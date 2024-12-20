¡ÚÇ¡·î¤¿¤ë¤È¤¬not botti¤Ë»²²Ã¡ÛÉû²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥Î¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥Á¡Ênot botti¡Ë¡Ù¤ÇÇ¡·î¤¿¤ë¤È¤ÎÉû²»À¼¤¬ÈÎÇä³«»Ï
O&P Media³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî2-13-11 ÆâÅÄ¥Ó¥ë4³¬ ÂåÉ½¼èÄùÌò ËÙ¹À¾Ï¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉû²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥Î¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥Á¡Ênot botti¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¡·î¤¿¤ë¤È¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¡·î¤¿¤ë¤È¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÉû²»À¼¤ÎÂÐ¾Ý±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡ー¥¬ー¥Ç¥ó¡×¡ª
- ¡Ø¥Î¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥Á¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¥Î¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢¿ä¤·¤ÎÉû²»À¼¤È¶¦¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤¬´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤Éû²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢²òÀâ¤Ê¤É¤ÎÉû²»À¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é±ÇÁüºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î²¿ÇÜ¤â¡¢²¿²ó¤Ç¤â±ÇÁüºîÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=VY9GJydzbUU ]
- Ç¡·î¤¿¤ë¤È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ö¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤¿¤ë¤È¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤Ã ¡×
ºÇ¶¯ºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¸Â³¦Ì´½÷»Ò¥ª¥¿¥¯¤ÎÇ¡·î¤¿¤ë¤È¤Ç¤¹¡ª
´îÅÜ°¥³Ú¤ËÁÇÄ¾¤Ç³Ú¤·¤¯Áû¤¬¤·¤¤ÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
ÇÛ¿®¡¦²Î¡¦±éµ»¡¦¤ª³¨¤«¤¡ª³Ú¤·¤¤¤³¤ÈÂç¹¥¤(¥Ïー¥È)
µ²±ÁÓ¼º¤Ê¤Î¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ä¡ª
¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª🌙🥧
¤¿¤ë¤È¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯ËèÆü¤ò²á¤´¤½～¡ª¡ª 🫶 ¡×
Ç¡·î¤¿¤ë¤È³Æ¥ê¥ó¥¯
¡ünot botti¡§https://api.notbotti.com/share/VVNFUg==-MjUwOA==
¡üTwitter¡§https://x.com/tart_ovox?t=L0Ft09Gkoi_gU2pBBSGvRw&s=09(https://x.com/tart_ovox?t=L0Ft09Gkoi_gU2pBBSGvRw&s=09)
¡üYoutube¡§https://www.youtube.com/channel/UCxFV_-R92nUo7hjoQiCGCZQ
- º£²ó¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿Éû²»À¼¤Î¾Ò²ð¡Ê°ìÉô¡Ë
¢þ¡Ú´°Á´½é¸«¡Û#1 ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡ー¥¬ー¥Ç¥ó¡ÚÇ¡·î¤¿¤ë¤È¡Û
Ç¡·î¤¿¤ë¤È¡Ö¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡ー¥¬ー¥Ç¥ó Âè°ìÏÃ¤ÎÆ±»þ»ëÄ°¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤¹¡ª¡×
»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://api.notbotti.com/share/VFJBQ0s=-NzU1MA==
¢þ¡Ú´°Á´½é¸«¡Û#2 ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡ー¥¬ー¥Ç¥ó¡ÚÇ¡·î¤¿¤ë¤È¡Û
Ç¡·î¤¿¤ë¤È¡Ö¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡ー¥¬ー¥Ç¥ó ÂèÆóÏÃ¤ÎÆ±»þ»ëÄ°¥Ü¥¤¥¹¤Ç ¤¹¡ª¡×
»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://api.notbotti.com/share/VFJBQ0s=-NzU1Mg==
- ¡Ø¥Î¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥Á¡Ù¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼ÒO&P Media¤Ï¡¢¡ÖÉû²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¡¢¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Î»ëÄ°ÂÎ¸³¤ò°ìÁØË¤«¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤ä²ò¼á¤ò¶¦Í¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¡Ø¥Î¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥Á¡Ù¤ÇÉû²»À¼¤òÀ©ºî¤·¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡Ø¥Î¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¿ï»þÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤òÊú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤È¤ÎÄó·È¤â¿ï»þ¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶︎¸ø¼°Twitter (DM)¡§https://twitter.com/info_notbotti
▶︎¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§contact@notbotti.com
- O&P Media³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¡¢¤½¤Î³×¿·¤¬¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤¬¸ß¤¤¤Ë¸òÎ®¤·¡¢¶¦´¶¤·¡¢³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤è¤êË¤«¤Ç°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§O&P Media³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî2-13-11 ÆâÅÄ¥Ó¥ë4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ËÙ¹À¾Ï
ÀßÎ©¡§2022Ç¯09·î
URL¡§https://opmedia.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Éû²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥Î¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥Á¡Ù¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Åù
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø¤Î¿½ÀÁ¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
▶︎¸ø¼°Twitter¡§https://twitter.com/info_notbotti
▶︎¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§contact@notbotti.com