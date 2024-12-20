¡Ú12/29¡¦30¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105¡ÛKADOKAWA¥Öー¥¹ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤Á¿ä¤·ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð!!¡¡ÉðÂ¢ÌîºÁÎáÏÂ¿À¼Ò¤Î¿¶Éñ¤¤¸æÌß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü!!
³ô¼°²ñ¼Ò£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî ¹ä¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105¡Ê°Ê²¼¡¢C105¡Ë¤Ë´ë¶È½ÐÅ¸¡£²ñ¾ìÆâ¥Öー¥¹¤Ç¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸ÂÄê¡¦Àè¹Ô¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¡£KADOKAWA¤Î¥³¥ß¥±ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://event.kadokawa.co.jp/comiket/(https://event.kadokawa.co.jp/comiket/)¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÈÎÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ¤ò¸ø³«Ãæ¡£¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢À§Èó¥Öー¥¹¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤¤¤Á¿ä¤·¤Î¥Öー¥¹ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡Û¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È 2024-2025Åß
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¦Ì's¥á¥ó¥Ðー¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡Û¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡Ù´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È 2024-2025Åß
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡Ù¤è¤ê¡¢¿åÃå»Ñ¤ÎAqours¥á¥ó¥Ðー¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡Û¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È 2024-2025Åß
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¤è¤ê¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¥Ë¥¸¥¬¥¯¥á¥ó¥Ðー¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡Û¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡Ù´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È 2024-2025Åß
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡Ù¤è¤ê¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë¥Ïー¥È¤òÉ½¸½¤·¤¿Liella!¥á¥ó¥Ðー¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
4,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡Û¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È 2024-2025Åß
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù¤è¤ê¡¢365Days°áÁõ¤Ë¿È¤ò¤Ä¤Ä¤ó¤ÀÏ¡¥Î¶õ¥á¥ó¥Ðー¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡ÛLoveLive!Days5¼þÇ¯µÇ° ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º ÌÑÁÛ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÅêÉ¼´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È
LoveLive!Days5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÌÑÁÛ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤ÇNO.1¤Ëµ±¤¤¤¿°¼À¥³¨Î¤¡¢¹õß·¥À¥¤¥ä¡¢²µ½¡ ¾¿¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
1,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¡Ö²ñ¾ì¡¦ÄÌÈÎ¡×¸ÂÄê¡Û¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù½½¹á¡õßº¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È
¥É¥é¥´¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½½¹á¡õßº¤Î¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¡Ö²ñ¾ì¡¦ÄÌÈÎ¡×¸ÂÄê¡Û¡Ø¥¯¥é¥¹¤Ç£²ÈÖÌÜ¤Ë²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÙÄ«Æä ³¤ C105¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È
Æü¸þ¤¢¤º¤êÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡ÖÄ«Æä ³¤¡×¤Î¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉðÂ¢ÌîºÁÎáÏÂ¿À¼Ò¡ØÏµ¤È¹á¿ÉÎÁ¡Ù¿È¼é¤ê¡¡
ÉðÂ¢ÌîºÁÎáÏÂ¿À¼Ò¡¡¤ª¼é¤ê ¡ºÀÚ¡Ê°½ÇÈ¡¦ÁÉË§¡Ë
ÉðÂ¢ÌîºÁÎáÏÂ¿À¼Ò¡¡¤ª¼é¤ê ·ÝÆ»¾åÃ£
³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉðÂ¢ÌîºÁÎáÏÂ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ª¼é¤ê¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥±¤Ç¤ÏÁÏºî³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤ª¼é¤ò½ÐÄ¥ÈÒÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¸ÂÄê¡Û¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø³ð»ÐËå¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¡¦¥ïー¥ë¥ÉMAX¡Ù
Ä¶ÈþÎï¡ªSNS¤ÇÏÃÂê¤Î³ð»ÐËå ½é¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ñÀÒ²½¡ª
¡Ú¡ÊC105 ¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡Ë5ËçÉÕ¤ ¡Û
1,540±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú²ñ¾ì¸ÂÄê¡Û³ð»ÐËå¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¡¦¥ïー¥ë¥ÉMAX Ä¶ÈþÎï¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºµÇ°T¥·¥ã¥Ä
¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¤ÊµÇ°£Ô¥·¥ã¥Ä¤¬¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î£²¿§Å¸³«¤ÇÅÐ¾ì¡ªÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ú¡ÊC105 ¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡Ë5ËçÉÕ¤ ¡Û
³Æ3,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÊC105 ¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡Ë
¡üC105 KADOKAWA´ë¶È½ÐÅ¸¾ðÊó
¥Öー¥¹¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Æî3¡¦4¥Ûー¥ë No.2521
´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë～30Æü¡Ê·î¡Ë
https://event.kadokawa.co.jp/comiket/
¢¦£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊóX¡ÊµìTwitter¡Ë@kadokawa_event
https://twitter.com/kadokawa_event
¢¨ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢§²ñ¾ìÈÎÇä¾å¤ÎÃí°Õ»ö¹à
¡¦¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¢£±¥¢¥¤¥Æ¥à£µÅÀ¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²Á³Ê¡¦ÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò£²Æü´Ö¤ËÊ¬¤±¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï ¡ÖÅöÆüÊ¬´°Çä¡× ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÈÎÇäÀ©¸Â¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨»þ¤ä¹ÓÅ·¸õÅù¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Îó¤ÎºîÀ®¤ò°ì»þÄä»ß¤äÃæ»ß¤·¤¿¤ê¡¢Îó¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ê°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¡Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105°Ê¹ß¤ÎÈÎÇä¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½¹ðÌµ¤¯ÊÑ¹¹¡¦ÈÎÇäÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½¶â¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¡¦¸òÄÌ·ÏIC¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¡Ö°ì³çÊ§¤¤¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½¶â°Ê³°¤Î·èºÑÊýË¡¤ÏÄÌ¿®¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª²ñ·×¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤È¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥·ー¥È¤ÏÉ¬¤º¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤Î¸ò´¹¡¦ÊÖÉÊ¡¦¤ªÄà¤ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡ÖÃíÊ¸½ñ¡×¡Ö¥ì¥·ー¥È¡×¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¸½Êª¡×¤Î3ÅÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÉÔÂ¡¦¼è¤ê°ã¤¤¡¦½é´üÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï2025Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¥ì¥·ー¥ÈµºÜ¤ÎKADOKAWA¥°¥Ã¥º¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ö´¶¼Õ¤Î¤¥â¥Á(Ìß¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È2024¡×LINEÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¤Úー¥ó
KADOKAWA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×
LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢KADOKAWA¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¸ø¼°LINE¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¡ÖÉðÂ¢ÌîºÁÎáÏÂ¿À¼Ò¿¶Éñ¤¤¸æÌß¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤µ¤é¤Ë¡ª¥¬¥é¥Ý¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¡Ö¥«¥É¥¹¥È³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó1,000±ßÊ¬¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª¡©
¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÞÉÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ü´Ö
¥¯ー¥Ý¥ó¼èÆÀ´ü´Ö ¡§
2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë16:00 ¤Þ¤Ç
·ÊÉÊ¤ªÅÏ¤·´ü´Ö ¡§
2024Ç¯12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë10:30～17:00
¡¡¡¡¡¡ 12·î30Æü¡Ê·î¡Ë10:30～16:00
¾ì½ê¡§C105 KADOKAWA¥Öー¥¹ÆâLINE¥«¥¦¥ó¥¿ー¡Ê¥Öー¥¹No.2521¡Ë
¢£»²²ÃÊýË¡
£±.¡ã¥«¥É¥¹¥È¡äLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿
¡¡¢¨¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊý¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://lin.ee/t8NvsF2
£².¥Èー¥¯²èÌÌ¤«¤é¡ÖÍ§¤À¤Á¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
£³.¡Ö´¶¼Õ¤Î¤¥â¥Á¡ÊÌß¡Ë¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¯ー¥Ý¥ó¤òLINE¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´Äó¼¨
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105KADOKAWA¥Öー¥¹¤Ç¤Î¤ßÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡¦¾ÞÉÊ¸ò´¹¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105²ñ¾ìÆâKADOKAWA¥Öー¥¹¤ÎLINE¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¼èÆÀ¤Ë¤ÏLINE¥¢¥×¥ê¤ÈLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÝÍ¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦È¯À¸¤¹¤ëÄÌ¿®ÎÁ¡¦ÄÌÏÃÎÁ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²èÌÌÉ½¼¨¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤Î³ÎÊÝ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´»²²Ã¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁàºî¤Ç¸í¤Ã¤Æ¡Ö»ÈÍÑºÑ¤ß¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦LINE¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎºÆÈ¯¹Ô¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªÌß¤È¾ÞÉÊ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ñ´üÃæ¤Ç¤âÁá´ü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾ÞÉÊ¤ÎÉÔÎÉ¸ò´¹¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸½ÃÏ¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦W¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ö¥«¥É¥¹¥È³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÍøÍÑµ¬Äê¤Ï¡¢ÅöÁª¸å¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¥¯ー¥Ý¥ó·ôÆâ¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤òÊÌÅÓ»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÆü¤Î±¿±Ä¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²ÃÍÑ¥¯ー¥Ý¥ó¼èÆÀ¤Ï¤³¤Á¤é
https://lin.ee/kjcirak
¡üC105 ¥«¥É¥¹¥ÈÈÎÇä¾ðÊó
¡ãC105 £Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥Öー¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó in ¥«¥É¥¹¥È¡ä
https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ec105000/
´ü ´Ö¡§2025Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê
¢¨´ü´ÖÃæ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õÃí¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¥«¥É¥¹¥ÈÊ¬¤Î¤ßÇäÀÚ¤ì(¼õÃí½ªÎ»)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼õÃíÄùÀÚ¡¦¤ªÆÏ¤±Æü¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥«¥É¥¹¥ÈÆâC105ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¡¥«¥É¥¹¥È³µÍ×
£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë½ÐÈÇÊª¡¢»¨»ïÄê´ü¹ØÆÉ¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ´ë²è¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²èÈÎÇä¡¦ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹(¥«¥É¥¹¥È.TV)¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(¥±¥Ä¥¸¥Ä)µ¡Ç½¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://store.kadokawa.co.jp/