¥é¥ó¥Êー¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤¬²Ä°¦¤¤¡ªÈ¾Î©ÂÎ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤×¤é¤Ã¤È¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó ¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×12·î²¼½ÜÈ¯Çä

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス (バンダイナムコグループ、代表取締役社長:佐藤明宏/東京都台東区)は、半立体フィギュアシリーズ「ぷらっとこれくしょん」から、株式会社サンリオのキャラクターの新商品『ぷらっとこれくしょん サンリオキャラクターズ』を2024年12月下旬に発売致します。

「ぷらっとこれくしょん」は、キャラクターの世界観をフレームに閉じ込めた、半立体のフィギュアシリーズです。ランナーとは、プラスチック材料を型に流し込んで成形する際に、造形物の周りを繋いでいる細い棒のことを言います。一般的にはランナーを除いて造形物を完成させますが、同商品はあえて残してそのままの形状にしています。ランナーをつけっぱなしにすることでフィギュアに立体感を出し、エフェクトや空中アクション、奥行きのあるレイアウトを表現しています。無機質なランナーとかわいいキャラクターの組み合わせが、今までになかったポップでアートな魅力ある世界観を生み出しています。壁にかけてディスプレイとしても、ボールチェーン付きだからバッグに付けて、アクセサリーのように楽しむこともできます。 ※全4種のうちいずれか1種が入っています。

【4種共通パッケージ】【ディスプレイボックス】テーブルに飾ってインテリアに・・・壁にかけても・・・トートバッグに付けても・・・

【商品概要】

商品名:ぷらっとこれくしょん サンリオキャラクターズ

ラインアップ:ハローキティ、ポチャッコ、シナモロール、ポムポムプリン、全4種

商品サイズ:(W)90×(D)6×(H)90 mm

発売日:2024年12月下旬

価格:各1,078円(税10%込)/980円(税抜価格)

商品HP:https://megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4650/

(C) ‘24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650081

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。