¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö -´ó½É³Ø¹»ÊÔ-¡Ù¤Î¥ê¥¢¥ë¤¯¤¸¡Ö¤¯¤¸¥é¥Ã¥¯¡×¤¬ÌÀÆü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡ªÊË¤Î´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿Æü¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤È¥·¥¨¥ë¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö -´ó½É³Ø¹»ÊÔ-¡Ù¡¡¥ê¥¢¥ë¤¯¤¸¡Ö¤¯¤¸¥é¥Ã¥¯¡× ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://fantasulife.com/blogs/news/kuroshitsuji2408
¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö -´ó½É³Ø¹»ÊÔ-¡Ù¤Î¥ê¥¢¥ë¤¯¤¸¡Ö¤¯¤¸¥é¥Ã¥¯¡×¤¬ÌÀÆü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡ªÊË¤Î´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿Æü¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤È¥·¥¨¥ë¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ª
¡¡¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö -´ó½É³Ø¹»ÊÔ-¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥ê¥¢¥ë¤¯¤¸¡Ö¤¯¤¸¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¡¢12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÞÉÊ¤ÏÊË¤Î´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿Æü¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤È¥·¥¨¥ë¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Á´5¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¸å¤Î¤¯¤¸¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¥é¥¹¥È¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¢¥Üー¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¯¤¸¥é¥Ã¥¯¡×¤È¤Ï
Å¹Æ¬¤Ç¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ç¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤¸¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¤½¤Î¾ì¤ÇÉ¬¤º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò°ú¤¤¤¿Êý¤Ë¥é¥¹¥È¾Þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
¢£¼è°·Å¹ÊÞ¡§https://fantasulife.com/blogs/news/storelist018
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³Æ¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1²ó790±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯Çä»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¤ª¼è°·¤¤¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾ÞÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C) Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler
¢¨¾¦ÉÊÅù²èÁü»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Î°Ù»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡IP¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶ÈËÜÉô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼ÒIP¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶ÈËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥Õ¥¡¥ó¥·ー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥º¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯OEMÅù¤ÎÀ½Â¤¼õÂ÷¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿CCCMKHD¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëV¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ëV¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤Î·ôÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Life style¤Ë¡È³Ú¤·¤µ¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖFAN+Life¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥é¥¤¥Õ¡Ë¡×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÇÛ¤·¤¿V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤Î´ë²è¡¦È¯¹Ô¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¤³¦´¶¤¬¹¤¬¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://ceg.co.jp/business/merchandise/