·¥Î¥Ò¥í¥³¡¿¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¡¿¥³¥·¥Î¥ß¥Á¥³¡¡¡»È½·¿¡§»ÍÏ»È½ÊÑ·¿
¡»ISBN¡§978-4-12-005873-8¡¡¡»È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î8Æü
¡»Äê²Á¡§1,980±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
º¸¤«¤é¥³¥·¥Î¥Ò¥í¥³¡¢¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¡¢¥³¥·¥Î¥ß¥Á¥³
¡ÚÃø¼Ô¡Û¡¡
¥³¥·¥Î¥Ò¥í¥³
ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£1957Ç¯¡¢Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¡£78Ç¯¤«¤é¥íー¥Þ¡¢¥Ñ¥ê¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£97Ç¯¡¢ËèÆü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¾Þ¼õ¾Þ¡£2013Ç¯¤ËKH¥®¥ã¥é¥êー°²²°¤ò³«Ï¡£18Ç¯¡¢¿À¸Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÈþ½Ñ´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£21Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç¡Ö¥³¥·¥Î¥Ò¥í¥³Å¸¡×¤ò³«ºÅ¡£
¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³
ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£1959Ç¯¡¢Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¡£78Ç¯¤«¤é22Ç¯´Ö¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢ËÌµþ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢¥¥åー¥Ð¤Ê¤É¤Ç¤â¥·¥çー¤ò³«ºÅ¡£¹ñºÝÅª¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¸¥ª¥ó¡¦¥É¥Ìー¥ë·®¾Ï¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¡¢°°ÆüÃæ¼ú¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¡£
¥³¥·¥Î¥ß¥Á¥³
ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£1973Ç¯¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢»Â¿·¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤½¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï80Ç¯Âå¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡õ¥¢¥ë¥Ðー¥ÈÇîÊª´Û¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥Éー¥à¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¨¥¤¥ºËÐÌÇ±¿Æ°¤Ë¹×¸¥¡£