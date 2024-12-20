Ì¡²è¡Øµ´Åô¤ÎÎäÅ°¡Ù¤è¤ê¡¢¡Öµ´Åô¡õ¥·¥í¡×¤¬¥ß¥Ë¥¸¥ª¥é¥Þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ú¤Ï¤³¤ÈÄí¡Û¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¡ª¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥áー¥«ー¡ÖPROOF¡×¤è¤ê¡¢¡ØÌ¡²è¡Öµ´Åô¤ÎÎäÅ°¡× ¤Ï¤³¤ÈÄí¡Öµ´Åô¡õ¥·¥í¡× ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¸½ºß¡¢¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-178591(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-178591)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¤´°ÆÆâ
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
¢£Ì¡²è¡Öµ´Åô¤ÎÎäÅ°¡× ¤Ï¤³¤ÈÄí¡Öµ´Åô¡õ¥·¥í¡× ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·îÍ½Äê
¢¢¥áー¥«ー¡§PROOF
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÌó105mm
¡ÚÁÇºà¡ÛPVC(Èó¥Õ¥¿¥ë»À)¡¦ABS
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ(µ´Åô¡¦¥·¥í)
¡¦ÀìÍÑÂæºÂ
Special Thanks¡§ºùÂô¤«¤Ê¤¿/(³ô)¹©²èÆ²¥¹¥¿¥¸¥ª
¡ÈÌ¡²è¡Öµ´Åô¤ÎÎäÅ°¡×¡É¤è¤ê¡¢¡Öµ´Åô¡õ¥·¥í¡×¤¬¡È¤Ï¤³¤ÈÄí¡É¥·¥êー¥º¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡Öµ´Åô¡õ¥·¥í¡×¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÎ©ÂÎ²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥í¡×¤È°ì½ï¤Ë¡Öµ´Åô¡×¤¬»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶âµûÁð¡×¤Î¿å¤ä¤ê¥·ー¥ó¤òÉ½¸½¡£
¡Ö¥·¥í¡×¤Ï¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤³¤ÈÄí¡Öµ´Åô¡õ¥·¥í¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡È¤Ï¤³¤ÈÄí¡É¤È¤Ï
¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤éºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¡È¥®¥å¥Ã¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿ÀìÍÑÂæºÂÉÕ¤¤Î¥ß¥Ë¥¸¥ª¥é¥Þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
µ¤·Ú¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢½¸¤á¤ÆÊÂ¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢ö
¢¨À½ÉÊ¤Ï¼«Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÉÕÂ°¤ÎÂæºÂ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-178591
¡Úº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿À½ÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢¡Øµ´Åô¤ÎÎäÅ°¡Ù´ØÏ¢À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª¡Û(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=4114&pagemax=60&_gl=1%2a1hgf61w%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczMjg1OTM2OC4xMjkuMS4xNzMyODY2MzA2LjAuMC4w)
(C)¹¾¸ý²Æ¼Â¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¤´°ÆÆâ
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)