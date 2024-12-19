´ØÀ¾°å²ÊÂç³Ø¤È¥Æ¥à¥¶¥Ã¥¯¤¬¶¦Æ±³«È¯¡ª¡Ö°åÎÅÌÌÀÜ¡×¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ë»È¤¨¤ëÂÐÏÃ·¿¥í¥Ü¥Ã¥È
¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í´ØÀ¾°å²ÊÂç³Ø¡ÊÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡¡Íý»öÄ¹¡¦»³²¼ÉÒÉ×¡¢³ØÄ¹¡§ÌÚÍüÃ£Íº¡¢°Ê²¼¡Ö´ØÀ¾°å²ÊÂç³Ø¡×¡Ë¶µ°é¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¦¶µ¼ø À¾²° ¹î¸Ê¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥à¥¶¥Ã¥¯¡ÊËÜÅ¹¡§µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àîµ×ÊÝ Í¦¼¡¡¢°Ê²¼¡Ö¥Æ¥à¥¶¥Ã¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢°åÎÅÌÌÀÜ¤ò¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¡Ö°åÎÅÌÌÀÜ¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¡ÊPrototype¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢°åÎÅÌÌÀÜ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¤Ç¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë°åÎÅÌÌÀÜ¤Îµ»Ë¡¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÌÌÀÜ¥í¥Ü¥Ã¥È¾Ò²ðÆ°²è¡§ https://youtu.be/4bXCTPZrSao
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=4bXCTPZrSao ]
¢£À¸À®AIÅëºÜ ¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¡Ö°åÎÅÌÌÀÜ¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤È°å»Õ¤¬ÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢Àµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤ò¤¯¤À¤¹¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö°åÎÅÌÌÀÜ¡×¤ò·±Îý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- À¸À®AIÅëºÜ¡§°åÎÅÌÌÀÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÏÃ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¥¹¥àー¥º¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
- Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡§ËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ°¤¤Ç¡¢Î×¾²¤Ë¶á¤¤Î×¾ì´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡§ÆüËÜ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±Ñ¸ì¤Ê¤É57¸À¸ì¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê°åÎÅÌÌÀÜ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¡§Ê¹¤¯¤Ù¤¹àÌÜ¤¬Ê¹¤±¤¿¤«¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤ò°ìÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¡§°å»Õ¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÐÏÃ¥¹¥¥ë¤ò¶¯²½¤·¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/29724/table/79_1_a36d68e72b293a56edfd8d205d925f40.jpg ]
¢£³«È¯ÇØ·Ê
¡¡¡Ö°åÎÅÌÌÀÜ¡×¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È°å»Õ¤¬¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢Àµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼çÁÊ¤ä¸½ÉÂÎò¡¢´û±ýÎò¡¢²ÈÂ²Îò¤Ê¤É¤ò°å»Õ¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î°åÎÅÌÌÀÜ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î×¾²¸½¾ì¤òÁÛÄê¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥à¥¶¥Ã¥¯¤¬Ìó10Ç¯Á°¤«¤é¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê´µ¼Ô·¿¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¥í¥Ü¥Ã¥È¤Îµ»½Ñ¤ò´ð¤Ë¡¢À¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¡¢°åÎÅÌÌÀÜ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅÌÌÀÜ¤ò¡¢Î×¾²¸½¾ì¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç·«¤êÊÖ¤·¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡´ØÀ¾°å²ÊÂç³Ø¤È¥Æ¥à¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸¡¾Ú¤È²þÎÉ¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯²Æº¢¤ËÀ½ÉÊÈÇ¤òÈ¯Çä³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°åÎÅÌÌÀÜ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡È¾õ¶·ÀßÄê¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£²ó¤Î°åÎÅÊ¬Ìî¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎAIÅëºÜ¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
´ØÀ¾°å²ÊÂç³Ø ¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¾²° ¹î¸Ê ¶µ¼ø¡¦¥»¥ó¥¿ーÄ¹
¡¡¶áÇ¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎ×¾²¼êµ»¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢°å³Ø¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Î×¾²µ»Ç½¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°åÎÅÌÌÀÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î×¾²¸½¾ì¤òºÆ¸½¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È·¿¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÏµ¼´µ¼Ô¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÎÅÌÌÀÜ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó³«È¯¤·¤¿¡Ö°åÎÅÌÌÀÜ¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢À¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤êÎ×¾²¸½¾ì¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê°åÎÅÌÌÀÜ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÎÅÌÌÀÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¾ÜºÙ¡¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯
²ñÏÃÆâÍÆ¤ÎÉ½¼¨²èÌÌ
¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÉ½¼¨²èÌÌ¡ÊÊ¹¤±¤¿¹àÌÜ¤ÏÎÐ¿§¡¢Ê¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¹àÌÜ¤ÏÇò¿§¤ÇÉ½¼¨¡Ë
¢§»ÈÍÑÎã
ÀßÄê¡§23ºÐ¡¢½÷À¡¢³±¤Î¾É¾õ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£º£¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³Ø¹»Ë¡¿Í´ØÀ¾°å²ÊÂç³Ø
https://www.kmu.ac.jp/index.html
Íý»öÄ¹:»³²¼ ÉÒÉ×¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿ ¤È¤·¤ª¡Ë
¢©573-1010¡¡ËçÊý»Ô¿·Ä®2ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ
¤Þ¤â¤Ê¤¯ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢°å³ØÉô¡¢´Ç¸î³ØÉô¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó³ØÉô¤òÍÊ¤¹¤ë°åÎÅ·ÏÊ£¹çÂç³Ø¤Ç¤¹¡£·ú³Ø¤ÎÀº¿À¡Ö»ü¿Î¿´¶À¡×¤ËÂ§¤ê¿Í´ÖÀË¤«¤ÊÎÉ°å¤ò°éÀ®¡£µÞÀ´ü¤«¤éºßÂð¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉíÂ°°åÎÅµ¡´Ø¤ò»ý¤Á¡¢ÂçºåËÌÅìÉô¤Î·ò¹¯¤È°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥à¥¶¥Ã¥¯¡¡
https://www.tmsuk.co.jp
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àîµ×ÊÝ Í¦¼¡¡Ê¤«¤ï¤¯¤Ü ¤æ¤¦¤¸¡Ë
ËÜÅ¹½êºßÃÏ ¡¡¡§¢©602-8482¡¡µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¾ôÊ¡»ûÄÌ¾åÎ©Çä¾å¤ëÂç¹õÄ®689ÈÖÃÏ1
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥ïー¥¯¥í¥¤¥É¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¦Â¸¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¡¢·úÃÛ¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ºÒ³²¥ì¥¹¥¥åー¤Ê¤É½ÅÏ«Æ¯¤ä¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ç¡¢¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¼ÂÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÉWORKROID¡É ¡Ê¥ïー¥¯¥í¥¤¥É¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤ÎÎò»ËÆ°²è¡§https://youtu.be/A3Lq9TkqVI4
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=A3Lq9TkqVI4 ]
¥Æ¥à¥¶¥Ã¥¯¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à :
https://www.tmsuk.co.jp/contact/
¼õÂ÷³«È¯¡¢À½ÉÊ¾ÜºÙ¡¢Æ³Æþ¡¢ºÎÍÑ¡¢¼èºàÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¡¢¤´¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤