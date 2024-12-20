¹ñ»º¡¦ÌµÅº²Ã¡¦¥°¥ì¥¤¥ó¥Õ¥êー¤Ç¿Íµ¤¤Î¸¤ÇÀ¸³è¤Î¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¤ª¤¤¤·¤µ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼«Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Ç·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Îµ¡Ç½À¤ò¶¯²½¡ª
¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÆ°Êª¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¹ñ»º¡¦ÌµÅº²Ã¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤ÎÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸¤ÇÀ¸³è³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£½ß¡¢°Ê²¼¸¤ÇÀ¸³è¡Ë¤Ï¡¢¸¤ÍÑ¡¦ÇÍÑ¤Î¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤ÎÁ´¾¦ÉÊ¡Ê6¼ïÎà¡Ë¤ò¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Îµ¡Ç½À¤ò¶¯²½¤·¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯Á÷¤Ï¡¢µìÀ½ÉÊ¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤è¤ê½ç¼¡ÀÚ¤êÂØ¤¨
¸¤ÇÀ¸³è¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿Íø±×¤Î20%¤ò¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¸¤ÇÀ¸³èÊ¡»ãºâÃÄ¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ´óÉÕ¤ò¤·¡¢¸¤Ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡ÌµÅº²Ã¡§ÊÝÂ¸ÎÁ¡¢¹áÎÁ¡¢Ãå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡¦ÈÎÇä¥Úー¥¸¡ÊÇ¡Ë :
https://inuneko-seikatsu.co.jp/shop/product_categories/cat_general
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡¦ÈÎÇä¥Úー¥¸¡Ê¸¤¡Ë :
https://inuneko-seikatsu.co.jp/shop/product_categories/dog_general
¢£¥É¥é¥¤¥Õー¥É¡¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ê£±¡Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¼«Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¡¢µ¡Ç½À¤ò¶¯²½
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Á³¤Ê¸¶ºàÎÁ¤Ç¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÇ¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¼«Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤òÄÉ²Ã¤·¡¢´ØÀá¡¢ÈéÉæ¡¢ÌÈ±Ö¤Ê¤É¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½À¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ùー¥¹¤Î¸¶ºàÎÁ¤ÏµìÀ½ÉÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¥«¥í¥êー¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸¤Ç¶¦ÄÌ¡¦¥ªー¥ë¥¹¥Æー¥¸¡¿¥·¥Ë¥¢¶¦ÄÌ¡Û
¡¦Æý»À¶Ý¤òÌó7,000²¯¸ÄÇÛ¹ç¡Ê¢¨2¡Ë¤·¡¢Ä²¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È2¼ïÎàÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿Æý»À¶Ý¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ì£Á¹Í³Íè¤Î¿¢ÊªÀÆý»À¶Ý¡ÖÂ¢²ÚÆý»À¶Ý¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó7,000²¯¤ÎÆý»À¶Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ê¢¨2¡Ë¡¢Ä²Æâ¤ÈÌÈ±Ö¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§Ç1.5kg¡¢¸¤1.7kg¤¢¤¿¤ê
¡¦ÎÐ¥¤³¥¨¥¥¹Ê´Ëö¤òÄÉ²Ã¤·¡¢´ØÀá¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡¡ÎÐ¥¤³¥¨¥¥¹¤Ï¡¢¶áÇ¯¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀ®Ê¬¤Ç¡¢¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥³¥ó¥É¥í¥¤¥Á¥ó¡¢¥°¥ê¥³ー¥²¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤àGAGS¡Ê¥°¥ë¥³¥µ¥ß¥Î¥°¥ê¥«¥ó¡Ë¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´ØÀá¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»ÈÍÑ¤¹¤ëÌîºÚ¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÄÉ²Ã¡£
¡¡¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡¢C¡¢E¡¢K¤Ê¤É¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤Î¶¡µë¸»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¤¤Î¤ß¡¦¥ªー¥ë¥¹¥Æー¥¸¡¿¥·¥Ë¥¢¶¦ÄÌ¡Û
¡¦ÌÈ±Ö¡¢ÈéÉæ¡¢´ØÀá¤Ê¤É¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤òÄÉ²Ã¡£
¥â¥ê¥ó¥¬Ê´Ëö¡¢ÀÄ¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÊ´Ëö¡¢¥×¥í¥Æ¥ª¥°¥ê¥«¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥ê¥ó¥¬¤Ï¡¢90¼ïÎà¤â¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò´Þ¤ß¡¢¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÌÈ±Ö¤äÌÜ¸µ¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤ò´Þ¤àÀÄ¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤Ï¡¢ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Æ¥ª¥°¥ê¥«¥ó¤Ï¡¢ºú¤ÎÉ¡¤Î¹ü¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ç¡¢´ØÀá¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ¤Î¤ß¡¦¥ªー¥ë¥¹¥Æー¥¸¡¿¥·¥Ë¥¢¶¦ÄÌ¡Û
¡¦Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÓ¶Ì¤ÎÇÓ½Ð¤ò½õ¤±¤ë¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤òÄÉ²Ã¡£
¥ª¥ª¥Ð¥³²Ê¤Î¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤Î¼ï»Ò¤ÎÈé¤òÊ´Ëö¾õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢ÊØ¤«¤é¤ÎÌÓ¶Ì¤ÎÇÓ½Ð¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÁÇºà´¶¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¾¦ÉÊ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¤ÇÀ¸³è¤Î¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢¿©ºà¤ÎËÉÙ¤µ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇºà´¶¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¸¤ÇÀ¸³è¤Î¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤ÎÆÃÄ§
¸¤ÇÀ¸³è¤Î¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤Ï¡¢Á´6¼ïÎà¤¢¤ê¡¢À½Â¤¸å¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¾®¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê¸¤¤Ï850g¡¢Ç¤Ï750g¡Ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´6¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¡¦¸¤ÍÑ¡¡¥ªー¥ë¥¹¥Æー¥¸ÍÑ¡¡¹ñ»º¤ÎÀ¸·ÜÆù
¡¡¡¦¸¤ÍÑ¡¡¥ªー¥ë¥¹¥Æー¥¸ÍÑ¡¡¹ñ»º¤ÎÅ·Á³¼¯Æù
¡¡¡¦¸¤ÍÑ¡¡¥·¥Ë¥¢ÍÑ¡¡¹ñ»º¤ÎÀ¸·ÜÆù
¡¡¡¦ÇÍÑ¡¡¥ªー¥ë¥¹¥Æー¥¸ÍÑ¡¡¹ñ»º¤ÎÀ¸·ÜÆù
¡¡¡¦ÇÍÑ¡¡¥ªー¥ë¥¹¥Æー¥¸ÍÑ¡¡¶âÂô¹Á¤ÎÄ«³Í¤ìµû
¡¡¡¦ÇÍÑ¡¡¥·¥Ë¥¢ÍÑ¡¡¹ñ»º¤ÎÀ¸·ÜÆù
¡Ú³°ÉôÄ´ºº¤Ç½Ã°å»Õ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡Û
¸¤ÇÀ¸³è¤Î¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î³°ÉôÄ´ºº¡Ê¢¨3¡Ë¤Ç¡¢¸¤¤Ç96%°Ê¾å¡¢Ç¤Ç93%°Ê¾å¡¢½Ã°å»Õ¤«¤é¡Ö¿ä¾©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤ÇÀ¸³è¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¡¡¥ªー¥ë¥¹¥Æー¥¸ÍÑ¤ÎÉ¾²Á
¸¤ÇÀ¸³è¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¡¡¥ªー¥ë¥¹¥Æー¥¸ÍÑ¤ÎÉ¾²Á
¢¨3¡¡Ä´ºº¸µ¡§Vet's Eye¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ë¡¡Àµ¤·¤¤À½ÉÊ¾ðÊó¤ò»ô¤¤¼ç¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡¢½Ã°å»Õ¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¥µー¥Ó¥¹
É¾²ÁÊýË¡¡§½Ã°å»Õ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥Ã¥È¥Ô¥¢¡×¤Î²ñ°÷½Ã°å»Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ó¥±ー¥È
É¾²Á¼Ô¡§À½ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½Ã°å»Õ110Ì¾
É¾²Á»þ´ü¡§2021Ç¯10·î
https://vetseye.info/reviews/rv036/
https://vetseye.info/reviews/rv037/
¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë°ÊÁ°¤«¤é¤Î¸¤ÇÀ¸³è¤Î¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡Ê£±¡Ë¹ñ»º¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ¸Æù¡¦Á¯µû¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç»ÈÍÑ¡¢Æó¼¡¸¶ºàÎÁ¤Þ¤ÇÅº²ÃÊªÉÔ»ÈÍÑ¤Î°Â¿´¤´¤Ï¤ó
¸¶ÎÁ¤ÎÃæ¿´¤Ï¹ñ»º¤Ç¡Ê°ìÉô³°¹ñ»º¤â´Þ¤à¡Ë¡¢»ºÃÏ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¸»¤Ï¡¢¶å½£ÃÏ°è¤ÎÌ£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê·ÜÆù¡¢¹ñ»º¤ÎÅ·Á³¼¯Æù¤Ê¤É¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¿©Íß¤ò搔¤Î©¤Æ¤ëÀ¸Æù¡¢¶âÂô¹Á¤ÎÄ«³Í¤ì⿂¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Õー¥É¼«ÂÎ¤¬Åº²ÃÊªÉÔ»ÈÍÑ¡Ê¢¨1¡Ë¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æó¼¡¸¶ºàÎÁ¡Ê»ÈÍÑ¤¹¤ë¸¶ºàÎÁ¤Î¸¶ºàÎÁ¡Ë¤âÅº²ÃÊªÉÔ»ÈÍÑ¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡ÌµÅº²Ã¡§ÊÝÂ¸ÎÁ¡¢¹áÎÁ¡¢Ãå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ
¡Ê£²¡Ë¡ÖÄã²¹²ÃÇ®À½Ë¡¡×¤È¡Ö¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤µ
À½Ë¡¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢80～90¡î¤ÎÄã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê²ÃÇ®¤¹¤ë¡ÖÄã²¹²ÃÇ®À½Ë¡¡×¤È¡Ö¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤Ï100¡î°Ê¾å¤Î¹â²¹¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿©ºà¤ÎÉ÷Ì£¤ä±ÉÍÜ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢⽝ÇÀ¸³è¤Î¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤Ï¡¢Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿©ºàËÜÍè¤ÎÌ£¤¬°ú¤½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢»À²½ËÉ»ßºÞ¤òÅº²Ã¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¿©ºàËÜÍè¤Î¡Ö±ÉÍÜÁÇ¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¡Ö¹á¤ê¡×¤Ê¤É¤ò²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤êÍî¤È¤µ¤Ê¤¤À½Ë¡¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Î¹©¾ì¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë½Ã°å»Õ´Æ½¤¡¢¥°¥ì¥¤¥ó¥Õ¥êー/¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤ÇºÇÅ¬¤Ê±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤¿Áí¹ç±ÉÍÜ¿©
½Ã°å»Õ¤¬´Æ½¤¤·¡¢AFFCO¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Áí¹ç±ÉÍÜ¿©¤Ç¤¹¡£Á´Ç¯ÎðÍÑ¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ä¾Ã²½¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¹òÊª¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥°¥ì¥¤¥ó¥Õ¥êー¡¢¥·¥Ë¥¢ÍÑ¤Ï¡¢ÊÆÎà¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¼Á¤Ê°òÎà¤äÆ¦Îà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ê¤«¤Î·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Æý»À¶Ý¤ä¥ª¥ê¥´Åü¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢ÍÑ¤Ï¥°¥ë¥³¥µ¥ß¥ó¤ä¥³¥ó¥É¥í¥¤¥Á¥ó¤Ê¤É´ØÀá¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¤ê¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÇ¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¹¯¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤ò´Æ½¤¡§½Ã°å»Õ ¾®ÎÓ½¼»ÒÀèÀ¸
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¡¦Ì¾¾Î¡§¸¤ÍÑ¡¦ÇÍÑ¡¡Áí¹ç±ÉÍÜ¿©
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§¸¤ÍÑ¡¡1,7kg¡Ê850£ç¡ß2¸Ä¡Ë¡¢ÇÍÑ¡¡1,5kg¡Ê750£ç¡ß2¸Ä¡Ë
¡¦¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¡¦Ì£¡§
¡¡¸¤ÍÑ¥ªー¥ë¥¹¥Æー¥¸¸þ¤±¡¡¡Ú¹ñ»º¤ÎÀ¸·ÜÆù¡Û¡Ú¹ñ»º¤ÎÅ·Á³¼¯Æù¡Û
¡¡¸¤ÍÑ¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¡¡¡Ú¹ñ»º¤ÎÀ¸·ÜÆù¡Û
¡¡ÇÍÑ¥ªー¥ë¥¹¥Æー¥¸¸þ¤±¡¡¡Ú¹ñ»º¤ÎÀ¸·ÜÆù¡Û¡Ú¶âÂô¹Á¤ÎÄ«³Í¤ìµû¡Û
¡¡ÇÍÑ¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¡¡¡Ú¹ñ»º¤ÎÀ¸·ÜÆù¡Û
¡¦¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤¸å1Ç¯¡¡¢¨³«Éõ¸å¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦ÊÝÂ¸ÊýË¡¡§¾ï²¹¡£¹â²¹Â¿¼¾¡¦Ä¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¤ÆÊÝÂ¸¡£
¡¦²Á³Ê¡§
¡¡¡ÊÄê´üÊØ¡Ë¸¤1,7kg¡Ê850g¡ß2ÂÞ¡Ë¡¿ÀÇ¹þ5,478±ß¡¢Ç1,5kg¡Ê750g¡ß2ÂÞ¡Ë¡¿ÀÇ¹þ5,478±ß¡¡¢¨½é²ó¤´ÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤Î¤ª¤¿¤á¤·²Á³Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë¡§¸¤1,7kg¡Ê850g¡ß2ÂÞ¡Ë¡¿ÀÇ¹þ7,128±ß¡¢Ç1,5kg¡Ê750g¡ß2ÂÞ¡Ë¡¿ÀÇ¹þ7,128±ß
¢£¸¤ÇÀ¸³è³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°Êª¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¹ñ»º¡¦ÌµÅº²Ã¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤ÎÈÎÇä¤ä±ý¿Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤ÇÀ¸³è¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õー¥É¡Ê¤ª¤ä¤Ä¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÎß·×¤ÎÈÎÇä¼Â5,000Ëü¿©¡Ê¢¨4¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¤Ç¤ÎÆ°ÊªÊ¡»ã¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢3¤Ä¤Î¥¼¥í¡Ê¼ýÍÆ¥¼¥í¡¢»¦½èÊ¬¥¼¥í¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ»ô°é´Ä¶¥¼¥í¡Ë¤ò·Ç¤²¤ëÆ°ÊªÊ¡»ãºâÃÄ¤òÀßÎ©¤·¡¢Íø±×¤Î20%¤ò·ÑÂ³´óÉÕ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¸¤Ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÆ°ÊªÊ¡»ã¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤ÇÀ¸³èÊ¡»ãºâÃÄ¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ç¼«±Ä¤Î¥·¥§¥ë¥¿ー¤ÈÉÔÇ¥µîÀªÀìÌçÉÂ±¡¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥·¥§¥ë¥¿ー¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿©¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¡¢¸¤Ç¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡¡2024Ç¯10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¸¤ÇÀ¸³è¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×ÈÎÇä¿©¿ô¡Ê1¿©50g´¹»»¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ¸¤ÇÀ¸³è³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£ ½ß
½êºßÃÏ ¡§ ¢©162-0826 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«Á¥²Ï¸¶Ä®9-1 NBC¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹»ÔÃ«¥Ó¥ë6F
ÀßÎ© ¡§ 2018Ç¯5·î30Æü
»ñËÜ¶â ¡§1²¯9,828Ëü±ß(»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)
URL ¡§ https://inuneko-seikatsu.co.jp/