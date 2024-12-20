Æþ±¡Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÉÕ¤Åº¤¦¤´²ÈÂ²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î»ÜÀß¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à ºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¡× 2024Ç¯12·î¤Ë³«Àß1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤·¡¢ÉÂ¼¼¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÉÕ¤Åº¤¤¤´²ÈÂ²¤Ë¥¨ー¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢DMHC¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à ºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¡×(°Ê²¼¡Öºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¡×)¤Î³«Àß£±¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2024Ç¯12·î11Æü(¿å)¤ËÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤Îºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢2023Ç¯12·î8Æü(¶â)¤ËÆüËÜÂè°ì¹æ¤Î¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¡×¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆþ±¡¤ËÉÕ¤Åº¤¦¤´²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎµÙÂ©¾ì½ê¡×¤Ç¤¹¡£ÉÂ±¡Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢¤ï¤¬²È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë²¹¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°åÎÅ¥¹¥Úー¥¹¤«¤é¤Ò¤È¤È¤Î¥¤ì¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¡¢¿©»ö¤äµÙ·Æ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢³«Àß¤«¤é¤Î£±Ç¯´Ö¤Ç¤Î¤Ù1,259²ÈÂ²¤Ë¹ç·×6,000²ó°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ±ÉÂ±¡¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤´²ÈÂ²¤ÎÌó70¡ó¤ò¤´»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³«Àß1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Öºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¡×¤Î1Ç¯´Ö¤Î¤¢¤æ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¤´²ÈÂ²¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤äÍøÍÑ¤´²ÈÂ²¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼ý¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤ò¡¢ËÜÆü12·î20Æü(¶â)¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à 1Ç¯´Ö¤Î¤¢¤æ¤ß～¾Ð´é¤Î¤ª¼é¤ê～¡×³µÍ×
³«Àß1¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ä¡¢»ÜÀß¤Î¤´¾Ò²ð¡¢ÍøÍÑ¤´²ÈÂ²¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼ý¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤ò¡¢12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êDMHC¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤Î¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://youtu.be/bUFzPqU07IQ )
¡ÚÍøÍÑ¤´²ÈÂ²¤«¤é¤Î¤ªÀ¼¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤è¤êÈ´¿è¡Ë¡Û
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¸µ¤ËÌá¤ë¤È¡¢
¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ç¤¤ë¡×
¡Ö¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤Ë¹Ô¤±¤ë¡¢¤È
¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤òÃÖ¤¤¤Æ¾¯¤·µÙ·Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ËºÇ½é¤Ï³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡¡
¡¡¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¢£1¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ëºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿1¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°Êó¹ð¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¾õÂ£Äè¼°¤ä¡¢¡Ö¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥«ー¥È¡×¤Î½ÐÈ¯¼°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³«²ñ¤Î°§»¢
¡Êºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹/ºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡Ä¹ °ëÉô¸÷¾Ï¡Ë
ºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¤Î°ëÉô±¡Ä¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ø¤Î¼Õ¼¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÂè°ì¹æ¤Î¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¡×¤ò³«Àß¤·¤¿ÇØ·Ê¤ä°ÕµÁ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»ÜÀß¤¬¤´²ÈÂ²¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎµÙÂ©¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï²¹¤«¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°Êó¹ð¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Êºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¶áÆ£ÆóÉ×¡Ë
ºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤Î¶áÆ£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°Êó¹ð¤Èº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·×6,000²ó°Ê¾å¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¤´²ÈÂ²¤ÎÌó70¡ó¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢º£¸å¤â¤´²ÈÂ²¤Î¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤È¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·Â³¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÖÉÕ¤Åº¤¤¤´²ÈÂ²¤ÎÍøÍÑÎ¨100%¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤´²ÈÂ²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÊÇ§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥ー¥×¡¦¥Þ¥Þ¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ê¥ó¥° Íý»öÄ¹ ¸÷¸¶¤æ¤»á¡Ë
¤´ÍèÉÐ¤òÂåÉ½¤·¡¢¥ー¥×¡¦¥Þ¥Þ¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¸÷¸¶Íý»öÄ¹¤è¤ê¤´°§»¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¤Åº¤¤Æþ±¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìô¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÉÕ¤Åº¤¤Æþ±¡¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤Ï¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡¦¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¾õÂ£Äè¼°
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤Î±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤Ù¤¯¡¢ºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¤Î°ëÉô±¡Ä¹¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤ÈµÇ°ÉÊ¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤µ¤ì¤¿µÈÌî¾»»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤´²ÈÂ²¤Î¡È¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¤Ò¤È»þ¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥«ー¥È¡×½ÐÈ¯¼°
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤«¤é¤Îºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¥®¥Õ¥È¡×¤òÉÂÅï¤Ë¤ÆÌµ½þ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¡Ö¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥«ー¥È¡×¤Î½ÐÈ¯¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ìÆâ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¥«ー¥È¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¡¢²¹¤«¤¤ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥®¥Õ¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥«ー¥È¡×¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¾®»ùÉÂÅï¤Ç½é²ÔÆ¯¡£ÉÂÅïÆâ¤Î¹¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤´²ÈÂ²¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç¥®¥Õ¥È¤òÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Öºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¡×±¿±Ä¼ÂÀÓ¡Ê2023Ç¯12·î～2024Ç¯11·î¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/31680/table/16_1_522e06a793ddbbb2c4d67f10ef5badfa.jpg ]
¢£ÍøÍÑ¤´²ÈÂ²¤Î¤ªÀ¼
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨10Ê¬¤Ç¤â¤Ò¤È¤ê¤Çµï¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ç¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£1Ç¯´Ö¤Î±¿±Ä¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ～²ÝÂê¤Èº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～
³«ÀßÅö½é¤Ï¡¢£±²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ÎÃ»¤µ¤¬²ÝÂê¤Ë
¡¡¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç6,000²ó°Ê¾å¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¡£¤´²ÈÂ²¤«¤é¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¡¢°ìÄê¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢³«Àß¸å¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ï¡¢ÂÚºß»þ´Ö10Ê¬°Ê²¼¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹Êý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Æü¡¹Ë»¤·¤¯¡¢¤«¤Ä¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ëÀ¸³è¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÕ¤Åº¤¤¤´²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ä¶¦¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤ÎÌò³ä¤ò¡¢½½Ê¬¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Íè¼¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥È¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÉÂ¼¼¤Ë¤¹¤°Ìá¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤´ÍøÍÑÆâÍÆ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¹ø¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤âµÙÂ©¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤¬²Ì¤¿¤»¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ßー¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤¹ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý²Ã
¥ßー¥ë¥×¥í¥°¥é¥à³«»ÏÁ°¸å¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤Î³ä¹ç¤ÎÊÑ²½
¡¡¤½¤Î²ò·èºö¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¡Ö¥ßー¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¤ª¿©»ö¤ÎÄó¶¡³èÆ°¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤ê¿©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´²ÈÂ²¤Î¤ªÇº¤ß¤ÏÂ¿¤¯(¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©¤Ç±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ë¡¢¿©Èñ¤¬ÉéÃ´¡¢Çã¤¦»þ´Ö¤¬Ìµ¤¤Åù)¡¢»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤ª¿©»ö¤Ê¤é¾¤¤·¾å¤¬¤ë´Ö¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢10Ê¬°Ê²¼¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï4³ä¤ËÄã²¼¤·¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÂÚºß»þ´Ö¤¬6Ê¬°Ê¾å¿¤Ó¤ë¤Ê¤É¢¨¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤¹¤´²ÈÂ²¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç70²ó°Ê¾å¥ßー¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤´²ÈÂ²¤è¤ê¡ÖÉÂ±¡Æâ¤Ç¤ÏÌîºÚÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¾®È¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¿´¤ËÝî¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬°®¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ú1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÂÚºß»þ´Ö¡Û2023Ç¯12·î～2024Ç¯6·î:14Ê¬15ÉÃ ¢ª 2024Ç¯7·î～11·î:20Ê¬37ÉÃ
ÉÕ¤Åº¤¤¤´²ÈÂ²¤ÎÍøÍÑÎ¨100%¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡¡¸½ºß¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¤´²ÈÂ²¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï70%¤È¡¢¤Þ¤ÀÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤´²ÈÂ²¤â°ìÄê¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢ÍøÍÑÎ¨¸þ¾å¤¬¼¡¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¡Ö¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎµÙÂ©¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤´²ÈÂ²¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÉÂ±¡¤È¤µ¤é¤ËÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢ÍøÍÑÎ¨100¡ó¤òÌÜÉ¸¤Ë1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤´²ÈÂ²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤´»Ù±ç¤Î¤ª´ê¤¤～¤´²ÈÂ²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹～
¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤ä¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Î±¿±Ä¤Ï¡¢100¡ó¤´´óÉÕ¡¦Êç¶â¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¤´»Ù±ç¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´´óÉÕ¤äÉ¬Í×ÊªÉÊ¤Î¤´Äó¶¡¤È¤¤¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤ò¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎDMHC ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´´óÉÕ¤ä¤´»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://www.dmhcj.or.jp/support/¡Û
¡ã»²¹Í»ñÎÁ¡ä
¢£»Ò¤É¤â¤ÎÆþ±¡¤ËÉÕ¤Åº¤¦¤´²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎµÙÂ©¾ì½ê¡×¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÆþ±¡¤ËÉÕ¤Åº¤¦¤´²ÈÂ²¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤´²ÈÂ²¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¹¤°Â¦¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°åÎÅ¥¹¥Úー¥¹¤«¤é¤Ò¤È¤È¤Î¥¤ì¤Æ¡¢¿©»ö¤äµÙ·Æ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤Ï¡¢¿©»ö¤¬ÀÝ¤ì¤ë°û¿©¥¹¥Úー¥¹¤ä¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¡¢²¾Ì²¤â²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢¤Î¤Û¤«¡¢ºñÆý¡¦²½¾Ñ¼¼¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª°ì¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍøÍÑ¤´²ÈÂ²Æ±»Î¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¿´¤ò¤Û¤°¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤Åº¤¤¤´²ÈÂ²¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤ä°Â¿´¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¡¢´µ»ù¤È¤´²ÈÂ²¤¬Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼£ÎÅ¤ËÎ×¤à¤¦¤¨¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤Ï¡¢¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë¼¡¤°µ¬ÌÏ¤Î¼çÍ×¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤ÆÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢2024 Ç¯11 ·î»þÅÀ¤Ç¡¢À¤³¦30 ¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë272 ¥õ½ê³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Âè°ì¹æ¤È¤Ê¤ë ¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à ºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¡×¤¬¡¢2023Ç¯12 ·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(»²¹Í¡§³«Àß»þ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000031680.html)
ºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ßー¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÍÍ»Ò¡£¤´´óÉÕ¤Î¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢¸½ºß¤ÏÊ¿ÆüËèÆü¡¢ÍøÍÑ¤´²ÈÂ²¤Ë¤ª¿©»ö¤òÄó¶¡¡£
¢£Æþ±¡Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¥®¥Õ¥È¡×¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥«ー¥È
DMHC¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¤Î·úÀß¡¦±¿±Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æþ±¡¡¦ÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎQOL ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÉÂµ¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥·¥§¥¢¡¦¥Ïー¥È¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥·¥Ã¥¯¡¦¥¥Ã¥º»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¶È¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ2020 Ç¯¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥«ー¥È¡×¤Ï¡¢Æþ±¡Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¥®¥Õ¥È¡×¤òÉÂÅï¤Ë¤ÆÌµ½þ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥«ー¥È¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÆþ±¡Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¡ÖÊ¸Ë¼¶ñ¡×¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¡×¡ÖÆüÍÑÉÊ¡×¡Ö³¨ËÜ¡×¤ä¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¤´²ÈÂ²¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡×¤òºÜ¤»¤ÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß15 ¤«½ê¤ÎÏ¢·È°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¥«ー¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Óºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¤Ë¤âÆ³Æþ¤¬·èÄê¡£2024Ç¯12·î¤è¤ê²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ëー¥à¡×³µÍ×
¡¦½»½ê¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÄ«ÆüÄ®3-16-1
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþ²¦Àþ ÈôÅÄµë±ØËÌ¸ý¤è¤ê¥Ð¥¹¤ÇÌó5 Ê¬¡¿À¾ÉðÂ¿ËàÀîÀþ Â¿Ëá±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹¤ÇÌó6 Ê¬
¡¦ÍøÍÑÂÐ¾Ý¼Ô¡§ºç¸¶µÇ°ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡Ãæ¤Î¾®»ù¤ËÉÕ¤Åº¤¦¤´²ÈÂ²(¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¤Ï½ü¤¯)
¡¦ÍøÍÑÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡¦±¿±Ä»þ´Ö¡§9 »þ¤«¤é21 »þ¤Þ¤Ç(¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ª¤è¤ÓºñÆý¡¦²½¾Ñ¼¼¤Î¤ß24 »þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½)
¡¦±¿±Ä³«»ÏÆü¡§2023 Ç¯12 ·î8 Æü(¶â)
¡¦±ä¾²ÌÌÀÑ¡§59 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë