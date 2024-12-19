Â¿ÍÍ¤Ê±¿ÍÑÀïÎ¬¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¥Ý¥±¥Èー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÅê»ñ
¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§îÝÌî¾»Âå¡£°Ê²¼¡¢¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È)¤Ï¡¢¡Ö¥«¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡¦¥ª¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É2¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¤ò¿·µ¬¤ËÀßÄê¤·¡¢Æ±ÁÈ¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ý¥±¥Èー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ã»³´´À²»á¡£°Ê²¼¡¢¥Ý¥±¥Èー¥¯¼Ò¡Ë¤Ø25²¯±ß¤ÎÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥Èー¥¯¼Ò¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄ´Ã£»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ½ÉÊ³«È¯¤Î¶¯²½¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Î²ÃÂ®¤ò¿Þ¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥Èー¥¯¼Ò¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¤òÏÃ¤¹¿Í¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëËÝÌõ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¡È¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÝÌõ¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï°ÜÌ±¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¸À¸ìÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â²¼¤Ç¤Ï¶µ°éµ¡´Ø¤ä°åÎÅµ¡´ØÅù¤ÇÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¡¢POCKETALK Inc. (ÊÆ¹ñ»ö¶È)¤ÎÈ¾´ü¶ÈÀÓ(2024Ç¯1～6·î)¤¬±Ä¶È¹õ»ú¤òÃ£À®¤·¡¢2024Ç¯10·î¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁÏ¶È°ÊÍè½é¤Î¹õ»ú¤òÃ£À®¤¹¤ëÅù¡¢¶ÈÀÓ¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¹ñºÝ²ñµÄÅù¤Ï¤¸¤á¹¤¤Ê¬Ìî¤ËÄÌÌõ¡¦ËÝÌõ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍÑÅÓ¤¬¹¤¬¤ëÍ¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÈÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÅê»ñÊý¿Ë¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥¹¡¦¥ª¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡¦¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Åê»ñÊý¿Ë¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëÍË¾Ì¤¾å¾ì´ë¶È¤Ë½¸ÃæÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦Åê»ñÀïÎ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥±¥Èー¥¯¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾°¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤ÎÁ°¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É(¥«¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡¦¥ª¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç)¤Ç¤Ï¡¢Îô°¤Ê»ô°é´Ä¶¤Ç¸¤¤Î»ô°é¤ò¹Ô¤¦ÎíºÙ¥Ö¥êー¥Àー¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤¹¤ëÃæ¡¢¹Âç¤Ê»ÜÀß¤Ç·ò¹¯¤Çí¿¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¸¤¤ò°é¤Æ¤Æ°¦¸¤²È¤ËÈÎÇä¤¹¤ë´ë¶È¤ËÅê»ñ¤·À®¸ùÎ¢¤ËExit¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤ËÀ®Ä¹»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¥ê¥¿ー¥ó¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Åê»ñ²È¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Ý¥±¥Èー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ý¥±¥Èー¥¯¼Ò¤Ï¡¢¥½ー¥¹¥Í¥¯¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·óCEO¡§¾¾ÅÄ·û¹¬»á)¤¬2017Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¥Ý¥±¥Èー¥¯»ö¶È¤ò2022Ç¯¤ËÊ¬¼Ò²½¤·ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼çÍ×À½ÉÊ¤ÎAIÄÌÌõµ¡¡Ö¥Ý¥±¥Èー¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Ï85¸À¸ì¤ÎËÝÌõ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤ä²ñÏÃ¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¾ðÊó¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏNewsweek»ï¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²¼¤ÇÀ¤³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëGood company 50¼Ò¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÆÈÎ©·Ï¤ÎÅê»ñ±¿ÍÑ¶È¼Ô(´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹(¶â¾¦)Âè3407¹æ)¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È³ô¼°Åê»ñ¡¢ÊÆ¹ñ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥Ç¥Ã¥ÈÀïÎ¬¡¢²¤½£¥È¥ìー¥É¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ÀïÎ¬Åù¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÀïÎ¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊç½¸µÚ¤Ó¸ÜµÒ´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¥«¥É¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ý¯°æ½ßÉ×)¤¬ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô(´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹(¶â¾¦)Âè3271¹æ)¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ÈÈÎÇä¶ÈÌ³¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢³Æ¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
Email ¡§contact@kadocapital.co.jp