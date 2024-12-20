YE¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢ ¥¹¥Þー¥ÈÊªÎ®EXPO¤Ë½ÐÅ¸¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè4²ó ¥¹¥Þー¥ÈÊªÎ®EXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï ¡Ö¼¡À¤ÂåÊªÎ®¤Ø¡¢³×¿·¤ÏÁÒ¸Ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ÎDX²½¡¢ÁÒ¸Ë±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó°Æ¤·¡¢Æ³Æþ¤«¤é±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÁÒ¸Ë¼«Æ°²½¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊWES¡Ë¡§¡ÖMMLogiStation¡×
¡¡¡ú¼«Æ°²½ÀßÈ÷¤ÎÀÜÂ³¤òÍÑ°Õ¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤â¤´¾Ò²ð
¡¡ÁÒ¸Ë¼«Æ°²½¤ËÆÃ²½¤·¤¿WES¡£ÁÒ¸ËÆâ¤ÎÀßÈ÷Ï¢·È¤äºî¶È´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç
¡¡
¡ü°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡§¡ÖAnalyst-DWC¡×
¡¡ÁÒ¸Ë¸½¾ì¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤äÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡£¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÁÒ¸Ë´ÉÍý¼Ô¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç
¡ü¡ÖÊªÎ®ÁÒ¸Ë¸þ¤±AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×
¡¡AI¤¬ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦°ÂÁ´À¸þ¾å¤ò»Ù±ç
¡üIT ¥«¥¹¥¿¥Þ¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡§¡ÖSmart Service AQUA¡×
¡¡ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Î±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¥Çー¥¿¤òÍø³èÍÑ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç
1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤«¤é¡¢Å¸¼¨²ñ¾ìÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½ÐÅ¸¼Ò¥»¥ß¥Êー¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØWES No.1¥Ù¥ó¥Àー¤¬²òÀâ¡ªºÇÅ¬¤ÊÁÒ¸Ë¥·¥¹¥Æ¥àÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¸¡Æ¤¤Î¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤ØÁÒ¸Ë¼«Æ°²½ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥àºþ¿·¤«¤éWESÆ³Æþ¤Þ¤Ç¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Âè4²ó ¥¹¥Þー¥ÈÊªÎ®EXPO
²ñ´ü¡§2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～24Æü¡Ê¶â¡Ë 10¡§00～17¡§00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÆîÅ¸¼¨Åï¡Ë ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ£³-11-1
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Æî£²¥Ûー¥ë ¡ÚS13-1¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.smart-logistic.jp/tokyo/ja-jp.html#/
¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê²ñ¼Ò³µÍ×¡Ë
<¾¦¹æ> ³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL (YE DIGITAL Corporation)
<ÀßÎ©> 1978Ç¯2·î1Æü
<ÂåÉ½¼Ô> ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶Ì°æÍµ¼£
<ËÜ¼Ò½êºßÃÏ>Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÊÆÄ®ÆóÃúÌÜ1ÈÖ21¹æ
<»ö¶ÈÆâÍÆ>
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¾ ERP¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»Ù±ç
¡¾ ¸ÜµÒ¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ
¡¾ ·ò¹¯ÊÝ¸±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ
¡¾ ¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦ IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¾ ¥½ー¥·¥ã¥ëIoT
¡¾ AI¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ
¡¦ ¥µー¥Ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹
¡¾ ±¿ÍÑ»Ù±ç
¡¾ ¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥ó¥µ¥ë
<±è³×>
¡¦1978 °ÂÀî¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê³ô¡ËÁÏÎ©
¡¦2003 Åì¾Ú2Éô¾å¾ì
¡¦2019 ¼ÒÌ¾¤ò¡Ê³ô¡ËYE DIGITAL¤ËÊÑ¹¹
¡¦2020 ËÜ¼Ò¤òËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ë°ÜÅ¾
¡¦2024 ¼óÅÔ·÷¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÅý¹ç¤·½ÂÃ«¥ª¥Õ¥£¥¹³«Àß
<´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸>
https://www.ye-digital.com/
<´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯>
https://www.ye-digital.com/jp/product/logistics.php