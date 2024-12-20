¤½¤ÎÆü¤ÎÅ·¸õ¤äÀã¼Á¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ì¥ó¥º¤ò¡¢¥¨¥¤¥Ö¥ëÇòÇÏ¸ÞÎµ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë²ÄÇ½¤Ë¡¡Anon ¥ì¥ó¥º¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¡2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï
Burton¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥´ー¥°¥ë¡¦¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¦ MFI(R) ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É Anon¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÅ·¸õ¤äÀã¼Á¤ËºÇÅ¬¤Ê¥´ー¥°¥ë¥ì¥ó¥º¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¡ÖAnon ¥ì¥ó¥º¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¡¢¥¨¥¤¥Ö¥ëÇòÇÏ¸ÞÎµ¤ÎBurton Store Hakuba Goryu¤Ë¤Æ12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å·¸õ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Àã»³¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÁª¤ó¤À¥´ー¥°¥ë¤Î¥ì¥ó¥º¤¬¤½¤ÎÆü¤ÎÅ·¸õ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤ÎÅ·¸õ¤ÎÊÑ²½¤äÍ½ÁÛ³°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥é¥¤¥Àー¤¬¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Anon ¥ì¥ó¥º¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥ì¥ó¥º¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖMAGNA-TECH(R)¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢Anon¥æー¥¶ー¤¬¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¥ì¥ó¥º¤òÁª¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤ÇºÇÅ¬¤Ê»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë°ÂÁ´À¤È³Ú¤·¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥¤¥¿ー¤Ç¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò³Ú¤·¤àºÝ¤â¡¢ÆüÃæ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ì¥ó¥º¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ë³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥¿ー±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¤¥Ö¥ëÇòÇÏ¸ÞÎµ¤È¤ª¤ß¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤é¤«¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤ä½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤ÊÌó1,000£í¤Î¹¤¤¥í¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüÃæ¤Î±Ä¶È½ªÎ»¸å¤Ë°µÀã¼Ö¤Ç¥¥ì¥¤¤ËÀ°È÷¡¦°µÀã¤µ¤ì¤¿¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê»ë³¦¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Anon ¥ì¥ó¥º¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Anon ¥ì¥ó¥º¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹
Äó¶¡»þ´ü¡§2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç
¾ì½ê¡§ Burton Store Hakuba Goryu
¢©399-9211
Ä¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´ÇòÇÏÂ¼¿À¾ë22184-10¡¡
¥¨¥¤¥Ö¥ëÇòÇÏ¸ÞÎµ¥¨¥¹¥«¥ë¥×¥é¥¶Æâ 0261-75-2101
Âß½Ð¥ì¥ó¥º¡§M4, M4s ,M5, M5s ÂÐ±þ¥ì¥ó¥º
ÎÁ¶â¡§1Æü¡¡\2,000¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢4»þ´Ö\1,500 ¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÁ°Í½Ìó¡§ÉÔ²Ä
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢Ä¾ÀÜBurton Store Hakuba Goryu¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Anon¥ì¥ó¥º¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ Burton Store Hakuba Goryu°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Burton¤Î³èÆ°¤ÎÁ´¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥Ñー¥Ñ¥¹(https://www.burton.com/jp/ja/purpose.html)¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¡×¡¢¡ÖÃÏµå¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Îー¥Üー¥É¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡©¤ò¾ï¤ËÄÉµá¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥óÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Burton¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡£
´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë
¿Í¡¹¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸øÀµ¤ÊÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÄ´Ã£¤òÅ°Äì¤·¡¢Ã¯¤â¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Ë
´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢CO2¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤·¡¢ÃÏµå¤ä¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ç¡¢¤«¤ÄÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¤¿¤á¤Ë
»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2025¥´ー¥ë
¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢SBTi¡ÊScience Based Targets ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤òºï¸º¤·¡¢¤½¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òÁê»¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤·¤Æµ¤¸õÊÑÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¹½Â¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÊÑ³×¤òÄó¾§¤·¤Þ¤¹¡£
Burton¤ÏB¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥óÇ§¾Ú´ë¶È
¡ÖB Corporation¡ÊB¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¡á ¡ÖB Corp¡ÊB¥³ー¥×¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎB Lab¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¸ø±×À¤Î¹â¤¤´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡£
Burton¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ2019Ç¯¤ËÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏËÌÊÆ¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BurtonµÚ¤ÓAnon¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ÆºÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Burton¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ðー¥È¥ó¡¦¥«ー¥Ú¥ó¥¿ー(https://www.burton.com/jp/ja/jake-burton-carpenter.html)¤Ï¡¢1977Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ðー¥â¥ó¥È½£¤Î¥¬¥ìー¥¸¤Ç¥¹¥Îー¥Üー¥Éºî¤ê¤ò»Ï¤á¡¢Burton Snowboards¤òÀßÎ©¡£°Ê¸å¡¢À¸³¶¤ò¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ËÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£Burton¤Ï¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤ê²è´üÅª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¥é¥¤¥ó¡¢¥ê¥¾ー¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÁð¤Îº¬ÅªÅØÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Áー¥à¥é¥¤¥Àー¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤òÎ¢»³¤Ç¤ÎÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤«¤é¡¢¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¥®¥¢¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢/¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¶È³¦¤Î¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆB-CorpÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Burton¤Ï¥É¥Ê¡¦¥«ー¥Ú¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê½êÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ðー¥â¥ó¥È½£¥Ðー¥ê¥ó¥È¥ó¤ËËÜ¼Ò¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïwww.burton.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£