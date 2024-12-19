´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¡¢µÜß·¼Ó´õÇµ¤¬ÆüËÜ¿Í½÷»ÒÁª¼ê½é¤Î²÷µó¡ª¼ã¼ê¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÅÐÎµÌç¡ÖOrange Bowl 2024¡×U-14¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¡ª
Í¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò»ý¤Ä¡¢µÜß·¼Ó´õÇµÁª¼ê
¡¡ÆüËÜ¿Í¥¸¥å¥Ë¥¢¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥äーµÜß·¼Ó´õÇµÁª¼ê¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Orange Bowl¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÜß·Áª¼ê¤Ï10·î¤Ë13ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢U14¥«¥Æ¥´¥êー¡Ê2010Ç¯°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¡Ë¤Ç¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¶¯¹ëÁª¼ê¤òÁê¼ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Orange Bowl¤ÎU14¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í½÷»Ò¤È¤·¤Æ½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÜß·Áª¼ê¤Ï2023Ç¯¤Ë¤ÏOrange Bowl¤ÎU12¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç3°ÌÆþ¾Þ¡£Èà½÷¤ÏÆ±Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥ìー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥èー¥í¥Ã¥Ñ ¥¹ー¥Ñー¥«¥Æ¥´¥êー¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Î·è¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êー1¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ä¥Ñ¥ê¤Ç¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤É¡¢U14¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÂç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Orange Bowl¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢µÜß·Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ µÜß·¼Ó´õÇµÁª¼ê¤È¤Ï
¡¡µÜß·¼Ó´õÇµÁª¼ê¤Ï2011Ç¯10·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î13ºÐ¡£¥Î¥¢¥¤¥ó¥É¥¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë½êÂ°¤·¡¢¾¾ÅçÅ°¥³ー¥Á¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤«¤éÍË¾¤Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Î°ì¿Í¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¼¡À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£µÜß·¼Ó´õÇµÁª¼ê¤Ï2023Ç¯4·î16Æü¤«¤éStarWing Sports¤¬·ÀÌó¤¹¤ë½é¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥Ë¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂç¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ê¥·¥åー¥º¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥¢¡Ë¤ÈBabolat¡Ê¥é¥±¥Ã¥È¡Ë¤È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ µÜß·¼Ó´õÇµÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Orange Bowl¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤Ê¼ã¤¤Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢U14¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿½é¤ÎÆüËÜ¿Í½÷»ÒÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¤È²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¿ôÆüµÙ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤Þ¤¿Îý½¬¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ µÜß·¼Ó´õÇµÁª¼ê¤Î¡ÖOrange Bowl 2024¡×¤Ç¤ÎÀïÀÓ
- Âè1¥é¥¦¥ó¥É¡§¾¡Íø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Elsa Sahandi¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë6-1 6-2
- Âè2¥é¥¦¥ó¥É¡§¾¡Íø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Maya Iacoban (¥«¥Ê¥À) 6-2 6-4
- Âè3¥é¥¦¥ó¥É¡§¾¡Íø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Anya Arora (¥¢¥á¥ê¥«) 6-2 7-5
- ¥Ù¥¹¥È16¥é¥¦¥ó¥É¡§¾¡Íø ¡¡¡¡ ¡¡Alisa Terentyeva (¥í¥·¥¢) 6-1 2-6 6-3
- ½à¡¹·è¾¡¡§¾¡Íø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Daniel Baranes (¥¤¥¹¥é¥¨¥ë) 6-4 6-0
- ½à·è¾¡¡§¾¡Íø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Tori Russell (¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢) 6-3 6-3
- ·è¾¡¡§¾¡Íø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Sofia Bielinska (¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê) 6-4 6-1
¢£Orange Bowl¤È¤Ï
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÎSalvadore Park in Coral Gables¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼êÂÐ¾Ý¤Î¸¢°Ò¤¢¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¡¢º£²ó¤¬63²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£ÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¥í¥¸¥ãー¡¦¥Õ¥§¥Ç¥éー(¥¹¥¤¥¹)¡¢Steffi Graf, Monica Seles, Jeniffer Capriati, Justine Henin, Coco Gauff ¤Ê¤ÉÃøÌ¾¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¶Ó¿¥·½¤¬½àÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼ê¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£StarWing Sports¤È¤Ï
¡¡StarWing Sports¤È¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ーIMG¡¢¥é¥¬¥ë¥Çー¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥íー¥ì¥ó¥¹ ¥Õ¥é¥ó¥³¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£StarWing Sports¤Ï¡¢¸½ºßÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥Êー¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à18¾¡¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥Ðー¥È¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à3¾¡¤Î¥¹¥¿¥ó¡¦¥ï¥¦¥ê¥ó¥«¤Ê¤ÉÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒCIRCUS¤È¤Ï
¡¡CIRCUS¤Ï¡¢¹¹ð¡¦ÀëÅÁ¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¡ÖCommunication concierge¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¡¢À¤³¦59¥«¹ñ¤Ç¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò»ý¤ÄÁí¹ç¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¹¹ð¶È³¦¤Ç¼«¼çÅª¤Ë´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÄó°Æ·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CIRCUS¤Ï¡¢StarWing Sports¼Ò¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÆÈÀêÅª¤ÊÂåÍýÅ¹¤È¤Ê¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÜß·¼Ó´õÇµÁª¼ê¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£