´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·µ¡¼ïÅÐ¾ì¡¡£¸0£ôÄß¤ê¥é¥Õ¥Æ¥ìー¥ó¥¯¥ìー¥ó¡ÖSL-850RfIII¡×ÈÎÇä³«»Ï¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¹½Â¤¤Ë¿Ê²½¤·°ÂÁ´À¡¦ºî¶ÈÀ¸þ¾å
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ²ÃÆ£À½ºî½ê(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ ¸ø¹¯)¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É£¸0£ôÄß¤ê¥é¥Õ¥Æ¥ìー¥ó¥¯¥ìー¥ó¡ÖSL-850RfIII¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯ÇØ·Ê
Æ±À½ÉÊ¤ÏÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëSL-850RfII¤Î³Æ¼ïÀÇ½¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¹½Â¤¤Ê¤¬¤é¤â°ìÁØ¤Î°ÂÁ´À¤äºî¶ÈÀÁÐÊý¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢6·î¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡ÖSL-500RfIII¡×¤Ë¤Ä¤Å¤¯ºÇ¿·¤ÎÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¶È³¦No.1¤Î°ÂÁ´À¤Î¼Â¸½¤È´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×³È½¼¤Ë¸þ¤±¡¢³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¢£´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
¿·¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ
ºÇ¿·¤ÎÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¡Ê²¤½£Stage V¡Ë¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¥«¥ß¥ó¥ºÀ½¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡¡246£ë£×¡¿2¡¤000min-1
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡¡1¡¤636£Î¡¦£í¡¿1¡¤100min-1
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÄãÁû²»·¿·úÀßµ¡³£¡×¤Î»ØÄê¤ò¿½ÀÁÃæ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬°ìÄê¤Î´ð½àÃÍ¤ò²¼²ó¤êÁêÅöÄøÅÙÁû²»¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿·úÀßµ¡³£¤ËÍ¿¤¨¤ë¡ÖÄãÁû²»·¿·úÀßµ¡³£¡×¤Î»ØÄê¤ò¼èÆÀÍ½Äê¡Ê¿½ÀÁÃæ¡Ë
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö2020Ç¯Ç³Èñ´ð½àÃ£À®·úÀßµ¡³£¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¿½ÀÁÃæ
¥ª¥Õ¥íー¥ÉË¡ÇÓ½Ð¥¬¥¹2014Ç¯´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¥Û¥¤ー¥ë¥¯¥ìー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬°ìÄê¤ÎÇ³Èñ´ð½à¤òÃ£À®¤·¤¿Ç³ÈñÀÇ½¤ÎÍ¥¤ì¤¿·úÀßµ¡³£¤ËÍ¿¤¨¤ë¡Ö2020Ç¯Ç³Èñ´ð½àÃ£À®·úÀßµ¡³£¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀÍ½Äê¡Ê¿½ÀÁÃæ¡Ë
ECO¥¹¥¤¥Ã¥ÁÅëºÜ¤Ç¥¯¥ìー¥óºî¶ÈÇ³Èñ¸þ¾å
¥¯¥ìー¥óÁàºî»þ¤Î¥¨¥ó¥¸¥óºÇÂç²óÅ¾¿ô¤òÍÞ¤¨¡¢Ç³ÎÁ¾ÃÈñ¤ÈÁû²»¤Î¾¯¤Ê¤¤ºÇÅ¬¤Êºî¶È²óÅ¾¿ô¤ËÄ´À°²ÄÇ½
¥ªー¥È¥ß¥Ë¥Þ¥à¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¥¯¥ìー¥óºî¶ÈÇ³Èñ¸þ¾å
¥¯¥ìー¥óºî¶ÈÂÔµ¡»þ¤ËÌý°µ¥Ý¥ó¥×ÅÇ½ÐÎÌ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÀ©¸æ¤·¡¢Ç³ÎÁ¾ÃÈñ¤òºï¸º
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¹½Â¤¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´À¡¦ºî¶ÈÀ¸þ¾å
Áö¹ÔÂÎÁ´Ä¹¤ò270mmÃ»½Ì
¼ÖÎ¾Á´Ä¹¡§½¾Íèµ¡13,260mm ¢ª¡¡Æ±µ¡12,990mm
¶¹¾®ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÁö¹Ô»þ¤Î¾ã³²Êª¤È¤ÎÀÜ¿¨¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¡¢¥¯¥ìー¥óÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤ò½Ì¾®
²óÆ°¥ê¥ó¥¯¼°¥¸¥Ö¥Ûー¥¹¥¬¥¤¥É¡Ê¿·µ¬É¸½àÁõÈ÷¡¡ÆÃµö¼èÆÀºÑ¡¦ÆÃµö7575967¹æ¡Ë
¥Öー¥à¥Ø¥Ã¥É²£Éý¤ò145£í£íÃ»½Ì
½¾Íèµ¡1,000mm¡¡¢ª¡¡¡¡Æ±µ¡855£í£í
¾ã³²Êª¤È¤Î´³¾Ä¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º
¥¸¥Ö¥»¥Ã¥Èºî¶È»þ´Ö¸þ¾å
²óÆ°¥ê¥ó¥¯¤òÁýÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ûー¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ºî¶È¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¡¢½¾Íèµ¡Èæ¤Çºî¶È»þ´Ö¤¬Ã»½Ì
¢£°ÂÁ´µ¡Ç½¤ò¶¯²½
LED¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÈï»ëÇ§À¤ò¸þ¾å¡Ê¿·µ¬É¸½àÁõÈ÷¡Ë
ÀÄ¿§£Ì£Å£Ä¥é¥¤¥ÈÅÀÅô¤Ë¤è¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¼ÖÎ¾¤ÎÂ¸ºß¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤êÀÜ¿¨¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º
ºäÆ»È¯¿ÊÊä½õÁõÃÖ¡Ê¿·µ¬É¸½àÁõÈ÷¡Ë
¥Ö¥ìー¥¤«¤é¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÆ§¤ßÂØ¤¨¤ëºÝ¤Ë¥Ö¥ìー¥À©Æ°¤ò¼«Æ°Åª¤ËÊÝ»ý¤·¡¢ºäÆ»¤ÎÈ¯¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È
¢¨·¹¼Ð³ÑÅÙ¤Ë¤è¤êÊä½õÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Êä½õÁõÃÖ¤Ï¾å¤êºä¡¢²¼¤êºä¤É¤Á¤é¤Ç¤âºîÆ°¤·¤Þ¤¹
¢¨ËÜÁõÃÖ¤Ïºä¤Ë¤è¤ë¼ÖÎ¾¤Î¸åÂà¡ÊÁ°¿Ê¡Ë¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¥¯¥ìー¥óÀÇ½
¢££¶ÃÊ¹â¹äÀ¥¹ー¥Ñー¥Öー¥à
¥Öー¥àÄß¾å¤²Ç½ÎÏ
ºÇÂçÄß¾å¤²Ç½ÎÏ¡¡8£°£ô¡ÃºÇÂç¥Öー¥àÄ¹¤µ¡¡£´£µ£í¡ÃºÇÂçºî¶ÈÈ¾·Â¡¡41£í¡ÃºÇÂçÃÏ¾åÍÈÄø¡¡46£í
¥í¥Ã¥¯¥Ô¥ó¤È¥Õ¥ë¥Ñ¥ïーÊý¼°¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿½Ì¥·¥¹¥Æ¥àHYBRIDZOOM¤Ë¤è¤ê¹â¸úÎ¨¡¦¹âÀÇ½
ÍÍ¡¹¤Êºî¶È¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½
£±.ÄÌ¾ï¿½Ì
£²¡¤3ÃÊ¡¡¡¡¡§Æ±»þ¿½Ì¤È¥í¥Ã¥¯¥Ô¥ó¤òÊ»ÍÑ
£´¡¤5¡¤6ÃÊ¡§Æ±»þ¿½Ì
£².ÆÃ¼ì¿½Ì
£²¡¤3ÃÊ¡¡¡¡¡§ºÇ½Ì¾®
£´¡¤5¡¤6ÃÊ¡§Æ±»þ¿½Ì
¢££³ÃÊ£Ó£Ì¥¸¥Ö
¥¸¥ÖÄß¾å¤²Ç½ÎÏ
ºÇÂçÄß¾å¤²Ç½ÎÏ¡¡4.2£ô¡ÃºÇÂç¥¸¥ÖÄ¹¤µ¡¡18£í¡ÃºÇÂçºî¶ÈÈ¾·Â¡¡55£í¡ÃºÇÂçÃÏ¾åÍÈÄø¡¡64£í
EJIB
¥¸¥ÖÁõÃå¡¦³ÊÇ¼ºî¶È¤ÎÍÆ°×²½¤È¾Ê¥¹¥Úー¥¹²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Èºî¶È»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë´óÍ¿
¢£ÌµÀþ¼°Äß²Ù´Æ»ë¥«¥á¥éÍÑÅÅ¸»¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à
¥Öー¥àÀèÃ¼Éô¤ä¥¸¥ÖÀèÃ¼Éô¤«¤é¤ÎÅÅ¸»¶¡µë¤Ë¤è¤êÌµÀþ¼°Äß²Ù´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÉÔÍ×¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î½¼ÅÅ¤ä¼è¤êÉÕ¤±ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ÈÍÑ²ÄÇ½
¢¨»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥«¥á¥é¤Ï¥áー¥«ー¤ª¤è¤Ó·¿¼°¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹
¢£Êä´¬¤Î¥é¥¤¥ó¥×¥ëÀÇ½£µ¡¥£¶£ô
¥Õ¥Ã¥¯¤Î²óÅ¾¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÂÑÈèÏ«À¤Î¹â¤¤Â¿¿ô¥¹¥È¥é¥ó¥ÉÆñ¼«Å¾À¿··¿¥ï¥¤¥ä¥íー¥×¤òºÎÍÑ
¢¨ºÇ¿Ä¹¥Öー¥à»þ¤Î¥ëー¥¹¥¿ºÇÂçÄß¾å¤²ÀÇ½¤Ï¡¢£µ¡¥£°£ô¤Ç¤¹
ÄÌ¾ï¿½Ì»þÄ¹¤µ£³£²¡¥£µ£í°Ê²¼¡¢ÆÃ¼ì¿½Ì»þÄ¹¤µ£²£µ¡¥£°£í°Ê²¼¤ÎÃæ´Ö¥Öー¥à¤Ç£µ¡¥£¶£ô
¼ç¤Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¡¡¡¡
ÁªÂò¤µ¤ì¤¿»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°Ê²¼¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤ÎÉÕÂÓ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢£¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥½¥Êー¥·¥¹¥Æ¥à
Ä¶²»ÇÈ¥»¥ó¥µー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ã³²Êª¸¡ÃÎµ¡Ç½¤Ë¤è¤êÁö¹ÔÃæ¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë´óÍ¿
¢£KATO¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Ó¥åー¥·¥¹¥Æ¥à
£±£²¡¥£±¥¤¥ó¥Á½Ä·¿Âç²èÌÌ¥â¥Ë¥¿ー
¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬Ç¤°Õ¤ËÀßÄê¤·¤¿Ê£¿ô¤Î²èÁü¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
¡¦¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤âÂç¤¤¯É½¼¨¤µ¤ì¡¢»ëÇ§À¡¦ÁàºîÀÎÉ¹¥
¡¦USB¥Ýー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ³°Éô¥Çー¥¿(PDF)¤òÉ½¼¨²ÄÇ½
£Ë£Á£Ô£ÏÆÈ¼«¤Î¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥åー
¡¦¥¥ã¥ê¥ä¤ÎÁ°¸åº¸±¦¤ËÁõÃå¤·¤¿6¤Ä¤Î¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤ò¹çÀ®¤·¡¢¼ÖÎ¾¾åÌÌ¤«¤éÐíâ×¤·¤¿²èÁü¤òÉ½¼¨
¡¦Áö¹Ô»þ¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ìー¥óºî¶È»þ¤Ë¤âÉ½¼¨²ÄÇ½
¿Í¸¡ÃÎ¥¢¥·¥¹¥È¥«¥á¥é
¡¦¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¿Í¸¡ÃÎ»þ¡¢»ë³ÐÅª¡¦Ä°³ÐÅª¤Ê·Ù¹ð¤Ë¤è¤êÃí°Õ¤ò´µ¯
¡¦¥«¥á¥é¤Ï3¤ÄÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤¤¤º¤ì¤«1¥ö½ê¤Î¥«¥á¥é¤òÇ¤°Õ¤ÇÁªÂò²ÄÇ½
¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§ SL-850RfIII
¾¦ÉÊ·¿¼°¡§ KR-80H-F2
È¯ÇäÆü¡§ 202£´Ç¯1£²·î
É¸½à¾®Çä²Á³Ê¡§ \102,000,000¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤è¤ê¡¡¢¨ÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÁõÈ÷Åù¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÈÎÇäÌÜÉ¸¡§ 100Âæ / Ç¯
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò ²ÃÆ£À½ºî½ê
½êºßÃÏ¡§ ¢©140-0011¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÂç°æ1-9-37
ÀßÎ©¡§ 1935Ç¯1·î¡Ê¾¼ÏÂ10Ç¯1·î¡Ë
ÁÏÎ©¡§ 1895Ç¯¡ÊÌÀ¼££²£¸Ç¯¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ·úÀßÍÑ¥¯¥ìー¥ó¡¢Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ëÅùµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤é¤Ó¤ËÈÎÇä
URL¡§ https://kato-works.co.jp
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¢¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô¡¡¡¡Ã´Åö¡§¾º¡Ê¤Î¤Ü¤ê¡Ë¡¢¾®±º¡Ê¤³¤¦¤é¡Ë
TEL¡§03-3458-1144¡¡FAX¡§03-3458-1151¡¡MAIL¡§pr-kato@kato-works.co.jp
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ºÇ´ó¤ê¤ÎÊÀ¼Ò»ÙÅ¹¡¦±Ä¶È½ê¡¡¡¡¡¡°Ê²¼URL¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.kato-works.co.jp/profile/jigyou.html