YE¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢ ¥¹¥Þー¥ÈÊªÎ®EXPO¤Ë½ÐÅ¸¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL


³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè4²ó ¥¹¥Þー¥ÈÊªÎ®EXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



Åö¼Ò¤Ï ¡Ö¼¡À¤ÂåÊªÎ®¤Ø¡¢³×¿·¤ÏÁÒ¸Ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ÎDX²½¡¢ÁÒ¸Ë±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÀ¸»ºÀ­¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó°Æ¤·¡¢Æ³Æþ¤«¤é±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£



¡üÁÒ¸Ë¼«Æ°²½¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊWES¡Ë¡§¡ÖMMLogiStation¡×


¡¡¡ú¼«Æ°²½ÀßÈ÷¤ÎÀÜÂ³¤òÍÑ°Õ¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤â¤´¾Ò²ð


¡¡ÁÒ¸Ë¼«Æ°²½¤ËÆÃ²½¤·¤¿WES¡£ÁÒ¸ËÆâ¤ÎÀßÈ÷Ï¢·È¤äºî¶È´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»ºÀ­¸þ¾å¤ò»Ù±ç


¡¡


¡ü°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡§¡ÖAnalyst-DWC¡×


¡¡ÁÒ¸Ë¸½¾ì¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤äÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡£¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÁÒ¸Ë´ÉÍý¼Ô¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç



¡ü¡ÖÊªÎ®ÁÒ¸Ë¸þ¤±AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×


¡¡AI¤¬ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦°ÂÁ´À­¸þ¾å¤ò»Ù±ç



¡üIT ¥«¥¹¥¿¥Þ¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡§¡ÖSmart Service AQUA¡×


¡¡ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Î±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¥Çー¥¿¤òÍø³èÍÑ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç




1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤«¤é¡¢Å¸¼¨²ñ¾ìÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½ÐÅ¸¼Ò¥»¥ß¥Êー¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£

¡ØWES No.1¥Ù¥ó¥Àー¤¬²òÀâ¡ªºÇÅ¬¤ÊÁÒ¸Ë¥·¥¹¥Æ¥àÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¸¡Æ¤¤Î¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤ØÁÒ¸Ë¼«Æ°²½ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥àºþ¿·¤«¤éWESÆ³Æþ¤Þ¤Ç¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£



¢£Å¸¼¨³µÍ×

Ì¾¾Î¡§Âè4²ó ¥¹¥Þー¥ÈÊªÎ®EXPO


²ñ´ü¡§2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～24Æü¡Ê¶â¡Ë 10¡§00～17¡§00


²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÆîÅ¸¼¨Åï¡Ë ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍ­ÌÀ£³-11-1


¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Æî£²¥Ûー¥ë ¡ÚS13-1¡Û


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.smart-logistic.jp/tokyo/ja-jp.html#/


¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò





Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é



¢¨ µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍ­Ì¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


¢¨ ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡Ê²ñ¼Ò³µÍ×¡Ë


<¾¦¹æ> ³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL (YE DIGITAL Corporation)


<ÀßÎ©> 1978Ç¯2·î1Æü


<ÂåÉ½¼Ô> ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶Ì°æÍµ¼£


<ËÜ¼Ò½êºßÃÏ>Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÊÆÄ®ÆóÃúÌÜ1ÈÖ21¹æ


<»ö¶ÈÆâÍÆ>


¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó


¡¾ ERP¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»Ù±ç


¡¾ ¸ÜµÒ¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ


¡¾ ·ò¹¯ÊÝ¸±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ


¡¾ ¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°


¡¦ IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó


¡¾ ¥½ー¥·¥ã¥ëIoT


¡¾ AI¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ


¡¦ ¥µー¥Ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹


¡¾ ±¿ÍÑ»Ù±ç


¡¾ ¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥ó¥µ¥ë


<±è³×>


¡¦1978 °ÂÀî¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê³ô¡ËÁÏÎ©


¡¦2003 Åì¾Ú2Éô¾å¾ì


¡¦2019 ¼ÒÌ¾¤ò¡Ê³ô¡ËYE DIGITAL¤ËÊÑ¹¹


¡¦2020 ËÜ¼Ò¤òËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ë°ÜÅ¾


¡¦2024 ¼óÅÔ·÷¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÅý¹ç¤·½ÂÃ«¥ª¥Õ¥£¥¹³«Àß


<´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸>


https://www.ye-digital.com/


<´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯>


https://www.ye-digital.com/jp/product/logistics.php