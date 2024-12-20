HKS¡ßDefi(ÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢¶¨¶È¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ã¥Á¡¦¥±ー¡¦¥¨¥¹¤È¡¢ÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDefi¡Ê¥Ç¥Õ¥£¡Ë¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£HKS¤ÈDefi¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤êHKS¤ÎÍ¤¹¤ë¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¸þ¤±¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¸þ¤±OEM¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼ÖÎ¾ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢Defi¤ÎÍ¤¹¤ë¼ÖºÜ·×´ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹â¿®ÍêÀ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤äÀß·×¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¸þ¤±¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥áー¥¿ー»ö¶ÈÅ¸³«¤ä¡¢EV´ØÏ¢»ö¶È¤Ç¤ÎÀºÌ©·×´ï»ö¶ÈÅ¸³«¤Ê¤É¤Ø¤Î³Æ¼ïÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ñー¥Ä¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ã¥Á¡¦¥±ー¡¦¥¨¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿å¸ýÂçÊå¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¼ÖºÜ·×´ï¥áー¥«ーÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ¹À°ì¡Ë¤ÎÍ¤¹¤ë¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¸þ¤±¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDefi¡×¤Ï¡¢º£¸å¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Í¤¹¤ë³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î³Æ¼ï¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
▮¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ã¥Á¡¦¥±ー¡¦¥¨¥¹¤Ï1973Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñー¥Ä¡¢¥¿ー¥Ü¡¢¥Þ¥Õ¥éー¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥¢¥¯¥êー¥Êー¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æÉôÉÊ¤Ê¤É¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ñー¥Ä¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¼Ö¹¥¤¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢¡Ö¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÊ¸²½¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ーÍÍ¤«¤é¤Î¼õÂ÷³«È¯¡¢À¸»º¤Î·Ð¸³¤âÂ¿¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¹â¸úÎ¨²½¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤ä¡¢´Ä¶¾Ê¤ÎÊä½õ¶â»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹¼°EV¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃ¦ÃºÁÇ²½»ö¶È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê1945Ç¯ÁÏ¶È¡Ë¤Ï¡¢¼ÖºÜ·×´ï¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¼ÖºÜÉôÉÊ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤Åù¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆóÎØ¼Ö¡¦»ÍÎØ¼Ö¤Î¥áー¥¿ー¤ä¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊHUD¡Ë¤Ç¹â¤¤À¤³¦¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢F1¥áー¥¿ー¡¦ÆóÎØ¥ìー¥µーÍÑ¥¿¥³¥áー¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢ÀºÅÙ¤äÀÇ½¤ÎÌÌ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¡¦¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Defi¤ÏÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ò¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ1995Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤Î¸åÉÕ¤±¥áー¥¿ー¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤òÀß·×³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦½é¤Î¥ê¥ó¥¯¼°¥áー¥¿ー¡¢¼«È¯¸÷¼°¤ÎBF¥áー¥¿ー¡¢¼«¼ÒÀ½Íµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»È¤Ã¤¿É½¼¨´ï¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¶È³¦¤Ç¸åÉÕ¤±¥áー¥¿ー¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢À¤³¦¤Î³§ÍÍ¤Ë¹¤¯¤´°¦ÍÑÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÅÅ»Ò¾¦ÉÊ³«È¯Ê¬Ìî¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¹âÉÊ¼Á¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾¦ÉÊ³«È¯¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿HKS¤Ï¼ÖÎ¾¤Î³Æ¼ïÀ©¸æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÅÅ»Ò¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¤Þ¤¿Defi¤Ï¥áー¥¿ーÊ¬Ìî¤Ç¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ä¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¸þ¤±¤Î³Æ¼ï¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿³Æ¼ï»ö¶ÈÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▮ 2025Ç¯1·îTOKYO AUTO SALON¤Ë¤ÆÎ¾¼Ò¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¢È¯É½
¡¡ÀéÍÕ¸©ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯1·î10Æü¤«¤é1·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÖTOKYO AUTO SALON
2025¡×¤Ë¤Æ¡¢HKS¡¢Defi(ÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò)½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¢È¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTOKYO AUTO SALON 2025¡×
´ü´Ö¡§¡¡2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë-1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
URL¡§¡¡https://www.tokyoautosalon.jp/2025/
HKS ½ÐÅ¸¾ì½ê¡§¡¡À¾¥Ûー¥ë£±¡¡108
Defi ½ÐÅ¸¾ì½ê¡§¡¡À¾¥Ûー¥ë£²¡¡215
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ã¥Á¡¦¥±ー¡¦¥¨¥¹ ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡¡¿å¸ýÂçÊå ¥³¥á¥ó¥È
¼ÖºÜÍÑ¥áー¥¿ー¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥ÉDefi¤È¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î´ë¶È¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÈÀìÌçÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë³×¿·Åª¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ñー¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥«ー¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´Æ£¹À°ì ¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ñー¥Ä¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ã¥Á¡¦¥±ー¡¦¥¨¥¹¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤Îµ¡²ñ¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Defi¤Î¹â¿®Íê¤Ê¥»¥ó¥·¥ó¥°/É½¼¨µ»½Ñ¤È¥¨¥Ã¥Á¡¦¥±ー¡¦¥¨¥¹¤Î¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó·Ï¼ÖÎ¾Åý¹çÀ©¸æµ»½Ñ¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò·Àµ¡¤ËDefiÃ±ÂÎ¤Ç¤ÏÀ®¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê´ë²è¡¦À½ÉÊ¤ò¥«ー¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡£
▮³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ã¥Á¡¦¥±ー¡¦¥¨¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ã¥Á¡¦¥±ー¡¦¥¨¥¹¡Ê±ÑÊ¸Ì¾¡§HKS Co., Ltd.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿å¸ý ÂçÊå
½êºßÃÏ¡¡ ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¾å°æ½Ð2266
ÀßÎ©¡§¡¡ 1973Ç¯10·î
URL: ¡¡ https://www.hks-global.com/index.html
https://www.hks-power.co.jp/
▮ÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓDefi¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ê±ÑÊ¸Ì¾¡§NIPPON SEIKI CO., LTD.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´Æ£ ¹À°ì
½êºßÃÏ¡§ ¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÅìÂ¢²¦2ÃúÌÜ2-34
ÀßÎ©¡§¡¡ 1946Ç¯12·î
URL¡§ https://www.nippon-seiki.co.jp/
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§¡¡Defi
¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯Â¡§¡¡1995Ç¯4·î
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥ÈURL¡§¡¡https://www.nippon-seiki.co.jp/defi/