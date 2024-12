Nintendo Switch(TM)¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡ØS.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy¡ÙÈ¯ÇäÆü¤¬2025Ç¯3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë·èÄê

株式会社セガ

株式会社セガは、GSC Game Worldより発売される『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy(ストーカー:レジェンズ・オブ・ザ・ゾーン・トリロジー)』につきまして、Nintendo Switch(TM)用パッケージ版の発売日が、2025年3月27日(木)に決定したことをお知らせいたします。

『S.T.A.L.K.E.R.(ストーカー)』シリーズは、終末世界のチョルノービリ原子力発電所周辺を舞台にした、一人称視点のサバイバルホラーシューターです。独創性あふれる世界観や高いプレイフィールが評価され、全世界のシリーズ累計販売本数は1,500万本を突破しています。

『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』は、『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl』、『S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky』、『S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat』の3部作がセットになっています。さまざまな要素がNintendo Switch(TM)に最適化され、ジャイロセンサーを使用した射撃や、インターフェイスやコントロールのタッチスクリーン対応、携帯モードとTVモードへのサポートなど、より遊びやすくなっているのが特徴です。

なお、ダウンロード版『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』の発売日は未定となっております。

●『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl』とは……

『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl』では、放射線、アノマリー、獰猛なクリーチャーの他、独自の目標と欲望を持って生活しているストーカーが存在する場所“ゾーン”にて、生き残りをかけた物語が展開する。

強欲な悪党や一攫千金を狙うストーカーが押し寄せるこの地にて、あなたは“真のストーカー”として生き残るために、探索を行っていく。

貴重な装備や物資を駆使して、この地の謎を解き明かすことができるか? 鉄壁の警護が敷かれたゾーンで、運命を切り開け!

●『S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky』とは……

高評価を得た『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl』の前日譚で、ゾーン解明に向けて調査を行う“クリアスカイグループ”の物語を描く。アーマーや武器を修理・改造できるようになり、奥深さがより増している。

チョルノービリ原発事故以来の巨大なエネルギー爆発“グレートエミッション”は、ゾーンを再構築した。新たな領土“アーティファクト・フィールド”が生まれ、その勢力圏をめぐって、各派閥による抗争が始まった。誰もが自分のことだけを考えるようになったこの地で生き残るには、いずれかの派閥に属して相手を打ち負かすか、器用に立ち回り、すべての派閥と関わるのかを考える必要がある。

ゾーンを再び揺るがした原因を調査し、将来起こりうる大災害を防ぐことができるだろうか?

●『S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat』とは……

1作目『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl』の続編。主人公のアレクサンダー・デグチャレフ少佐として、ゾーン周辺で発生した政府軍ヘリの墜落事故を調査する。

本作では、これまで足を踏み入れたことのなかった沼地のザトン、ジュピタープラントの工業地帯、ゴーストタウンのプリピャチ、そして秘密の地下墓地などを探索できるように。

エリアには新種のアノマリーや獰猛な捕食者のキメラ、テレパシー能力を持つミュータントのブラーという新たな脅威が出没する。持っている武器で対処するのか、避難所を探すのか、決断を迫られることになるだろう。

また、本作では大勢のストーカーや住人と出会う。ゾーンの探索や謎解明に挑み、任務を遂行するのだ!

【製品概要】

商品名:S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy(ストーカー:レジェンズ・オブ・ザ・ゾーン・トリロジー)

対応機種:Nintendo Switch(TM)

発売日:

パッケージ版 2025年3月27日(木)発売予定

デジタル版 配信日未定

希望小売価格:5,980円(税込6,578円)

ジャンル:サバイバルホラーFPS

プレイ人数:1人

メーカー:GSC Game World

CERO表記:Z区分(18歳以上のみ対象)

著作権表記:

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone (C) 2024 GSC Game World Global Ltd. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky are registered trademarks of GSC Game World Global Ltd. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

公式サイト:https://stalker-trilogy.sega.jp

※デジタル版はタイトルごとの単品購入も可能です。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。