¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡¦¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå¶¦Æ±³«ºÅ¡ª¡ÖGrand Santa Parade¡Ê¥°¥é¥ó¡¡¥µ¥ó¥¿¡¡¥Ñ¥ìー¥É¡Ë in UMEKITA ¡×

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https://umekita.com/topics/lightup2024/index.html(https://umekita.com/topics/lightup2024/index.html)
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