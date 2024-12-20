DHL Express¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÍýÅª²ÝÂê¤ËÂÐ±þ

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2024Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï¡¢DHL Express¤ÈÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½(https://www.dhl.com/jp-ja/home/press/press-archive/2023/12202023.html)¤·¡¢ÆüËÜ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¾å³¤¡¢ÂæËÌ¤ò·ë¤Ö¹ÈÏ¤Ê¹Ò¶õ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢DHL Express¤Îµ¡ÉÒ¤ÊÂÐ±þÇ½ÎÏ¤È¡¢¥µー¥Ó¥¹¿®ÍêÀ¤ª¤è¤Ó¸úÎ¨À¤Î¸þ¾å¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
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