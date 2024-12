AIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡ÊCLV¡ËÍ½Â¬¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤Î¼ý±×ÎÏ¤ò³×¿·―¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤Î¾Ò²ð―

株式会社MARKELINE

株式会社MARKELINE(代表取締役:藤原一輝、所在地:京都府京田辺市)は、Foot Locker社のシニアデータアナリストであるMukundan Sankarさんとの提携により、AI技術を活用した顧客生涯価値(CLV)予測に関する記事を日本で公開しました。これにより、日本企業の収益力向上を目指す新たなマーケティング手法を紹介します。

本記事は、株式会社MARKELINEが運営するChannel-Less Marketing(https://channel-less-marketing.org/)にて公開され、AIを駆使した顧客分析による予測技術の実践的な活用方法が解説されています。

【『AI for Customer Lifetime Value (CLV) Prediction: Why Smart Marketers Are Paying Attention(https://bettermarketing.pub/ai-for-customer-lifetime-value-clv-prediction-why-smart-marketers-are-paying-attention-3e1636681dc7)』の翻訳に至った経緯】

CLV予測の重要性とAIの役割

日本企業の収益力は依然として低迷しています。例えば、2022年度の営業利益率は5.43%であり、海外企業の46.4%と比較すると大きな差があります。この低収益力の一因は、顧客ロイヤルティやブランド価値の向上が不足している点にあります。AI技術を活用したCLV予測は、顧客行動をリアルタイムで分析し、より精度高く予測する革新的なアプローチであり、従来の手法を超えて企業の競争力を強化します。Mukundan Sankarさんの記事では、AIを活用したCLV予測の実践方法とその効果について詳しく紹介されています。この翻訳記事が、日本企業のマーケティング活動に新たな進化をもたらすことを期待しています。

(※CLV(顧客生涯価値)とは、顧客が企業との関係を通じて生み出す総収益を予測する指標です)

【顧客生涯価値(CLV)予測のためのAIの概要】

・顧客生涯価値(CLV): 顧客がどれだけ長期間、どれだけ多くのお金を使うかを予測する重要な指標

・従来のCLV予測方法:単純な数式に基づいており、顧客の行動の変化を捉えきれないことが多い

・AIによるCLV予測:顧客行動をリアルタイムで分析、マーケティング戦略を即座に調整できる

・スターバックスの実践例:顧客の来店頻度や注文パターンを追跡し、パーソナライズされたオファーでリピートを促進

・AIを使ったCLV予測の導入方法

ーデータ整理:AIは信頼できるデータに基づいて効果的に機能

ーツール選択:Google AutoML、Salesforce Einstein、Microsoft Azure AIなどのツールを使用

ー段階的導入:まず小さな顧客グループから始め、テストして拡大

ー洞察に基づいた行動:AI予測に基づき、パーソナライズされたキャンペーンを展開

・AI主導のCLV予測:顧客離れの防止や強固な顧客関係を築くために活用される

■Mukundan Sankar(https://contactout.com/Mukundan-Sankar-29055665)

Foot Locker社のシニアデータアナリストで、デジタルアナリティクスチームの一員。電子工学と通信工学を学んだ後、データ分析に情熱を見出し、2016年にデータ分野でのキャリアをスタート。7年以上にわたり、データを活用した意思決定の支援、AIやデータサイエンスに関する知識の発信を行っています。複雑なトピックを簡潔にし、実践的な洞察を提供することを使命としています。 Data & AI with Mukundan Podcast(https://podcasts.apple.com/us/podcast/data-ai-with-mukundan/id1771716723)も主催しています。

