¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¿¥«¥Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー¡ÛNEW YEAR¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬12/26¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÌîµÈÂÀÏº¡¡ËÜ¼ÒÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢12/26¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤Î¡ÖNEW YEAR¡×¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤ä¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¥×¥ìー¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¼ïçõ¤ÎNEW YEAR¥Ñ¥Õ¥§
ÀÇ¹þ\2420¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê\2200¡Ë
¤´Äó¶¡´ü´Ö¡§12/26¡ÊÌÚ¡Ë～1/13¡Ê·î¡Ë
¤´Äó¶¡Å¹ÊÞ¡§¿·½É¹âÅç²°Å¹¡¦ÃÓÂÞÅìÉðÅ¹¡¦µþµÞ¾åÂç²¬Å¹¡¦JRÌ¾¸Å²°¹âÅç²°Å¹¡¦Àî±Û´Ý¹Å¹¡¦¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»ûÅ¹
NEW YEAR¥Ñ¥Õ¥§～2025～
ÀÇ¹þ\2420¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê\2200¡Ë
¤´Äó¶¡´ü´Ö¡§12/26¡ÊÌÚ¡Ë～1/13¡Ê·î¡Ë
¤´Äó¶¡Å¹ÊÞ¡§²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹
NEW YEAR¥é¥ó¥Á¥×¥ìー¥È
ÀÇ¹þ\2310¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê\2100¡Ë
¢¨¥³ー¥Òー¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃãÉÕ
¤´Äó¶¡´ü´Ö¡§12/26¡ÊÌÚ¡Ë～1/8¡Ê¿å¡Ë
¤´Äó¶¡Å¹ÊÞ¡§¿·½É¹âÅç²°Å¹¡¦ÃÓÂÞÅìÉðÅ¹¡¦µþµÞ¾åÂç²¬Å¹¡¦JRÌ¾¸Å²°¹âÅç²°Å¹¡¦²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¡¦Àî±Û´Ý¹Å¹¡¦¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»ûÅ¹