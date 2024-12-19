¡Ú1·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ¡Û¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à»ö¶È¾µ·Ñ¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤ÈÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤¬Ï¢·È¤·¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー¡Ö³«¶È¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡È·Ñ¤°¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¡×¤ò³«ºÅ¡ª
»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¡ÊµÜºê¸©µÜºê»Ô / ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ Î´ÂÀ ¡Ë¤ÏÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÂè»°¼Ô¾µ·Ñ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢1·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー¡Ö³«¶È¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡È·Ñ¤°¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://peatix.com/event/4228062/
Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Ï¡¢¶å½£¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤éÎ¦³¤¤Î¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢¼«Á³¤ò¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÔ²ñ¤ÎÊØÍø¤µ¤ÈÅÄ¼Ë¤Î²÷Å¬¤µ¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£
ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÅ¹¡¦Ì£¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Î»ö¶È¤Î8³ä¤¬¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤Ê¤¯ÇÑ¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÇÑ¶È¤Ï¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¿êÂà¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÂè»°¼Ô¾µ·Ñ¤Î¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢relay¤ÈËÌ¶å½£»Ô¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸å·Ñ¼ÔÊç½¸°Æ·ï¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡Örelay the local ËÌ¶å½£»Ô¡×¤ò³«Àß¤·¡¢2024Ç¯12·î¸½ºß¡¢5·ï¤Î¸å·Ñ¼ÔÊç½¸°Æ·ï¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
relay the local ËÌ¶å½£»Ô :
https://relay.town/local/fukuoka/kitakyushu
ÃÏ°è¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»ö¶È¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¤Î¤ì¤ó°ú·Ñ¤®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¡×¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼êË¡¤ä»öÎã¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¾µ·Ñ·Ð¸³¼Ô¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤Ë»ö¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ÎÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
»ö¶È¾µ·Ñ¤äÇÑ¶È¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÃæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±çµ¡´Ø¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://peatix.com/event/4228062/
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯1·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00～19:30
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
·Á¼°¡§¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Ê¸½ÃÏ³«ºÅ¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë
²ñ¾ì¡§COMPASS¾®ÁÒ¡ÊËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÀõÌî3ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ AIM¥Ó¥ë6³¬¡Ë
¼çºÅ¡§ËÌ¶å½£»Ô
±¿±Ä¡§¤Î¤ì¤ó°ú·Ñ¤®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¡Ë
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤«¤éËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼õÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ
- ËÌ¶å½£»Ô¤Î¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¥»¥ß¥Êー¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡×
- - »ö¶È¾µ·Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¥Çー¥¿¤ä»öÎã¤òÍÑ¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- - ³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò ã·Æ£Î´ÂÀ
- »ö¶È¾µ·Ñ·Ð¸³¼Ô¤È¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
- - »ö¶È¾µ·Ñ·Ð¸³¼Ô¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥²¥¹¥È
ÌÚÆ£ Î¼ÂÀ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ûー¥Û¥¥ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÌýÄÅ±þ±çÃÄ ÀìÌ³¼èÄùÌò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡Ë
µÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤Ç¡¢"Ç¤âÊâ¤«¤Ê¤¤"¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÌýÄÅ¾¦Å¹³¹¤ÎºÆÀ¸¤ËÄ©¤ß¡¢Ìó4Ç¯´Ö¤Ç25°Ê¾å¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤ä´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ò¼Â¸½¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¸©Æá²ÑÀî»Ô¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¶å½£³ÆÃÏ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ë°ìÊý¡¢39Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÊÄ¤¸¤¿Ï·ÊÞ¡ÖµÊÃã¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤ò»ö¶È¾µ·Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¥ªー¥ÊーÉ×ºÊ¤Î»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥³ー¥Òー¤ä´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤ÎÌ£¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¥Áー¥à¤Ç·Ð±Ä¤òºÆ¥¹¥¿ー¥È¡£ÃÏ°è¤Î¾ïÏ¢µÒ¤È¿·¤·¤¤µÒÁØ¤Î¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½»¤à¤Þ¤Á¡×¤«¤é¡ÖÊë¤é¤¹¤Þ¤Á¡×¤Ø¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«¤é»ö¶È¾µ·Ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤ÎÂ¸Â³¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://peatix.com/event/4228062/
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡È»ö¶È¾µ·Ñ¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://relay.town/media/media-lp
relay¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È
relay¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¤¢¤ë³¹¡×
relay¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¡Ö»ö¶È¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Îµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä»ñ¸»¤ò¤¤¤«¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¡ÊÂèÆóÁÏ¶È¡Ë¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤¬½Û´Ä¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡¦Ì¥ÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÌµ¸ÂÂçµ¹æ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¡Örelay ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Ï¡¢¾ù¤ê¼ê·Ñ¤®¼ê¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î»ÅÆþ¤ì¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸»º³èÆ°¤Ê¤É¤Ø¤Î°ì¼¡ÇÈµÚ¸ú²Ì¡¢¸ÛÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Î¸ÛÍÑ¼Ô½êÆÀ¤ä´ë¶È¤ÎÍø±×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾ÃÈñ¤«¤é¤ÎÆó¼¡ÇÈµÚ¸ú²Ì¡¢¿·¤¿¤ÊÁØ¤Î½¸µÒ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤¿·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ê¤É¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
relay¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÒÌ¾¤ä´ë¶È¾ðÊó¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à¡Ê¼ÂÌ¾³«¼¨¡Ë¤Ç¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Ê»ö¶È¾µ·Ñ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¤Î»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¤òÄó°Æ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤Î¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÇÑ¶ÈÌäÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://relay.town/media/media-lp
»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢½¾Íè¼ÒÌ¾¤ä´ë¶È¾ðÊó¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬»ö¶È¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò¥¹¥Èー¥êー²½¤··ÇºÜ¡£¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ëÇ®°Õ¤¢¤ë¸å·Ñ¤®¸õÊä¤ò¹¤¯¸øÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦´¶¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤»ö¶È¾µ·Ñ¤Î·Á¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó500·ï¤Î¸å·Ñ¼ÔÊç½¸°Æ·ï¤ò¸ø³«¡¢Ìó90·ï¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¹ñÆâ¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¦ÃÌÎ¨¡¦À®ÌóÎ¨3Ç¯Ï¢Â³No.1¡Ê2020～2022Ç¯ÅÙ¡Ë¢¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¹ñÆâ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¡Ú2022Ç¯¡¦2023Ç¯ÈÇ¡Û¡×¡Êmic-r.co.jp¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://relay.town/
¤Þ¤¿¡¢relay¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ò¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Örelay the local¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤È¡¢relay¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è»ö¶È¤ÎË¾¤Þ¤Ê¤¤ÇÑ¶È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢·È¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î¸½ºß¡¢Ìó90¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
relay the local ¾ÜºÙ :
https://relay.town/local/about
½Ð±é¡¦·ÇºÜ
¡¦Æâ³Õ´±Ë¼¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ÖÃÏÊý¤Ë»Å»ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/index.html
¡¦NHKÁí¹ç¡Ö¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡×
https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/episode/te/KG5MWZR42M/
¡¦ABEMA TV ¡ÖABEMA Prime ¡×
https://youtu.be/BAl14TQbrt4?feature=shared
relay ¸ø¼°X :
https://x.com/relaytown
relay ¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/relay.town/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È
½êºßÃÏ¡§µÜºê¸©µÜºê»ÔµÌÄÌÅì3ÃúÌÜ3-15¡¡¼ãÁð¶â¾ëÆ²¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ Î´ÂÀ
»ñËÜ¶â¡§50,000,000±ß
ÀßÎ©Æü¡§2020Ç¯1·î6Æü