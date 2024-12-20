¡Ö²»³¹¥¦¥ÊTalk EX¡×¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó½ªÎ»¤È¡ÖA.I.VOICE(R)2 ²»³¹¥¦¥Ê¡×³«È¯¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¹âÉÊ¼ÁAI²»À¼¹çÀ®¥¨¥ó¥¸¥óAITalk(R)¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¢¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§×¢ÈÓ ¿°ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4388¡¢°Ê²¼¡§¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¤¬³«È¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾å ¾º¡Ë¤¬´ë²è-ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦²»À¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¡Ö²»³¹¥¦¥ÊTalk EX¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¼Â»Ü¤Î½ªÎ»¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨ー¥¢¥¤¤Ç¤Ï¡¢¡ÖA.I.VOICE2 ²»³¹¥¦¥Ê¡×¤ò¸½ºß³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¡ÊÈ¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ë
¢¨A.I.VOICE2 ²»³¹¥¦¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó½ªÎ»ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡¦½ªÎ»Í½ÄêÆü
¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó½ªÎ»ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§²»³¹¥¦¥ÊTalk EX
¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó½ªÎ»Í½ÄêÆü¡§2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨¾åµÆüÄø°Ê¹ß¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó²ò½üÅù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥óÌ¤¼Â»Ü¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï½ªÎ»ÆüÄø¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¼Â»Ü¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾°¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥óºÑ¤ß¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï°ú¤Â³¤¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²»³¹¥¦¥ÊTalk EX¤È¤Ï¡©
²»³¹¥¦¥ÊTalk Ex¤Ï¡¢À¼Í¥¡ÖÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡×¤ÎÀ¼¤ò¥Ùー¥¹¤ËÀ©ºî¤·¤¿Ê¸¾ÏÆÉ¤ß¾å¤²¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡£¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤äÊ¸¾Ï¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È
²»³¹¥¦¥ÊTalk EX À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://www.ssw.co.jp/products/talk/una/
²»³¹¥¦¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2016Ç¯7·î30Æü¤ËVOCALOID4¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡£
2017Ç¯4·î¤Ë¤Ï²»³¹¥¦¥ÊTalkEx¡Ê¸½ºß¤ÎVOICEROID2²»³¹¥¦¥Ê¡Ë¤Ë¤ÆÃý¤Ã¤Æ²Î¤¨¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡£
2018Ç¯¤ËCD¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£
2023Ç¯6·î¤ËVOCALOID6AI²»³¹¥¦¥Ê¤òÈ¯Çä¡£
2024Ç¯11·î¤ËSynthesizer V AI ²»³¹¥¦¥Ê¤òÈ¯Çä¡£
ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¥æー¥¶ー¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¡¢ÃÏ¾åÇÈTVÈÖÁÈ¡¢3D¥é¥¤¥Ö¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥²ー¥à¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤Ê¤É¤Ç¤âÂç³èÌö¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー´ë²è¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡¦¥Æ¥£ー¡¦¥±ー
²»³¹¥¦¥Ê ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://otomachiuna.jp/(https://otomachiuna.jp/)
²»³¹¥¦¥Ê CV ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß
4·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
2016Ç¯Âè10²óÀ¼Í¥¥¢¥ïー¥É¤Ë¤Æ¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥³¥Ð¥ë¥È¡Ù¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥åー¡£
¡Ø´³ÊªËå¡ª¤¦¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÅÚ´Ö¤¦¤Þ¤ëÌò¤Ç¤Î±é¤¸Ê¬¤±¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¼ç¤ÊÌò¤Ë¡¢¥Ó¥³ー¥Ú¥¬¥µ¥¹¡Ê¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ë¡¢¤¯¤ë¤ë¤ó¡Ê¥È¥í¥Ô¥«¥ë～¥¸¥å¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ë¡¢¶À¡Ê¤â¤Î¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ë¡¢¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥ó¡ÊSHOWBY ROCK!!¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÖA.I.VOICE¡×¤È¤Ï¡©
A.I.VOICE¡Ê¥¨ー¥¢¥¤¥Ü¥¤¥¹¡¢ÄÌ¾Î¡§¥¢¥¤¥Ü¥¹¡Ë¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î³«È¯¤¹¤ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡¦Ë¤«¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿ ²»À¼¹çÀ®AITalk ¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¸Ä¿ÍÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¥½¥Õ¥È¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£ ´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤ÇÆþÎÏ¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¼«Á³¤Ê²»À¼¹çÀ®¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¡¢²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·ÈÇ¤ÎÀ½ÉÊ¡ÖA.I.VOICE2¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿²»À¼¤È¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ç¥£¥¿ーµ¡Ç½¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂÐ±þ¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡§ https://www.ssw.co.jp
- ²»³¹¥¦¥Ê ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://otomachiuna.jp/
- A.I.VOICE¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://aivoice.jp/
¢¨Microsoft¡¢Windows¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÀ½ÉÊ¤ÎÌ¾¾Î¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Microsoft Corporation ¤Î¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖVOCALOID(¥Üー¥«¥í¥¤¥É)¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¥Ü¥«¥í¡×¤Ï¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¢¨A.I.VOICE¡¢AITalk¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¢¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£