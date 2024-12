12/28¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29¡ÊÆü¡Ë2Æü´Ö¸ÂÄê ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ë¤Æ¡ØNBAstore.jp POP UP¡Ù¤Î½é½ÐÅ¹¤¬·èÄê¡ª

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジング・ディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、25年ぶりに野球場でのバスケットボールの公式戦が実施される「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON レバンガ北海道Winter Classic@エスコンフィールド」の開催に合わせて、12月28日(土)・29日(日)の2日限定でファイターズフラッグシップストア前(F NEOBANK GATE付近)に「NBAstore.jp POP UP」を出店することが決定いたしました。

NBA公式オンラインショップであるNBA Store.jpが初出店する「NBAstore.jp POP UP」では、NBAで活躍する日本人選手、メンフィス・グリズリーズの河村勇輝選手と、ロサンゼルス・レイカーズの八村塁選手のTシャツのほか、活躍する10選手以上のユニフォームや、2024年のNBAファイナルで16年ぶり、NBA史上最多の18回目のチャンピオンとなったボストン・セルティックスを含む、8チームのNEW ERA(R)キャップを販売いたします。

またNBAグッズをご購入のお客様に数量限定で河村勇輝選手と八村塁選手のイラストをデザインしたノベルティステッカーをプレゼントいたします。記念すべき初出店となる「NBAstore.jp POP UP」にご注目ください。

販売アイテムのご紹介(一部)

イラストTシャツ

130/150:4,000円(税込)

S/M/L/XL/2XL:5,000円(税込)

背番号Tシャツ

130/150:4,000円(税込)

S/M/L/XL/2XL:5,000円(税込)

ユニフォーム

S/M/L/XL:14,630円(税込)

NEW ERA(R)キャップ

3,960円~7,150円(税込)

※画像はイメージです

※130/150サイズは一部アイテムのみの展開となります

NBAグッズをご購入でノベルティステッカープレゼント!

※画像はイメージです

■対象者

NBAグッズをご購入のお客様

※1度のお会計で1枚プレゼントいたします

※2種類のうち1種類をランダムでプレゼントいたします

※各日、数量限定のため、なくなり次第終了となります

出店概要

■出店日・営業時間

12月28日(土) 開場(10:00)~18:30

12月29日(日) 開場(10:00)~17:30

※営業時間は状況により、変更になる場合がございます

※当日の観戦チケットをお持ちのお客様のみご入店いただけます。

※イベント準備によりエスコンフィールドHOKKAIDO全館は、オフィシャルストア各店も含め、12月27日(金)の営業時間を10時から14時までに変更させていただきます

■販売店舗

ファイターズフラッグシップストア前(F NEOBANK GATE付近)

NBA公式オンラインサイトはこちら(https://www.nbastore.jp/ja/c-15141?utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=2024-12-29_NBAPOPUPSTORENEWS)

※販売店舗は後日追加、変更になる場合がございます

※商品のお届け日は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記:Fanatics Japan G.K.)】

本社:東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジング・ディレクター):川名 正憲

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ5クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.