THE BAWDIES¤¬°­Ëâ¤Î¼ò¥¢¥Ö¥µ¥ó¥È¤Ç¡ÖTHE BAWDIESÅª¥Ç¥Ó¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤òÀ½ºî¡ª20ºÐÌ¤Ëþ°ûÍÑ²Ä¤ÎÈó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤âÅ¸³«¡£FM802 RADIO CRAZY 2024²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£

マルカイコーポレーション株式会社THE BAWDIES × ABSENTE DeviL CocktaiL

本企画はFM802のロック大忘年会「RADIO CRAZY 2024」の全面協力による悪魔の酒アブサントとアーティストを繋ぐ企画で、2024年は結成20周年、デビュー15周年を迎えたロックバンド「THE BAWDIES」とのコラボレーションが実現しました。

悪魔の酒「アブサント」の個性を出しつつ、「悪魔的に美味しく・悪魔的に楽しく・悪魔的に美しい」をテーマに、「THE BAWDIES的デビルカクテル」と銘打ち、

THE BAWDIESメンバーが実際に試飲を繰り返し導き出したレシピによって、バンドのイメージや曲名にマッチした特別なカクテルを作り上げました。

さらに20歳未満の方やお酒が飲めない方にも楽しんでもらえるよう

非アルコールハーブドリンク「アブサント ヘヴン」を各カクテルレシピに使用するお酒のアブサントと置き換えて作る非アルコールカクテル版も展開。

全年齢の方に「THE BAWDIES的デビルカクテル 非アルコール版」をお楽しみいただくことが可能となりました。

※ROCKIN' FROM THE GRAVE、ROCK ME BABY、KEEP ON ROCKIN' 除く。

THE BAWDIES的デビルカクテル

<THE BAWDIESからのコメント>

THE BAWDIESの曲名に沿って、みんなで何回も飲んで多少酔っ払いながら考えました!お酒が苦手な方から大好きな方までみんなで飲めるラインナップを用意したので、レディクレに来られる方は絶対飲んでください!年末の最高のパーティーをアブサントを飲んで思いっきり楽しみましょう!

<開運祈願! 嬉しい購入者特典>

RADIO CRAZY 2024 アブサントブースではカクテル購入者に「THE BAWDIES的おみくじステッカー」をもれなくプレゼント。

メンバーがカクテルを注文してくれた人の開運を願い、アーティストパワーを注入した一言格言が入ったRADIO CRAZY 2024限定のプレミアムなステッカーとなっております。

超吉、大吉、吉、末吉、凶、大凶の全6種。

(無くなり次第配布終了)

アブサント26 & ABSENTE HEAVEN

■THE BAWDIES

2004年1月1日結成。学生時代からの同級生であるROY(Vo, B)、TAXMAN(G, Vo)、JIM(G)、MARCY(Dr)によるロックンロールバンド。2009年にメジャーデビュー。現在までに3度の東京・日本武道館公演を実施するなど、ライブバンドとして全国を行脚し続ける。2023年6月に最新シングル「GIMME GIMME feat. オカモトショウ」をリリース。9月にはお笑い芸人のジャルジャルと東名阪ツアー「LAUGH 'n' ROLL TOUR ~ロックンロールとコント混ぜる奴~」を開催。2024年にデビュー15周年および結成20周年を迎え、4月にニューアルバム「POPCORN」をリリースした。

■ABSENTE(アブサント)

1898年よりフランス DISTILLERIES & DOMAINES DE PROVENCE社が製造するハーブリキュールで、世界70ヶ国で販売されております。

19世紀頃に世界的に流行し「悪魔の酒」や「緑の悪魔」などと謳われ、ゴッホやピカソなど偉大な芸術家が好んだとされるアブサンをルーツとし、当時と同様の製法で今日も製造し続け、そのクオリティの高さで人気を博しております。また、アブサンカテゴリーでは世界トップクラスのシェアを誇ります。

アブサント55(アルコール度数55度)、グランドアブサント69(アルコール度数69度)、エクストリームアブサント(アルコール度数70度)に加え、2020年12月に発売されたアブサント26(アルコール度数26度)は他では類を見ないミドルアルコールアブサンとして発売直後から話題となり、好評を博しております。

さらに、2023年9月には非アルコールのハーブドリンク「ABSENTE HEAVEN / アブサント ヘヴン」を発売し

お酒が飲めない方や未成年にもアプローチを広げ、酒カテゴリーのみならずソフトドリンク、エナジードリンクカテゴリーからも注目を浴びております。

日本ではマルカイコーポレーション株式会社(大阪市)がアブサントの輸入代理店として日本国内に輸入・販売しております。



オフィシャルサイト https://www.absente-jp.com/

ABSENTE HEAVEN オフィシャルサイト https://www.absente-heaven.com/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/absente_japan/

ゴッホくん X(旧twitter) https://twitter.com/absente_gogh

公式キャラクター ヨモギ・デ・ヤンス X(旧twitter) https://twitter.com/yomogi_de_yance

アブサン通販サイト DIVA ABSENTE https://www.diva-absente.com