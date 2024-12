¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖGMO SONIC 2025¡×¤ËROSE¡Ê¥í¥¼¡Ë¤¬½Ð±é·èÄê¡ª¡ª

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)と株式会社クリエイティブマンプロダクション(代表取締役:清水 直樹)が、2025年1月25日(土)・26日(日)にさいたまスーパーアリーナにて開催する、国内最大規模のダンスミュージックフェスティバル「GMO SONIC 2025」に、ブルーノ・マーズとのコラボ曲「APT.」が世界中のチャートを席巻しているROSE(ロゼ)が2025年1月26日(日)に出演することが決定いたしました!当日は、生パフォーマンスをおこないます。

また、2024年1月25日(土)には、白濱亜嵐とSO-SOのユニット「ALAN SHIRAHAMA × SO-SO (B2B SET)」が、1月26日(日)には川西拓実・河野純喜・與那城奨 from JO1の出演も決定いたしました。

「GMO SONIC 2025」の詳細につきましては、オフィシャルサイトや公式SNSにて発表していきますのでご確認ください。(オフィシャルサイト: https://sonic.gmo/)

【「GMO SONIC 2025」について】

「GMO SONIC 2025」では、国内外のダンスミュージックシーンを牽引するトップアーティストたちが、楽曲やパフォーマンスで2日間にわたり皆様を魅了します。

2023年からスタートし、3回目となる今回も、日本発の大型音楽イベントとして、「和」をキーワードに様々な趣向を取り入れ、日本文化とエンターテインメントが融合したこれまでにないフェスティバルを世界中のお客様にお届けします。そのほかにも、アーティストのパフォーマンスに彩を添える仕掛けをご用意しています。ぜひご期待ください!

GMOインターネットグループは、「GMO SONIC 2025」を日本が世界に誇れる音楽フェスティバルとして更なるバージョンアップをはかり、より多くの人々に「笑顔」と「感動」を届けてまいります。

【出演決定アーティスト】

★ROSE(ロゼ)【NEW】

2025年1月26日(日)出演

世界的な影響力を持つパフォーマー、ボーカリスト。BLACKPINKのメンバーとして2016年デビュー直後、国内音源チャートを席巻。驚くべき波及力を誇り、ガールグループのワールドツアー最多興行およびYouTube Musicチャンネル最多フォロワーでギネス世界新記録を打ち立て、グローバルアーティストに浮上しました。

ROŚE としては2021年「On the Ground」でソロデビュー。同曲リリース後24時間以内にMVが4,100万再生数を記録し、米ビルボードグローバル200チャートの首位となり、初シングル「-R-」は発売初週に448,000枚の販売高を記録、韓国女性ソロアーティストの最高記録を更新しました。

ROSEが全曲の作詞・作曲、プロデュースを手掛けた初のフルアルバム『rosie』は、2024年12月のリリース後に大ヒットを記録。メインアルバムチャート「ビルボード200」では3位を記録。

ブルーノ・マーズとコラボした「APT.」は、ビルボードHOT100の8位、英国オフィシャルチャート4位を記録。リリース5日でYouTubeのMV再生数が1億回を達成し、K-POP女性アーティストの最高・最短記録を塗り替え、ソロアーティストとしてグローバルポップスターの仲間入りを果たしました。

そのほかSAINT LAURENTのグローバルアンバサダーとして韓国女性ミュージシャンで初めてニューヨーク・メガラに招待されました。またTiffany & Co.をはじめ、RIMOWA、PUMAなど数多くのグローバルブランドのアンバサダーとして活躍しています。

独自の音色と歌唱力、唯一のパフォーマンスで世界中を駆け巡り、K-POPの歴史に大きな記録を残しているROŚEは、シンガーソングライターとして音楽的スペクトラムをさらに拡大し、終わりのない変身に挑戦しています。

※出演アーティストは変更になる場合がございます。

【チケットについて】

■先着先行チケット(https://sonic.gmo/tickets/(https://sonic.gmo/tickets/))

現在、先着順でチケットの受付を行っております。規定枚数に達し次第、販売を終了いたします。

● PLATINUM STANDING:\25,000-(税込)

● PLATINUM STANDING 2日通し券:\47,000-(税込)

●GA(一般/全自由):\14,000-(税込)

●GA(一般/全自由)2日通し券:\26,000-(税込)

●U19:\10,000-(税込)

●U19・2日通し券:\18,000-(税込)

※U19(中学生以上20歳未満)は、アリーナエリア入場不可

■PLATINUM STANDING特典- 専用特製ラミネートPASS- 専用Viewing Area:ステージ前方に専用エリアを設置- 専用Lounge:ご利用時間、エリアの詳細は後日発表致します- グッズ売場専用レーン:グッズ売り場に専用ファストレーンを設置- 専用クローク:無料でご利用いただける専用のクローク窓口を設置- ウェルカムドリンク:プラチナリストバンド交換の際、ドリンク・チケットをお渡しします

※集中した場合は、ご入場を規制させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

【「GMO SONIC 2025」開催概要】

- 公演名:GMO SONIC 2025- 日程:2025年1月25日(土)・26日(日)- 会場:さいたまスーパーアリーナ- オフィシャルサイト: https://sonic.gmo/

■公式SNS

・ X(旧Twitter):https://x.com/gmosonic

・ Instagram :https://www.instagram.com/gmosonic/

・ Facebook :https://www.facebook.com/gmosonic

・ YouTube :https://www.youtube.com/@gmosonic

・ LINE : https://line.me/R/ti/p/@636dyovd

・ TikTok : https://www.tiktok.com/@gmosonic(https://www.tiktok.com/@gmosonic)

- 主催・企画 :GMOインターネットグループ株式会社/株式会社クリエイティブマンプロダクション- 制作・運営・招聘:株式会社クリエイティブマンプロダクション- 協力 :さいたまスーパーアリーナ- 問い合わせ :株式会社クリエイティブマンプロダクションTEL:03-3499-6669(月水金12:00~16:00)【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

