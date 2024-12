¡ÚSuper Cub¡ß¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¡Û100±ß¾¦ÉÊ¤ò¡ØCan¡úDo¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä

株式会社エイコー

株式会社エイコー(本社:東京都墨田区)は、『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて、日本が世界に誇るオートバイ「スーパーカブ」とサンリオキャラクターズの個性溢れる男のコ6人組ユニット「はぴだんぶい」がコラボした【Super Cub×はぴだんぶい】のオリジナル商品を発売することをお知らせします。



■販売商品ラインナップ

・Super Cub×はぴだんぶい ブラインドクリアクリップ(全6種)

JAN:4513750153453

価格:110円(税込)

・Super Cub×はぴだんぶい A5見開きファイル(全2種)

JAN:4513750153460

価格:110円(税込)

・Super Cub×はぴだんぶい プチチャーム2P(全3種)

JAN:4513750153484

価格:110円(税込)

・Super Cub×はぴだんぶい ビニールポーチミニ(全3種)

JAN:4513750153477

価格:110円(税込)

・Super Cub×はぴだんぶい ブラインドラバーコースター(全6種)

JAN:4513750153491

価格:110円(税込)

・Super Cub×はぴだんぶい ミニタオル(全2種)

JAN:4513750153507

価格:110円(税込)

・Super Cub×はぴだんぶい カラビナ付きクリアケース(全2種)

JAN:4513750153514

価格:110円(税込)

・Super Cub×はぴだんぶい ブラインド缶バッジ(全6種)

JAN:4513750153521

価格:110円(税込)

■著作権表記

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN Ⓛ

■注意事項

※商品はなくなり次第終了となります。ご了承ください。

※店舗により在庫がない場合がございます。ご了承ください。

※商品写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

