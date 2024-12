³ô¼°²ñ¼Ò100¤«¤é2Ì¾¤¬ÆüËÜ½é¤ÎHubSpotÇ§Äê¥È¥ìー¥Êー¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡ª ¼ÂÁ©Åª¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç´ë¶È¤ÎHubSpot³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下、100)から、2名がこのたび HubSpot Certified Trainer( HubSpot認定トレーナー) に認定されたことをお知らせします。この資格は、HubSpot Academyが提供する公式認定プログラムであり、インバウンドマーケティングとHubSpotツールに関する専門知識、さらに質の高いトレーニングを提供する能力を備えたトレーナーに付与されるものです。

HubSpot Certified Trainerプログラムについて

HubSpot Certified Trainer(HubSpot認定トレーナー)プログラムは、以下の4つの柱を通じてトレーナーの活動を支援します。

教育 (Educate):スケーラブルなトレーニングサービスを作成し、人々に価値ある教育を提供

刺激 (Inspire):インバウンドのムーブメントを広め、ビジネスの変革を支援

成長 (Grow):企業に新たな収益源やリード獲得の手段を提供

接続 (Connect):HubSpot AcademyおよびHCTコミュニティからのリソースとサポートを活用可能

認定トレーナー紹介

株式会社100 代表取締役

田村 慶

2005年にWeb制作会社24-7(現DXディライト)を設立後、12年からHubSpotパートナー事業を開始。2018年にラバブルマーケティンググループに全株譲渡し、代表を退任。同年、株式会社100を創業。2019年からはHubSpot CRMを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)支援を展開。2023年にアジア初のHubSpot Elite パートナーに認定され、HubSpotユーザーグループ『HUG JAPAN』の代表としてコミュニティ活性化に尽力しています。

株式会社100 RevOps Specialist

若本 怜子



2019年から株式会社100に参画し、CRM運用やデータ分析、業務効率化を通じて顧客と社内チームの成長を支援。現在はRevOps Specialistとして、HubSpotを活用したプロセス設計やデータ運用に注力しています。全512ページのHubSpot活用ガイドブック『HubSpot大百科』のメイン執筆者として、HubSpotの実践的なノウハウ提供にも貢献しています。

株式会社100 代表取締役 田村慶(認定トレーナー)からのコメント

この度、弊社から2名が日本初のHubSpot Certified Trainerとして認定されたことを大変光栄に思います。私自身も認定トレーナーとして、これまで蓄積してきた実務経験と知見を体系的なトレーニングプログラムへと昇華させ、お客様のビジネス成長に貢献できることを嬉しく感じています。株式会社100は常にお客様の課題解決に寄り添い、HubSpot利活用の価値を最大化する取り組みを進めてまいりました。今回の認定を機に、より効果的なトレーニングやコミュニティ活性化を通じて、国内企業がHubSpotを活用した戦略的な顧客接点強化や収益拡大を実現できるよう、尽力してまいります。

新トレーニングプログラムを近日展開

お客様のCRM運用支援やデータ活用の実績をもとに、現場課題に応える実践的なトレーニングプログラムを構築し、HubSpot Certified Trainerに認定されました。今後は企業ごとの課題に合わせたトレーニングを通じて、HubSpotの効果的な活用を支援してまいります。さらに、「HubSpot大百科」をベースにした新たなトレーニングプログラムも展開予定です。業務効率化やチームのスキル向上を支援し、ビジネス成長に貢献する内容をお届けします。詳細は近日公開予定です。

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援



株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Content、Operations)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を受賞し、2024年には「HubSpot Best Partner in Japan」を3年連続で受賞しています。また、ITreview Grid Award 2024 Fallにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

