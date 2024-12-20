¡Ú´Ä¶­¾Ê¡Û¡Ö¹ñÎ©¸ø±à¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥àÂè13²óÄù·ë¼°¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

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http://www.env.go.jp/nature/mankitsu-project/#partner

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http://www.env.go.jp/nature/mankitsu-project/