JR¶å½£ÊÝ¸±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¶âÍ»¾¦ÉÊÃç²ð¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³°ÑÂ÷´ðËÜ·ÀÌó¤òÄù·ë
¥¢¥¤¥¶¥ï¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Íõß· ÂîÌï¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢JR¶å½£ÊÝ¸±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ ¾½¡¢ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢°Ê²¼¡ÖJR¶å½£ÊÝ¸±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ë¤È¶âÍ»¾¦ÉÊÃç²ð¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÀÌó¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡¢1918Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¾Ú·ôÅê»ñ¤òÄÌ¤¸ ¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤Î¤â¤È¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¡¢ÊÑ³×¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ç¶ÈÌ³¤È¤¹¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊÃç²ð¶È¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤«¤é±Ä¶È¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤ÆÂÐÌÌ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
JR¶å½£ÊÝ¸±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Î±Ä¤àÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¶È¤ò¾µ·Ñ¤·¤¿JR¶å½£¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¸µµ¤¤È¾Ð´é¤ÎÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢JR¶å½£¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¶å½£³ÆÃÏ¤ÎÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤ËÊÝ¸±¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢JR¶å½£ÊÝ¸±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢JR¶å½£¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢Åê»ñ¿®Â÷Åù¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹ç¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÆ±¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊÃç²ð¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤äÄêÃå¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ä¶µ°é¸¦½¤Åù¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÄó·È¤Ï¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëË¡ÎáÅù¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢Ë¡ÎáÅù¤Ë´ð¤Å¤É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Î³µÍ×
¢¡¥¢¥¤¥¶¥ï¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/133438/table/44_1_15b4bebc7a91813f53e12a4328b8f2d8.jpg ]
¢¨ ¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»ý³ô²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥¶¥ï¾Ú·ô¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¢¡JR¶å½£ÊÝ¸±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/133438/table/44_2_9b1ec0e956b65d16919aeb8c5194e7bf.jpg ]
°Ê¾å