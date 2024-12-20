¡ÖSURFPOINT¡×IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤éÈ½Äê¤¹¤ëBtoB¥Çー¥¿¡Ê´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡Ë¤òÂçÉý¶¯²½¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒGeolocation Technology¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ·É²ð¡¿¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4018¡Ë¤Ï¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤ä´ë¶È¾ðÊó¤Ê¤É100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Çー¥¿¤òÉÕ²Ã¤·¤¿IP Geolocation¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSURFPOINT¡×¤ÎÂçÉý¤Ê¥Çー¥¿³È½¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤éÈ½Äê¤¹¤ëBtoB¥Çー¥¿¡Ê´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡Ë¤¬ÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖSURFPOINT¡×¤ÎÂçÉý¤ÊBtoB¥Çー¥¿¤Î³È½¼¤Ë¤è¤êÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖOrganization IP Location Matching¡Ê¢¨1¡Ë¡×µ»½ÑµÚ¤Ó¡¢¡ÖUser Attribute Matching¡ÊIP ¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯¥æー¥¶Â°À¿äÄê¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡Ê¢¨2¡Ë¡×µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖSURFPOINT¡×¤ÎÁÈ¿¥È½Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¾ðÊó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Çー¥¿¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
£±.´ë¶È¾ðÊó¤ÎÂçÉýÁý²Ã¡§2023Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç¡ÖSURFPOINT¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿´ë¶È¥Çー¥¿¤¬Ìó20¡óÁý²Ã¡£
£².ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¡§Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î²òÀÏµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢DFLS¡Ê¢¨3¡ËÍ³Íè¤Î´ë¶ÈÈ½Äê¿ô¤¬ºòÇ¯Èæ¤Ç2ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£
£³.Â¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡§IT¡¢À½Â¤¶È¡¢Î®ÄÌ¶È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Î´ë¶È¾ðÊó¤ò¶¯²½¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤É¤³¤É¤³JP¡×¤ä¡Ö¤É¤³¤É¤³ad¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âBtoB¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢IP Geolocation¤Î¿Ê²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Wi-Fi¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥í¥°¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë°ÞÅÙ·ÐÅÙ¾ðÊó¤È¡¢ÁÈ¿¥¤Î½êºßÃÏ¤«¤éµá¤á¤¿°ÞÅÙ·ÐÅÙ¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÁÈ¿¥¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëIP ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆÃÄê¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¢¨2 Æ¿Ì¾²½¤µ¤ì¤¿¥æー¥¶¼±ÊÌ»Ò¤ÈIP¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¤â¤ÄÂ°À¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥æー¥¶Â°À¤Î¿äÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±°ì¥æー¥¶¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥æー¥¶Â°À¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¢¨3 DFLS¤È¤Ï¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄ´ºº¤·¡¢ÀìÇ¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊNet Tracer¡Ë¤¬¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËÄ´ºº¡¦¸¡¾Úºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÈ¿±Ç¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤Îºî¶È¤òÆü¼¡¤Ç¹Ô¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£IP¥¢¥É¥ì¥¹¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¡¢¼«¼Ò¹½ÃÛ¤·¤¿¥Çー¥¿¼ý½¸¥µー¥Ðー·²¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¼ý½¸Ê¬ÀÏ¥×¥í¥»¥¹¤Ï¾ï»þ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤äÂç¼êISPÍÍ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£IP Geolocation¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSURFPOINT¡×¤È¤Ï
¡ÖSURFPOINT¡×¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎIPv4¤ÈIPv6¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤È°ÌÃÖ¾ðÊó¤ä´ë¶È¾ðÊó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤òÉ³¤Å¤±¤¿IP Geolocation & IP Intelligence¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Þ¤Ç³èÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤ÏÉý¹¤¯¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¥æー¥¶¤ÎÃÏ°è¤òÇ§¼±¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤ä¡¢Web¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¡¢¶âÍ»¤ä¾Ú·ôÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼è°ú»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹ÂÐºö¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤ä²»³Ú¤ÎÃøºî¸¢´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSURFPOINT¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.surfpoint.jp/
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î³È½¼¤Èµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGeolocation Technology
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ËÜ·É²ð
½êºßÃÏ¡§¢©411-0036 ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô°ìÈÖÄ®18-22 ¥¢ー¥µー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©Æü¡§2000Ç¯2·î21Æü
»ñËÜ¶â¡§2²¯2,984Ëü±ß¡Ê2024Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë
URL¡§ https://www.geolocation.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IP Geolocationµ»½Ñ¤Î³«È¯µÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Åù¤ÎÄó¶¡