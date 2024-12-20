Nintendo Switch(TM)¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡ØS.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy¡ÙÈ¯ÇäÆü¤¬2025Ç¯3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë·èÄê

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S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone (C) 2024 GSC Game World Global Ltd. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky are registered trademarks of GSC Game World Global Ltd. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.
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