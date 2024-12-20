¡Ú2024Ç¯12·î½é¤á¡Û¾å¾º´ðÄ´¤«¤é½»Âð¥íー¥ó¶âÍø¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©ÊÆ¹ñ¶âÍø¤ÎÍø¾å¤²¤òÃí»ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®5-2¡Ë¤Ï¥Ûー¥à¥íー¥ó¥É¥¯¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ2-19-6¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò Ã¸²ÏÈÏÌÀ¡Ê¤ª¤´¤¦ ¤Î¤ê¤¢¤¡Ë»á¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢½»Âð¥íー¥ó¶âÍø¤Î¿ä°Ü¤òÍ½Â¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Õ1¡§DH½»Âð¥íー¥ó»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü
½ÐÅµ¡§¥Ûー¥à¥íー¥ó¥É¥¯¥¿ー¡Ê³ô¡Ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/78_1_7814a25476cd4a101dfde5beecb7e45f.jpg ]
¡ÚÊÑÆ°¶âÍø¡Û
Àè·î¤È¤ÏµÕ¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¤Ë²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢±ß°Â¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÍø¤ÎÄ´À°¤¬¿Ê¤à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú10Ç¯¸ÇÄê¶âÍø¡Û
2024Ç¯12·î½é¤á¤Î£Ä£È½»Âð¥íー¥ó»Ø¿ô¤Î10Ç¯¸ÇÄê¤Ï1.394¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°·î¤Î1.342¡ó¤è¤ê¤â¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Î¹ñÆâºÄ·ô¶âÍø¤ÏÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¸å¡¢ºâÀ¯³ÈÂç·üÇ°¤äÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ¶âÍø¾å¾º¤ò¼õ¤±¡¢°ì»þ1.1¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤¬¶âÍø¾å¾º¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶âÍø¾å¾º¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¡Û
º£·î¤Î£Ä£È½»Âð¥íー¥ó»Ø¿ô¤Ë¤è¤ëÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¤Ï2.120¡ó¤ÈÁ°·î¤Î2.029¡ó¤è¤ê¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãí»ë¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤¤ä°ÙÂØÆ°¸þ¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¶âÍø¤ÎÍø¾å¤²¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¶âÍø¾å¾º¤Ï²ÃÂ®¤·¡¢±ß°Â¤«¤é±ß¹â¤ËÅ¾´¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¶âÍø¾å¾º¤Ï°ìÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¤Þ¤È¤á¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ß¤«¤¦¤ëURL
https://t23m-navi.jp/magazine/housingloan/housingloan-hld2412/
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/78_2_d7f47bbcd7c997e71f4f11eb6aafd9d2.jpg ]
¡ÚÊÑÆ°¶âÍø¤Î¸½¶·¡Û
2024Ç¯10·î¤Ï¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤ËÉüµ¢¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¶ä¹Ô¤¬ÊÑÆ°¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤º¤«1¥ö·î¤Ç¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¶ä¹Ô¤¬Ê£¿ô¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Õ2¡§DH½»Âð¥íー¥ó»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü¡ÊÊÑÆ°¶âÍø¡Ë
½ÐÅµ¡§¥Ûー¥à¥íー¥ó¥É¥¯¥¿ー¡Ê³ô¡Ë
2024Ç¯12·î½é¤á¤Î£Ä£È½»Âð¥íー¥ó»Ø¿ô¤Ë¤ª¤±¤ëÊÑÆ°¶âÍø¤Ï¡¢Á°·î¤Î0.615¡ó¤«¤é0.001¡ó¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿12·î½é¤á¶âÍø¤ò¾å¤²¤¿¶ä¹Ô¤¬1¼Ò¡¢²¼¤²¤¿¶ä¹Ô¤¬4¼Ò¤È10·î¤È¤ÏµÕ¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶âÍø¤ò²¼¤²¤¿¶ä¹Ô¤Î¤¦¤Á4¼Ò¤Ï¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ëÂç¼ê¤Ç¡¢±Ä¶ÈÊý¿Ë¤òÂçÃÀ¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÑÆ°¶âÍø¤Îº£¸å¤ÎÆ°¸þ¡Û
º£¸å¤Ï¡¢±ß°Â¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÍø¤ÎÄ´À°¤¬¿Ê¤à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/78_3_c2c24b461a4f71ab73151a5ca925b886.jpg ]
¡Ú10Ç¯¸ÇÄê¶âÍø¤Î¸½¶·¡Û
¥°¥é¥Õ£³¡§DH½»Âð¥íー¥ó»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü¡Ê10Ç¯¸ÇÄê¶âÍø¡Ë
½ÐÅµ¡§¥Ûー¥à¥íー¥ó¥É¥¯¥¿ー¡Ê³ô¡Ë
2024Ç¯12·î½é¤á¤Î£Ä£È½»Âð¥íー¥ó»Ø¿ô¤Î10Ç¯¸ÇÄê¤Ï1.394¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°·î¤Î1.342¡ó¤è¤ê¤â¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10Ç¯¸ÇÄê¶âÍø¤ÏÆüËÜ¹ñºÄ10Ç¯Êª¤Î¶âÍø¤ò»²¹Í¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11·î¤Î¹ñÆâºÄ·ô¶âÍø¤ÏÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¸å¡¢ºâÀ¯³ÈÂç·üÇ°¤äÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ¶âÍø¾å¾º¤ò¼õ¤±¡¢°ì»þ1.1¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤¬¾å¾º¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú10Ç¯¸ÇÄê¶âÍø¤Îº£¸å¤ÎÆ°¸þ¡Û
¸½ºß¥É¥ë±ß¤¬150±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤ä¹ñÆâÍø¾å¤²¤Î°µÎÏ¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÌÌ¡¢Æü¶ä¤ÎºÆÍø¾å¤²¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê10Ç¯¹ñºÄ¶âÍø¤Ï1¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶âÍø¾å¾º¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/78_4_7b738485f9c1415cf7e61ee16ac78b35.jpg ]
¡ÚÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¤Î¸½¶·¡Û
ÊÑÆ°¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÍøº¹¤¬°ÍÁ³Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï°ú¤Â³¤ÊÑÆ°¶âÍø¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥Õ£´¡§DH½»Âð¥íー¥ó»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü¡ÊÊÑÆ°¶âÍø¤ÈÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¡Ë
½ÐÅµ¡§¥Ûー¥à¥íー¥ó¥É¥¯¥¿ー¡Ê³ô¡Ë
¡ÚÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¤Îº£¸å¤ÎÆ°¸þ¡Û
ÆüËÜ¤Î·Êµ¤¤¬¾å¸þ¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¤â¤È¡¢Ä¶Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Âð¥íー¥ó¶âÍø¤â¾åÃÍ¤ò¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãí°ÕÅÀ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤¤ä°ÙÂØÆ°¸þ¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬µ¯¤¤ì¤Ð½»Âð¥íー¥ó¶âÍø¾å¾º¤Ï²ÃÂ®¤·¡¢±ß°Â¤«¤é±ß¹â¤ËÅ¾´¹¤¹¤ì¤Ð¡¢½»Âð¥íー¥ó¶âÍø¾å¾º¤Ï°ìÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥ê¥êー¥¹Ã´Åö¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ê¡Åè ¿¿»Ê¡Ê¤Õ¤¯¤·¤Þ¤·¤ó¤¸¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
¥Çー¥¿»ö¶È³«È¯¼¼¡¡
ÉÔÆ°»º¥Çー¥¿Ê¬ÀÏÀÕÇ¤¼Ô
Ê¡ÅèÁí¸¦¡¡
ÂåÉ½¸¦µæ°÷
Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³ØÉô·Ð±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø²ÊÂ´¡£Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´ºº¤òÃ´Åö¸å¡¢
·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤Ë¤ÆË¡Ì³¡¦Ï«Ì³¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÉÔÆ°»º»Ô¾ìÄ´ºº¡¦É¾²Á»ØÉ¸¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯Åù¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄêÅù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡¦³Ø½Ñµ¡´ØÅù¤Ë¤â¥Çー¥¿µÚ¤ÓÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Ê¡ÅèÁí¸¦È¯¿®¥ê¥ó¥¯½¸
https://lit.link/fukushimasouken(https://lit.link/fukushimasouken)
¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤½¤ÎÂ¾¥µー¥Ó¥¹URL¡Û
¢£ÉÔÆ°»ºÇäµÑ°ì³çººÄê¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¡Ù
https://t23m-navi.jp/
¢£ÉÔÆ°»º¥Çー¥¿¥¯¥é¥¦¥É
https://fudosan-data.jp/
¢£¥í¥ÜººÄê
https://robosatei.jp/
¢£Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÅÚÃÏ¡¢¸Í·ú¤Æ¥Çー¥¿ÈÎÇä
https://mansionresearch.co.jp/re-data/
¢£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ØMATSUDAKE¡Ù
https://matsudake.me/lp_company/
¡ÚÉÔÆ°»º»Ô¾ì²òÀâÆ°²è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û
https://www.youtube.com/@mansionresearch/videos
¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ ÉÔÆ°»ºÇäµÑ°ì³çººÄê¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ 2011Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Û¤ÜÌÖÍå¤·¤¿14ËüÅï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¡×¡ÖÌó3²¯·ï¤ÎÉÔÆ°»ºÇä½Ð»öÎã¥Çー¥¿¡×µÚ¤Ó¡ÖÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥æー¥¶ーÂ°À¤ÎÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¡×¤Î¼ý½¸¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë½¸µÒ»Ù±ç¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½»Ù±çµÚ¤ÓÉÔÆ°»º´ØÏ¢¥Çー¥¿ÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ »³ÅÄÎÏ
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®£µ-£²¡¡Âè£²ÆüÀ®¥Ó¥ë£µ³¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§ 2011Ç¯4·î
»ñËÜ¶â ¡§ 1²¯±ß