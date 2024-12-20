±§Ãè¤È·Ò¤¬¤ë¸÷¤È°Ç¤Î¥á¥í¥Ç¥£ー¡§CROIX HEALING¡ØSix Rays of Light - Ambient Harmonies¡Ù12·î20Æü¥ê¥êー¥¹
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌþ¤ä¤·¤Î¥ìー¥Ù¥ë¡ÖCROIX HEALING(¥¯¥í¥¢¥Òー¥ê¥ó¥°)¡×¤«¤é¡¢CROIX HEALING¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSix Rays of Light - Ambient Harmonies¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬2024Ç¯12·î20Æü¤è¤ê¡¢Apple Music¡¢Amazon Music¡¢Spotify¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CROIX HEALING / Six Rays of Light - Ambient Harmonies
»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÄ¶±Û¤¹¤ë²»¤ÎÃµµá¤Ç¤¹¡£
²»¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¸òºø¤·¡¢Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë±§Ãè¤ÈÆâ¤Ê¤ëÀÅ¼ä¤¬Í»¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÈÌæ¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë²»¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤äÌµ°Õ¼±¤Î±üÄì¤Ë¿¨¤ì¡¢
Ä°¤¯¼Ô¤òÌ¤ÃÎ¤Î¼¡¸µ¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¾ÜºÙ
▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-1824
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Six Rays of Light - Ambient Harmonies
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§CROIX HEALING
ÇÛ¿®Æü¡§2024Ç¯12·î20Æü(¶â)
¥ìー¥Ù¥ë¡§CROIX HEALING
YouTube¤Ç´ÊÃ±»îÄ°▶https://lnk.to/yuGnQclu45
ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷▶https://lnk.to/CR5ovlnH21
¡Ú¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡Û¤Ë¤è¤ë¡¢µæ¶Ë¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤ò¡£
º£ºî¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î°ìÎ®¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·¤·¤¤¼¡¸µ¤ÎÁÏÂ¤À¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¤è¤êÌÀÎÆ¤Ç¡¢¤è¤ê¹¡¹¤È¤·¤¿¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ú¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡ÛÂÐ±þºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¡£
¢¨¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¤Ï¡¢Apple Music¡¢Amazon Music¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Dolby Atmos(R)¡Ê¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡Ë¤È¤Ï±Ç²è¡¦²»³Ú¡¦¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»¤¬Æ¬¾å¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁ¯ÌÀ¤«¤ÄË¤«¤ÊÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥É¥ë¥Óー¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º¡Û
HP: https://www.dolby.com/ja
¡ãCROIX HEALING¡ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
CROIX HEALING
¥Òー¥ê¥ó¥°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
ËèÆü¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼ª¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ë·ò¹¯Ë¡¡ÖSOUND TREATMENT¡×¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤òÄÉµæ³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
ÍÍ¡¹¤Ê±éÁÕ²È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¡¢²»³Ú¤Î»ý¤ÄÀ¸ÍýÅª¡¢¿´ÍýÅª¡¢¼Ò²ñÅªÆ¯¤¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿´¿È¾ã³²¤Î²óÉü¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î²ò¾Ã¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Ø²»³Ú¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¿¼¤á¹¤²¤Æ¤¤¤¯»ö¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢°å»Õ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¡¢ÀìÌç²È¤é¤È¤â³èÆ°Ãæ¡£
Ì²¤ì¤ë²»³Ú¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó²»³Ú¡¢¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó(âÔÁÛ)²»³Ú¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¼«Á³²»¡¢¥è¥¬¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢Áµ²»³Ú¡¢¤Ê¤É¤ÎÂ¾¡¢¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ä¥Ð¥Ã¥Ï¤Ê¤É¤òÉ®Æ¬¤ËÌþ¤ä¤·¤Î¼þÇÈ¿ô¤òÊü¤Ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤âÂ¿¤¯À©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X
▶https://twitter.com/soundsupple365
▶https://www.facebook.com/croixhealing
▶https://www.instagram.com/croix_healing/
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
▶https://www.youtube.com/channel/UC6HTa7XHc4ud6vu57xRvD8g
CROIX HEALING ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
▶https://www.croixhealing.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2009Ç¯6·î29Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë³«È¯¤¹¤ëÁÏ¶È15Ç¯¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£°å³ØÇî»Î¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿µ¡Ç½À¤Î¹â¤¤¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£´û¤Ë¹ñÆâ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®³Æ¼Ò¤Ë¤Æ¹â²è¼Á¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Æ°²è¤òÅ¸³«Ãæ¡£À¤³¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤¿ÅìÍÎÈ¯¿®¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©Ãæ¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ3-7-2-7F
ÀßÎ© ¡§ 2009Ç¯6·î29Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à
³°Éô¥ê¥ó¥¯¡§ https://croix.asia/
RELAX WORLD BRAND
¤è¤êÎÉ¤¤ËèÆü¤Î¤¿¤á¤Ë Ìþ¤ä¤·¤ÈÌ²¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¹¥È¥¢
EC¥µ¥¤¥È¡ÖRELAX WORLD¡×
▶https://relaxworld.jp/
¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¡É¤«¤é¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¡É¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î1Æü¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È
²»³Ú¥¢¥×¥ê¡ÖRELAX WORLD MUSIC¡×
▶https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app
»ä¤¿¤Á¥¯¥í¥¢¤Ï¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤ÎÏ¢·È¡¢´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î´Æ½¤¥³¥é¥Ü²»³Ú¡¢²»¸»¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ò¤Ï¤¸¤áÌþ¤ä¤·¤Î¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤«¤éÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÎâÔÁÛ¤ÈÌ²¤ê¤òÊÑ¤¨¤ë¡×RELAX WORLD¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
RELAX WORLD ¹ÊóÉô X
▶https://x.com/relaxworld_pr