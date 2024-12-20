¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÅàÇ×¡×¤¬½é¤Î¥¢¥×¥ê¥²ー¥à²½¡ª¡ÖÅàÇ× -Î¬Ã¥¥¤¥«¥µ¥ÞËã¿ýÏ¿-¡×¤¬ËÜÆü12·î20Æü(¶â)¤è¤ê»öÁ°ÅÐÏ¿³«»Ï¡ª¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒUNBALANCE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÜºêÀµ¡Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÅàÇ×～Î¢¥ìー¥ÈËã¿ýÆ®Ç×Ï¿～¡×½é¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡ÖÅàÇ× -Î¬Ã¥¥¤¥«¥µ¥ÞËã¿ýÏ¿-¡×¤ò2025Ç¯2·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÆü2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êApp Store¤ª¤è¤ÓGoogle Play¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë¸ø¼°X¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿³«»Ï¤òµÇ°¤¹¤ë¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒApp Store / Google Play ¥¹¥È¥¢¡Ó»öÁ°ÅÐÏ¿¶¦ÄÌ¥ê¥ó¥¯
¡¡https://tohai.onelink.me/XHmY/zd6zjx6j
¢¡¡ÖÅàÇ× -Î¬Ã¥¥¤¥«¥µ¥ÞËã¿ýÏ¿-¡×¤È¤Ï
¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Îµ»¡¢¥¤¥«¥µ¥Þ¡¢Ç½ÎÏ¤ò¡Ø¥¹¥¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦Ëã¿ý¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥ëー¥ë¤Ï4¿ÍÅìÉ÷Àï¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥àÆâ³Æ½ê¤Ë¤Æ±þÊç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø·ü¾Þ¡Ù¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ëã¿ý¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÅàÇ×¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢Ëã¿ý½é¿´¼Ô¤ÎÊý¡¢·ü¾Þ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤Î¡Ö¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¡×¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÅàÇ× -Î¬Ã¥¥¤¥«¥µ¥ÞËã¿ýÏ¿-¡×TVCM¤¬YouTube¤ÇÀè¹Ô¸ø³«
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=qrJZML6tSGc ]
¢¡¥¹¥¥ë
¡ÖÅàÇ× -Î¬Ã¥¥¤¥«¥µ¥ÞËã¿ýÏ¿-¡×¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¥«ー¥É¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª¥«ー¥É¤Ë¤Ï¡ÉÁê¼ê¤Î¼êÇ×¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡ÖÆ©»ë¡×¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÉÆÃÄê¤ÎÇ×¤ò°ú¤¯³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¡É¡¢¡ÉÇ×¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤ë¡É¤Ê¤É¡Ö¥¹¥¥ë¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¥ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï4Ëç¤Î¥«ー¥É¤òÁª¤ó¤Ç¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«ー¥É¤Î¥¹¥¥ë¤ò¶î»È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆ±»Î¤ÎÌ´¤Î¥Áー¥à¤òÁÈ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¡ª¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯¤Î1·³¤òºî¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡·ü¾Þ±þÊç¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ
¤¿¤À¡ÉËã¿ý¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡É¤Ç¤Ï¡ÖÅàÇ×¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥Í¡¢ÍßË¾¡¢Î¬Ã¥¡Ä¡Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤³¤½¡ÖÅàÇ×¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÅàÇ× -Î¬Ã¥¥¤¥«¥µ¥ÞËã¿ýÏ¿-¡×¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç²Ô¤¤¤À¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ·ü¾Þ¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤¤Î²ÈÅÅ¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÆ«¿ì´¶¤òÅàÇ×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
- ·ü¾Þ¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö±þÊç¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£±þÊç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆËã¿ý¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¡£¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É±þÊç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÃù¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î·ü¾Þ¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ê£¿ô¤Î¾ÞÉÊ¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤âÎÉ¤·¡ª°ìÈÖ¹ë²Ú¤Ê¾ÞÉÊ¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¤Î¤âÎÉ¤·¡ª¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡ª
¢¡¹ë²Ú¿·µ¬Ï¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¡ª
¡ÖÅàÇ× -Î¬Ã¥¥¤¥«¥µ¥ÞËã¿ýÏ¿-¡×¤Ç¤Ï¥«ー¥É¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÊ¬¿È¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥àµ¯Æ°»þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ûー¥à²èÌÌ¤äÂÐ¶É²èÌÌ¤Ê¤É¡¢¥²ー¥àÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤ÎÏ¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥±¥¤(ÅÄî´¹¬Êå)¡¢Æ²Åè(ÉðÆâ½ÙÊå)¡¢¥¢¥ß¥Ê(¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤)¡¢·ËÌÚ Í¥(ÀÖºêÀé²Æ)¡¢¥¢¥¤(Æü³ÞÍÛ»Ò)Åù
- App Store / Google Play ¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¥¹¥¿ー¥È¡ª
ËÜÆü2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êApp Store¤ª¤è¤ÓGoogle Play¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¥ê¥êー¥¹»þ¤Ë¹ë²ÚÊó½·¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒApp Store / Google Play ¥¹¥È¥¢¡Ó»öÁ°ÅÐÏ¿¶¦ÄÌ¥ê¥ó¥¯
¡¡https://tohai.onelink.me/XHmY/zd6zjx6j
¡ÒApp Store / Google Play ¥¹¥È¥¢¡Ó»öÁ°ÅÐÏ¿¶¦ÄÌQR¥³ー¥É
- »öÁ°ÅÐÏ¿ÆÃÅµ
¡ãÅÐÏ¿´ü´Ö¡ä
2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～¥¢¥×¥ê¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç
¢£»²²ÃÊýË¡
¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÊýË¡¤Ç»öÁ°ÅÐÏ¿´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±. App Store / Google Play ¥¹¥È¥¢¤è¤ê»öÁ°ÅÐÏ¿
£².¡ØÅàÇ× -Î¬Ã¥¥¤¥«¥µ¥ÞËã¿ýÏ¿-¡Ù¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@tohai_mahjong)¤ò¥Õ¥©¥íー
¢£Êó½·³µÍ×
3,000¿ÍÃ£À®¡¡10²óÊ¬¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È
6,000¿ÍÃ£À®¡¡20²óÊ¬¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È
10,000¿ÍÃ£À®¡¡´ðËÜ·ü¾ÞÉÊ10¸ýÊ¬±þÊç¥Ý¥¤¥ó¥È + 30²óÊ¬¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È
30,000¿ÍÃ£À®¡¡´ðËÜ·ü¾ÞÉÊ30¸ýÊ¬±þÊç¥Ý¥¤¥ó¥È + 30²óÊ¬¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È
50,000¿ÍÃ£À®¡¡´ðËÜ·ü¾ÞÉÊ50¸ýÊ¬±þÊç¥Ý¥¤¥ó¥È + 30²óÊ¬¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°X
¡Ò¥²ー¥à¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ó
¡¡https://tohai-mahjong.com(https://tohai-mahjong.com/)
¡Ò¥²ー¥à¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ó
¡¡https://x.com/tohai_mahjong
¢¡¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¡ª
¡¡¡ÖÅàÇ× -Î¬Ã¥¥¤¥«¥µ¥ÞËã¿ýÏ¿-¡×¤Ï¥ê¥êー¥¹µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÆü2024Ç¯12·î20Æü(¶â)¤è¤ê2025Ç¯1·î5Æü(Æü)¡¢ÃêÁª¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È¥³ー¥É ºÇÂç10,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
£±. @tohai_mahjong¤ò¥Õ¥©¥íー
£². #¥¢¥×¥êÅàÇ× ¤ò¤Ä¤±¤Æ³ºÅö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
£³. 1·î6Æü (·î)°Ê¹ßDM¤Ë¤ÆÅöÁªÈ¯É½
¢¡¡ÖÅàÇ×～Î¢¥ìー¥ÈËã¿ýÆ®Ç×Ï¿～¡×¤È¤Ï
¡Ö¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿»ÖÌ¾ºä¹â¼¡¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÅàÇ× Î¢¥ìー¥ÈËã¿ýÆ®Ç×Ï¿¡ÙÊª¸ì¤Ï¡¢Î¢¼Ò²ñ¤ÎËã¿ý¤ËÄ©¤à¾¯Ç¯¡¦¥±¥¤¤òÃæ¿´¤ËÄÌ¾ï¤ÎËã¿ý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢Ì¿¤¹¤éÅÒ¤±¤é¤ì¤ë¹â³Û¥ìー¥È¤ÎÂÐ¶É¤Ç¿ô¡¹¤Î¶¯¼Ô¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¤¡¢Îä¹ó¤ÊÈó¾ð¤µ¤È°µÅÝÅª¤Êµ»½Ñ¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹Æ®Áè¤òÉÁ¤¯¡¢¥¹¥ê¥ëËþºÜ¤Î¥Àー¥¯¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥¹¥Èー¥êー¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢åÌÌ©¤ÊËã¿ý¥Ð¥È¥ë¤È¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤¬¸òºø¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Â³ÊÔ¤ä¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤âÂ¿¿ôÅ¸³«¡£
2024Ç¯10·î¤è¤ê¡¢MBS¡¦TBS¡¦BS-TBS¡È¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡ÉÏÈ¤Û¤«¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£¶ÛÄ¥´¶°î¤ì¤ëËã¿ý¥Ð¥È¥ë¤¬±ÇÁüÈþ¤È±é½Ð¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¿¤òÅÒ¤±¤¿Æ®Ç×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Èó¾ð¤ÊÀ¤³¦¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¯Ç¯¤Ï²¿¤òÄÏ¤ß¡¢²¿¤ò¼º¤¦¤Î¤«¡£Îä¹ó¤ÇÇ®¤¤Ëã¿ý¥Ð¥È¥ë¤È°µÅÝÅª¤Ê¿´ÍýÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊËã¿ý¥¢¥Ë¥á¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÒTV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ó
¡¡https://tohai-anime.com/
¡ÒTV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ó
¡¡https://x.com/tohai_anime
- ¥¢¥×¥ê¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÅàÇ× -Î¬Ã¥¥¤¥«¥µ¥ÞËã¿ýÏ¿-
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¤¥«¥µ¥ÞËã¿ý¥Ð¥È¥ë
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store / Google Play
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯2·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¸¢ÍøÉ½µ¡§ (C)»ÖÌ¾ºä¹â¼¡¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¿¹âÄÅÁÈ¡¿(C)UNBALANCE Corporation
- ³ô¼°²ñ¼ÒUNBALANCE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¤¿¤Î¤·¤µ¤á¤°¤ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤¿¤Î¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ï¸ë¡¦¾´ý¡¦¥Á¥§¥¹¡¦²Ö»¥Åù¤ÎIntelligence Board¡ÊÎß·×2000ËüDL°Ê¾å¡Ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¶µ°é¤ä¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¤Ê¤É¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾ ¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒUNBALANCE¡Ê https://www.unbalance.co.jp/ ¡Ë
Âå É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO µÜºêÀµ
Àß Î©¡§1998Ç¯3·î18Æü
½ê ºß ÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1ÃúÌÜ3ÈÖÃÏ5 ÉÚ»³Ë¼¥Ó¥ë4³¬