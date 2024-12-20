¡Ú·î´©¥àー¡Û～45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¢ãÂè2ÃÆ¢ä¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª¡ª～
2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥àー¡×ÁÏ´©45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¢ãÂè2ÃÆ¢ä¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä·èÄê¡ª¡ª
º£²ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ö¥Ù¥Óー¥°¥ì¥¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÆþ¤ê¥Ýー¥Á¡×¡ªBOOK·¿¥Ýー¥Á¤ò³«¤±¤ë¤È¥Ù¥Óー¥°¥ì¥¤¤È½Ð²ñ¤¨¤Á¤ã¤¦¡Ä¡ª¡©¡ª¡©¤Ê¤ó¤È¡¢¥Ù¥Óー¥°¥ì¥¤Á´Ä¹550mm¡£¤Ç¤«¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢45th¥í¥´¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤ä¥àー¥í¥´¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¡×¤Ë¡¢¥Ä¥Á¥Î¥³·¿¡Ö¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤ª¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¥àー¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥àÀ¹¤êÂô»³¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õÃíÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¢£¥Ù¥Óー¥°¥ì¥¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÆþ¤ê¥Ýー¥Á¡¡\19,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·î´©¥àー·¿¤Î¥Ýー¥Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Ù¥Óー¥°¥ì¥¤¤Î¤ª¤ª¤¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ÚÁÇºà¡Û
¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ü¥¢¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
¥Ýー¥Á¥µ¥¤¥º¡§W270mm¡ßD120mm¡ßH350mm
¥Ù¥Óー¥°¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¡§W270mm¡ßH5500mm
¡Ú¸¶»º¹ñ¡Û
Ãæ¹ñ
¢£45th¥í¥´ T¥·¥ã¥Ä ¡ÊXL¥µ¥¤¥º¡Ë¡¡\4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·î´©¥àー¤Î45¼þÇ¯¥í¥´Æþ¤ê¤ÎT¥·¥ã¥Ä
¡ÚÁÇºà¡Û
TC À¸ÃÏ
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
Ãå¾æ73cm/¿È¶Ò66cm/¸ªÉý60cm/Âµ¾æ27cm
¡Ú¸¶»º¹ñ¡Û
Ãæ¹ñ
¢£¥àー¥í¥´ ¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¡¡\3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·î´©¥àー¤Î¥í¥´¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ýー¥Á
¡ÚÁÇºà¡Û
Æ©ÌÀPVC
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
W208mm¡ßH127mm¡ßD40mm
¡Ú¸¶»º¹ñ¡Û
Ãæ¹ñ
¢£¥Ä¥Á¥Î¥³ ¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤ª¤ê¡¡\1,760¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ä¥Á¥Î¥³·¿¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤·¤ª¤ê
¡ÚÁÇºà¡Û
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
W28mm¡ßH80mm
¡Ú¸¶»º¹ñ¡Û
Ãæ¹ñ
(C)·î´©¥àー
¡Ú¼õÃí´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë6¡§06¡§06～2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
¡Ú¤ªÆÏ¤±Í½ÄêÆü¡Û
2025Ç¯5·îÃæ½Ü～5·î²¼½Ü
¡Ú¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡Û
¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://vvstore.jp/feature/detail/21767
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://www.village-v.co.jp/news/item/19794
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¢§¡Ø·î´©¥àー¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://x.com/mu_gekkan
¢§¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡Ø¥é¥ô¥ô¥¡¥ó¡Ù¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª
https://cheer.village-v.co.jp/
POP¤¸¤ã½ñ¤Â¤ê¤Ê¤¤¡ª¡©
¥ô¥£¥ì¥ô¥¡¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¿¤À¤¿¤À¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡Ø¥é¥ô¥ô¥¡¥ó¡Ù¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª¥³¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¤¤ÍÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡Ú³Æ¼ïURL¡Û
¢£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¸ø¼°HP
https://www.village-v.co.jp/
-----------------------------------
¢£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
https://vvstore.jp/
¡Ú¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Û
https://twitter.com/vv__official
¡Ú¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¸ø¼°Instagram¡Û
https://www.instagram.com/village_vanguard/
¡Ú¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¸ø¼°TikTok¡Û
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡Ô¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Õ
TEL¡§0120-911-790 ¡Ê11:00-19:00 ÌµµÙ¡Ë