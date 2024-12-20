¤Ä¤¤¤Ë¶å½£½é¾åÎ¦¡ª¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ 2025
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ(³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥Ï¥¤¥àÆâ¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¹ÁÅçÃæÄ®7-7-4¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏËÜ±ÑÍº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î22Æü(¿å)～1·î27Æü(·î)¤Î6Æü´Ö¡¢¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¤òÂç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¤Ï¶å½£¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï23¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Öー¥¹¤ÇPOPUP½ÐÅ¹¡¢¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¥³ー¥Êー¤Ç¤ÏÌó180¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»²²Ã¡£²ñ¾ì¤ËËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢Æî¤Ï²Æì¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê300¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬Âç½¸¹ç¡£¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ïº£Ç¯¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£°¦¤µ¤ì¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¤ò¤ª¤â¤¤¤¤êËþµÊ¤Ç¤¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó23¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Öー¥¹½ÐÅ¹¡ªÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é300¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬Âç½¸¹ç¡ª
¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éÌó180¥é¥ó¥É¤¬½ÐÉÊ¡£¤Þ¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥Öー¥¹¤â23¥Ö¥é¥ó¥É¤¬POPUP½ÐÅ¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï300¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬Âç½¸¹ç¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤«¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ÏÌÜ¤Ç¤âÀå¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ö¥é¥ó¥É¥Öー¥¹½ÐÅ¹°ìÍ÷¡ä¢¨¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¦¼Â±éÈÎÇä¤Ê¤É¤Õ¤À¤ó¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÌ³¤Æ»¡§Haus Von Frau Kurosawa¡¿¾®Ã®ÀÐÂ¢¥Ð¥¦¥à¡Ê¼Â±é¤¢¤ê¡Ë¡¿ÊÆÊ´¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó ring ring¡¡¡¦ºë¶Ì¸©¡§Â¼ÅÄ²°¡¡¡¦ÀéÍÕ¸©¡§¤»¤ó¤Í¤ó¤ÎÌÚ¡¡¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡§MYSTAR BASE¡Ê¼Â±é¤¢¤ê¡Ë¡¡¡¦ÀÐÀî¸©¡§¥Ä¥¥È¥ï by meigetsudo¡¡¡¦»³Íü¸©¡§¥¨¥¤¥È¥Ð¥¦¥à¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¡¥¶¡¦¥¨¥ì¥ó¡¡¡¦°¦ÃÎ¸©¡§ÁÏºîÅí²Û¡¡Åí²ÖÄâ¡Ê¼Â±é¤¢¤ê¡Ë¡¿¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥Õ¥§¥¢¥êー¥Ì¡¿»°¼÷±à¡¡¡¦»°½Å¸©¡§AngelStickBaumKuchen¡¿¥È¥¥Î¥ï u.Baumkuchen¡¿¿ðÊõ¸®Î¶Çµ¾¸¥Ð¥¦¥à¡Ê¼Â±é¤¢¤ê¡Ë¡¡¡¦Ê¼¸Ë¸©¡§¥·¥ë¥¨¥é¡¦¥·¥ë¥¯¥í¡¿´ÝÊ¡¥Ðー¥à¡Ê¼Â±é¤¢¤ê¡Ë¡¡¡¦¹Åç¸©¡§Ý« kunugi¡Ê¼Â±é¤¢¤ê¡Ë¡¡¡¦°¦É²¸©¡§PENTA FACTORY¡¡¡¦Ê¡²¬¸©¡§Ì¤Íè¿Þ¡¿¥¢¥È¥ê¥¨¥¤¥È¡¡¡¦º´²ì¸©¡§SHOGETSUDO¡Ê¼Â±é¤¢¤ê¡Ë
¡ã¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó½ÐÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É°ìÍ÷¡ä¢¨¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡üËÌ³¤Æ»¡§ÏÂÁÏ²Û¤Ò¤È¤Ò¤é¡¿(³ô)»°À±¡¿Ìø·î¡¿ÍÎ²Û»Ò¹©Ë¼ËÌ¤¤¤ÁÎØ¡¡¡üÀÄ¿¹¸©¡§BUNACO¡¿nico cakes¡¿¤ª²Û»Ò¤Î¤ß¤ä¤¤ó¡¡¡ü´ä¼ê¸©¡§¥Ö¥ëー¥¸¥å ¥×¥ê¥å¥¹¡¿¤ª¤«¤·¹©Ë¼ÌÚÂ¼²°¡¡¡üµÜ¾ë¸©¡§WHITE SHIP¡¿¥¢¥°¥êー¥É¤Ê¤ë¤» ¤Î¤Ó¤ë¥Ð¥¦¥à¡¿¥à¥Ã¥·¥å ¥Þ¥¹¥Î¡¦¥¢¥ë¥Ñ¥¸¥ç¥ó¡¿Ì´¹©Ë¼ ¤ä¤Þ¤â¤È¥Ðー¥à¡¡¡ü½©ÅÄ¸©¡§¤ª²Û»Ò¤Î¤¯¤é¤¿¡¿¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥·¥§¡¡¡ü»³·Á¸©¡§¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎCOMERU¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ùー¥ë¡¿¡Ê³ô¡ËËÒÌîÍÎ¼òÅ¹ gnade～¥°¥Êー¥Ç¡¿ÆîÍÛ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó ¤³¤ª¤É¤ê°Ã¡¡¡üÊ¡Åç¸©¡§¥Ð¥¦¥à¥é¥Ü¼ù³ÚÎ¤¡¿¤ª²Û»Ò¤ÎÂ¢ ÂÀÏº°Ã¡¿BAUM HOUSE YONOMORI¡¡¡ü°ñ¾ë¸©¡§ÏÂ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¹©Ë¼ ¤Ä¤«ËÜ¡¿LA VORO¡¿¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹ ¥¯¥íー¥Í¡¿Farmkuchen Fukasaku¡¿¥¢¥È¥ê¥¨ ¥×¥Æ¥£¡¦¥Ü¥¢¡¿¤Ê¤á¤¬¤¿ÊÆ¤³¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡¡¡üÆÊÌÚ¸©¡§ÊÆÊ´¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹¥Ð¥¦¥à¥Ï¥¦¥¹JURIN¡¿Âý²°¡¿¥Ð¥¦¥à¹©Ë¼¤æ¤º¤ÎÌÚ¡¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¹©Ë¼¤Ï¤Á¤ä¡¡¡ü·²ÇÏ¸©¡§¤¤ÎÎØ¡¿BAUMEN BROTHERS¡¿¶×²»¤ä¡¿Sweet Baum¡¡¡üºë¶Ì¸©¡§¼«²ÈÀ½¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀÚ¤ê³ô¤Î²È¡¿¶âÅ« ÌÚ²³¥Ð¥¦¥à¡¿²Ö±à¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¿cocoro¡¡¡üÀéÍÕ¸©¡§¥«¥â¥¬¥ï¥Ð¥¦¥à¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥á¥Ì¥¨¥Ã¥È¡¿¤ª²Û»Ò¤Î¤¿¤¤¤è¤¦¡¿¸«ÇÈÄâ¡¿Egg¡Çs Baum marugen¡¡¡üÅìµþÅÔ¡§¥Ð¥¦¥àÈø»³Âæ¡¿¥ô¥£¥è¥ó¡¿Toki-Tokyo Baumkuchen¡¿¥ë ¥·¥ç¥³¥é ¥É¥¥ ¥¢¥Ã¥·¥å¡¿¥é ¥Ð¥é¥ó¥¹¶äºÂ¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥ì¥¶¥Í¥Õ¥©ー¥ë¡¡¡ü¿ÀÆàÀî¸©¡§¥Ù¥ë¥°¤Î£´·î¡¿ÏÂ²Û»Ò ºÚ¤Î²Ö¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ·ª¤ÎÎ¤¡¿¥³¥ó¥Ç¥£¥È¥é¥¤ ¥Ð¥Ã¥Ï¥Þ¥ó¡¿µÆÌî²°À½²ÛÊÞ¡¡¡ü¿·³ã¸©¡§NIIGATA¤Ò¤«¤êBAUM¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥áー¥ë¥Íー¥¸¥å¡¿OTANI¡¿¸æ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦½è·ë¾ëÆ²¡¿µû¾Â¥¹¥¤ー¥Ä¥¬ー¥Ç¥óNATURA¡¿BARREL COFFEE BAUM¡¡¡üÉÙ»³¸©¡§ÅÄ¼Ë¥Ð¥¦¥à ¤Õ¤¯¤ë¡¿¥Ü¥ó¡¦¥ê¥Ö¥é¥ó¡¿¤°¤ë¤ëÉÙ»³¡¿²Û»Ò¹©Ë¼¥Õ¥§¥ë¥ô¥§ー¥ë¡¡¡üÀÐÀî¸©¡§Kikkado¡¿ÍÎ²Û»Ò¹©Ë¼¤Ö¤É¤¦¤Î¿¹¡¿OHAKO KANAZAWA¡¿¤·¤¢¤ï¤»¤ª²Û»Ò ¤Õ¤é¤ó¡¦¤Éー¤ë¡¿muine¡¡¡üÊ¡°æ¸©¡§VIVANT¡¿²Û»Ò¹©Ë¼ ¥Ý¥³¥¢¥Ý¥³¡¿¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¶â¿ÊÆ²¡¿À¾ÍÎ²Û»Ò¶æ³ÚÉô¡¡¡ü»³Íü¸©¡§À¶·î¡¿ÉÙ»Î»³¥×¥í¥À¥¯¥È¡¿¹õÉÙ»ÎÇÀ¾ì¡¡¡üÄ¹Ìî¸©¡§¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¥Þ¥í¥ó¡¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¹©Ë¼ ·ë¤Ó¤ÎÌÚ¡¿¿®½£¾¾ËÜ ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¹©Ë¼ ¤Æ¤Þ¤ê¤ä¡¿ÇòÇÏSWEETS¹©Ë¼ Ricca¡¿¥ë¡¦¥Îー¥ë¡¦¥ê¥ô¥£¥¨ー¥ë¡¡¡ü´ôÉì¸©¡§¥Ê¥Á¥åー¥ë¡¦¥É¡¦¥É¥ë¥Á¥§¡¿¥Ì¥Ùー¥ë¡¿¤¿¤ó¤É～¤ë¡¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹¤è¤·¤ä¡¿nicoem¡¡¡üÀÅ²¬¸©¡§¥ä¥¿¥íー¥°¥ëー¥×¡¿¥±ー¥¤ÈµÇ°Æü¤Î¤ªÅ¹ ¥»¥Æ¥£¥Ü¥ó¡©¡¿Lieben rosa¡¿Baum·°～¤Ð¤¢¤à¤¯¤ó～¡¡¡ü°¦ÃÎ¸©¡§b'lab¡¿¤Ð¤¡¤à¤¯¤¥¤Ø¤ó¸¦µæ½ê¡¿¥¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡¿¤È¤²¤È¤²¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹ cafe ¤ß¤¸¤ç¤«¡¿¾¢¹©Ë¼¥Ûー¥×¡¿¤Ï¤Ã¤Ôー¥Ð¥¦¥à¡¿¤ª²Û»Ò²°¥ì¥Ë¥¨¡¡¡ü»°½Å¸©¡§¥¨¥È¥ïー¥ë¡¦£æ¡¦¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¡¡¡ü¼¢²ì¸©¡§°¤ÄÔÇÀ±à¡¿¥íー¥¶¥ó¥Ù¥êーÂ¿ÏÂÅÄ¡¿¥¢¥ó¥Ç¥±¥ó¡¡¡üµþÅÔÉÜ¡§IKARIYA BEIKA KYOTO¡¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¹©Ë¼CAZAN¡¿¥ºー¥»¥¹ ¥ô¥§¥²¥È¥¥¥¹¡¿fuwane¡¡¡üÂçºåÉÜ¡§MIYABI'S¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹¡¿¤à¤«¿·¡¿¤ª²Û»Ò¹©Ë¼ ¿·¡¿·ø¾Æ¤¥Ð¥¦¥à ¸÷¶ê¡¿TAMUTAMU...BAUMKUCHEN FACTORY¡¡¡üÊ¼¸Ë¸©¡§µÏ²°¡¿ULURU BAUM LABO¡¿ELEPHANT RING¡¿Baumkuchen¹©Ë¼¤Õ¤ë¤àー¤ó¡¿BAUM u. BAUM¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¥¨¥¹ ¥³¥ä¥Þ¡¿AGRI CAFE¡¿¿À¸Í¥Ýー¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¡¿Ã¸Ï©Åç¤Ð¤¡¤à¹©Ë¼maaru factory¡¿³ô¼°²ñ¼Ò Ì¼ù-miki-¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êーAKITO¡¿Mon amie KIKI¡¿¥Û¥Æ¥ë¥â¥ó¥È¥ì¡¿¥æー¥Ï¥¤¥à¡¡¡üÆàÎÉ¸©¡§TAKARAYAHONTEN¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー Neiro¡¿¥íー¥¼¤Î²ÛÉÓ¡¡¡üÏÂ²Î»³¸©¡§¤ª¤«¤·¹©Ë¼sawa¡¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹ MAHALO¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥¨¥¤¥Ð¥ä¥·¡¡¡üÄ»¼è¸©¡§¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー MINOURA¡¿ÍÅ²ÛÆ²¡¡¡üÅçº¬¸©¡§¥Ù¥Ã¥«¥é¥¤¥³¥ó¥Ç¥£¥È¥é¥¤¥Ò¥À¥«¡¿ÍÎ²Û»Ò¹©Ë¼¥êー¥ë¡¿±ü½Ð±ÀÁ°ÌÊ²°¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¡¡¡ü²¬»³¸©¡§ORIGIN¡¿¥ë¡¦¥Õ¥©¥ï¥¤¥¨¡¿²Û»Ò¹©Ë¼¥¯¥é¥é¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥¢¥ó¥Õ¥ëー¥ë¡¡¡ü¹Åç¸©¡§´ÝÂÀ²°¡¿¥³¥ó¥Ç¥£¥È¥é¥¤¡¦¥Õ¥§¥ë¥Àー¥·¥§¥Õ¡¿À¾ÍÎ²Û»Ò Ìµ²Ö²Ì¡¡¡ü»³¸ý¸©¡§¥È¥í¥¢¥á¥¾¥ó¡¿¥Ý¡¦¥ä¥·¥í¡¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó&¥«¥Õ¥§ ¥é¡¦¥¯¥Áー¥Ê¡¿²Ì»ÒÇµµ¨¡¡¡üÆÁÅç¸©¡§¥Ðー¥à¥Þ¥¨¥Ï¥·¡¿¥¤¥ë¥íー¥¶¡¿¤«¤¤¤Õ²Û»Ò¥í¥Þ¥óKIMOTOYA¡¡¡ü¹áÀî¸©¡§¥µ¥ó¥Õ¥¡¥½¥ó¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¹©Ë¼¥é¡¦¥Õ¥¡¥ßー¥æ¡¡¡ü°¦É²¸©¡§¥½¥ë¥·¥¨¡¿±Êµ×Æ²¡¿cafe cherryblossom¡¡¡ü¹âÃÎ¸©¡§10C¡¦¤Ï¤ë¤ÎTERRACE¡¿ÉÍ¹¬¡¿¤¿¤Þ¤´¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¡¡üÊ¡²¬¸©¡§fattoria da Cosimo¡¿ÀÐÂ¼èßÀ¹Æ²¡¿ÍÎ²Û»Ò¤Î¥«¥ï¥°¥Á¡¿morinoiro¡¡¡üº´²ì¸©¡§BAUM KUCHEN ²í¡¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹akaneiro¡¡¡üÄ¹ºê¸©¡§Í¸Â²ñ¼Ò ¥Ü¥ó¥½¥¢ー¥ë¡¡¡ü·§ËÜ¸©¡§¥¹¥¤ー¥Ä¥é¥Ü¥Ü¥ó¥°ー¡¿ASOMILK¡¿¥¢¥ó¥È¥ë¥á²Ì¼ù¡¿¤ª¤¤¤·¿ù¹©Ë¼¡¡¡üÂçÊ¬¸©¡§ÅòÉÛ±¡ GOEMON¡¿¤ª²Û»Ò¤ÎµÆ²È¡¡¡üµÜºê¸©¡§µÜºê¥Ð¥Ê¥Ê¡ÖNEXT716¡×¡¿¥æ¥¦¥Ò¥Æ¥é¥¹¡¿Baum Haus TENOSSE¡¡¡ü¼¯»ùÅç¸©¡§²Û»Ò¹©Ë¼ Konomoto¡¿¤¿¤Þ¤´²°¤ÎSweets¹©Ë¼RANKO¡¿Ì¸Åç²Û»Ò½è¿¹»°¡¿31¡îLINE²Ö»Ò¡¡¡ü²Æì¸©¡§¤Õ¤¯¤®¤ä¡¿ÆÁ¿¹ÍÜ·Ü¾ì
¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Î»²¹Í¤Ë¡ª¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óBAR47
47¼ïÎà¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î5¼ïÎà¡¢°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óBAR47¡×¡£»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥³ー¥Êー¡×¤Ç¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï?!
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óBAR47
¤ª¹¥¤¤Ê¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó5¼ï¡¡£±»®510±ß(ÀÇ¹þ)
¥É¥ê¥ó¥¯(¥³ー¥Òー¡§¥Û¥Ã¥È¡¦¥¢¥¤¥¹/¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー)150±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤Ï½ªÎ»»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¿¦¿Í¡ª¥Æー¥Ö¥ë¥Ð¥¦¥à¤Ç¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤òºî¤í¤¦¡ª
¥Æー¥Ö¥ë¥Ð¥¦¥à£±.
¥Æー¥Ö¥ë¥Ð¥¦¥à£².
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¼«Ê¬¤Ç¾Æ¤±¤ë¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡ª¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óºî¤ê¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û1,100±ß(ÀÇ¹þ)(¤ªÅÚ»ºÉÕ¤)
¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡ÛÌó30Ê¬¡¡
¡Ú¼õÉÕ¡Û10¡§00～18¡§00¡¡
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï16¡§00¤Þ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ÎÈÏ°Ï¤Ç»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¤¿¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ð¥¦¥à¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ªAI¿¦¿Í¡ÖTHEO¡×¤Î¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×
5Ç¯´Ö¤Î³«È¯¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦½é¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÍÑAI¾ÆÀ®µ¡¡ÖTHEO(¥Æ¥ª)¡×¤¬ÃÂÀ¸¡ª
´ü´ÖÃæAI¿¦¿Í¡ÖTHEO¡×¤¬¾Æ¤¤¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ï¤¿¤Þ¤´¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ç¡¢¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä
¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó(1¸Ä)432±ß(ÀÇ¹þ)
THEO£±.
THEO£².
¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó
¾Æ¤¤¢¤¬¤ê»þ´Ö
£±.10:30～¡¡£².11:30～¡¡£³.12:30～¡¡£´.13:30～¡¡£µ.14:30～¡¡£¶.15:30～¡¡£·.16:30～¡¡£¸.17:30～¡¡£¹.18:30～
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï£·.16:30¤Î¾Æ¤¤¢¤¬¤ê¤Ç½ªÎ»
Á´¹ñ¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡ª¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯ー¥Ø¥óÁíÁªµó³«ºÅ
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯ー¥Ø¥óÁíÁªµó
¥Ð¥¦¥àÅÞ
²ñ¾ìÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯ー¥Ø¥óÁíÁªµó¥Öー¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁªµó²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤è¤½¤ª¤¤¤Ë¡£¥¨¥ó¥È¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁªµóÉ÷¥Ý¥¹¥¿ー¤äÅêÉ¼È¢¡¢µºÜÂæ¤¬²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÁÆÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¼ÂºÝ¤ÎÁªµó¸¢¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯ー¥Ø¥óÁíÁªµó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇ¯ÎðÀ©¸Â°ìÀÚ¤Ê¤·¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤âÅêÉ¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
44¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò»ý¤Á´ó¤êÁíÁªµó¤ØÎ©¸õÊä¡£InstagramÅêÉ¼¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÅêÉ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÀ¶¤1É¼¤ò¤´ÅöÃÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¡¢¿ä¤·¥Ð¥¦¥à¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú²ñ¾ìÅêÉ¼¡Û
¡¦ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î22Æü(¿å)～1·î27Æü(·î)¡¡10¡§00～19:00
¢¨ºÇ½ªÆü27Æü(·î)¤Ï10¡§00～17¡§00¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ØµÆþ¡¢ÅêÉ¼È¢¤ËÅêÉ¼ÍÑ»æ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÑ»æ¤ËµÆþ¤·ÅêÉ¼¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÚInstagramÅêÉ¼¡Û
¡¦´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î10Æü(²Ð)～2025Ç¯1·î31Æü(¶â)¡¡¢¨¸½ºß¼Â»ÜÃæ
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¸ø¼°Instagram¤Î³Æ¥¨¥ó¥È¥êーÅê¹Æ¤Î(¥Ïー¥È)¿ô¤òÉ¼¤È¤·¤Æ²Ã»»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Instagram(@baumkuchenexpo)¡§https://www.instagram.com/baumkuchenexpo/
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤òÅê¤²¤ë¤È¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡©¡ª¡Ö¥Ð¥¦¥àÅê¤²¡×¡ª
Á´¹ñ£¸ÃÏÊý¤ÎÅª¤Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó·¿¤Î¥ê¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤È¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª1²ó100±ß¤Ç¤´ÅöÃÏ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬Åö¤¿¤ëA¥³ー¥¹¤È¡¢1²ó500±ß¤Ç¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Î¥Ûー¥ë¤¬Åö¤¿¤ëB¥³ー¥¹¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ÎÃÏÊý¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÓ¼¡Âè¡ªÅª¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â»²²Ã¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥¦¥àÅê¤²
¡»A¥³ー¥¹¡¡1²ó3Åê¡¡100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÞÉÊ¡§¥ê¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÏÊý¤Î¤´ÅöÃÏ¥ß¥Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡»B¥³ー¥¹¡¡1²ó3Åê¡¡500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÞÉÊ¡§¥ê¥ó¥°¤òÁ´¤ÆÆ±¤¸Åª¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃÏÊý¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨A¥³ー¥¹¡¢B¥³ー¥¹¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ï¤ª°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨A¥³ー¥¹¡¢B¥³ー¥¹¹ç¤ï¤»¤Æ³ÆÆüÀèÃå500Ì¾ÍÍ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨A¥³ー¥¹¡¢B¥³ー¥¹¤È¤â¤Ë¡¢³°¤ì¤Æ¤â»²²Ã¾Þ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
½¸¤Þ¤ì¡Ö¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¡ÊÌÚ¤ÎÉÕ¤¯¿Í¡Ë¡×¡ª
½¸¤Þ¤ì¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¡ª
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñInstagram¤Î¥Õ¥©¥íー¥ïー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÄ»ú¤Ë¡ÖÌÚ¡×¤ÎÉô¼ó¤¬Æþ¤ëÊý¤ò¡Ö¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¡×¤ËÇ§Äê¡£
²ñ¾ì¤Ç¥Ð¥¦¥à¥ëー¥ì¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¡¢Åö¤¿¤ë¤È¥ß¥Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î15Æü(¿å)15¡§00～1·î27Æü(·î)16¡§00
¡¦±þÊç¾ò·ï¡§ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÜ±þÊçµ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤Î¤¦¤¨±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡£
¡Ú¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó±þÊç¡¦Ç§Äê¤Î¼ê½ç¡Û
£±. ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷baumkuchenexpo¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¡£
£². ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¸ø¼°HPÆâ¥Ðー¥Á¥ã¥ë²ñ¾ì¤Î¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¼õÉÕ¤è¤ê¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¤Ç»áÌ¾¡¦Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÆþÎÏ
£³. ÉÄ»ú¤Ë¡ÖÌÚ¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¥Õ¥©¥í¥ïー¤ÎÊý¤ËInstagram¤ÎDM¤è¤êÇ§Äê½ñ¤Î²èÁü¤òÁ÷ÉÕ
¡Ú¥Ð¥¦¥ß¥¢¥óÆÃÅµ¡Û
¡¦²ñ¾ìÆâ1²ñ·×ÀÇÈ´2,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¾å¡¢Ç§Äê½ñ¤òÄó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¥Ð¥¦¥à¥ëー¥ì¥Ã¥È3²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸·ô¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¤Î¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤â1²ñ·×ÀÇÈ´2,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¥Ð¥¦¥à¥ëー¥ì¥Ã¥È1²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸·ô¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¤Ç¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¤Ë¤Þ¤ÀÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ò²ñ¾ìÆâÀìÍÑ¼õÉÕ¤Ë¤ªÏ¢¤ìÄº¤Ç§Äê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤´¾Ò²ðÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Ð¥¦¥à¥ëー¥ì¥Ã¥È2²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸·ô¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ËÜ¿Í¤Î»ÈÍÑ¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¡¢¤ª²ñ·×»þ¤ËInstagram¤ÎDM¼õ¼è¤Î²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿²èÁü¤Î¤ßÄó¼¨¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó´ë²è¤Ïº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê¹ß¤âÆÃÅµ¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¡Ö´ÅÅÞÃË»Ò¡×¥Èー¥¯¥·¥çー¡õÆÃÅµ²ñ
´ÅÅÞÃË»Ò
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ÅÅÞÃË»Ò¡×¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ÅÅÞÃË»Ò¥¤¥Ù¥ó¥È
ÆüÄø¡§2025Ç¯1·î25Æü(ÅÚ)Í½Äê
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ä¡¢¸ø¼°Twitter¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
´ÅÅÞÃË»Ò¤È¤Ï
¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¹¥¤ー¥Ä¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ë¡ª¡×¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î6¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£Á´°÷¤¬¥¹¥¤ー¥Ä¹¥¤¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î»ñ³Ê¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤Î³Ú¶Ê¤Î¤ß¤ò²Î¤¤¡¢2022Ç¯8·î3Æü(¿å)¤Ë1st Single¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¤¬È¯Çä¡£¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¸ø¼°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Twitter¡§https://twitter.com/amatou_official
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/amatou_danshi_official/
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://ama-dan.jp/
¾ÞÉÊ¤Ï¤¼ー¤ó¤Ö¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡ª¥Ð¥¦¥à¹¥¤¤Î¤¿¤á¤ÎInstagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬Åö¤¿¤ëInstagram¥Õ¥©¥íー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥æー¥Ï¥¤¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈTHEO¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥©¥íー¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¤Ê¤«¤«¤éÃêÁª¤Ç25Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹ ¡ªÌ´¤Î1ËÜ¾Æ¤¡ª¥Ñー¥Æ¥£ー¥Ð¥¦¥à¤ä¡¢¶å½£¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿THEO¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
£±.¥æー¥Ï¥¤¥àInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
£².THEO Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
£³.¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ËÍß¤·¤¤¾ÞÉÊ¤ò¥³¥á¥ó¥È
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
2025Ç¯1·î10Æü(¶â)～1·î31Æü(¶â)
¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¡×³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¾ì¡§Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡¡ËÜ´Û£¸³¬¡¡ºÅ¾ì
Æü»þ¡§2025Ç¯1·î22Æü(¿å)～1·î27Æü(·î)¡¡ ¸áÁ°£±£°»þ～¸á¸å£·»þ
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þ ÊÄ¾ì
¢¨½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£