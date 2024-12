¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡¦¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå¶¦Æ±³«ºÅ¡ª¡ÖGrand Santa Parade¡Ê¥°¥é¥ó¡¡¥µ¥ó¥¿¡¡¥Ñ¥ìー¥É¡Ë in UMEKITA ¡×

一般社団法人グランフロント大阪TMO

クリスマスムードが高まる中、グランフロント大阪とグラングリーン大阪は、パレード形式のクリスマスイベント「Grand Santa Parade(グラン サンタ パレード) in UMEKITA」を12月19日(木)に開催しました。一般公募による来街者の皆さまやグランフロント大阪・グラングリーン大阪の就業者や施設関係者約300人がサンタクロースに扮し、クリスマスプレゼントの配布やゴミ拾いを行いながら「うめきたエリア(大阪駅北地区)」を練り歩き、まちを訪れる皆さまをおもてなししました。

これまで、うめきたエリアではグランフロント大阪において参加者がサンタクロースに扮し、うめきた広場大階段上で大規模ハンドベル演奏に挑戦するクリスマスイベント「Grand Santa Bells」を4回実施し、ご好評をいただきました。本年は、9月6日にグラングリーン大阪が先行まちびらきを迎え、うめきたエリアが拡大し一層の賑わいをみせる中、両施設に「おもてなしサンタ」が登場し、うめきたのまちを練り歩くクリスマスパレードを実施しました。

パレード冒頭には主催者のグランフロント大阪とグラングリーン大阪の担当者が「みなさんのおもてなしで、うめきたエリアを訪れる方々に温かい気持ちをプレゼントしていただきたい」とコメントし、パレード参加者に向けて期待を語りました。その後、約300人のおもてなしサンタたちは、うめきたエリアの清掃を行う「クリーンアップ班」、来街者の方々や店舗スタッフへプチギフトをお渡しする「プレゼント班」、まち中での記念撮影のお手伝いなどを行う「グリーティング班」に分かれて、グランフロント大阪とグラングリーン大阪の各所を練り歩きました。

ホリデーシーズンで賑わう中、まちに現れた大勢のサンタクロースに、来街者は驚く表情を見せながらも、一緒に記念写真を撮影したり、プレゼントを受け取るなど、サンタクロースのおもてなしを楽しんでいました。サンタクロースの周りには活気や笑顔が溢れ、まち全体がクリスマスムードに包まれました。

サンタクロースからのおもてなしを受けた来街者は、「大勢のサンタクロースがまち中に現れて驚きました!」「イルミネーションも綺麗で、クリスマスムードが一層高まりました」や、「かわいらしいお子さんのサンタクロースからプレゼントをいただいて癒されました」など、喜びの声が上がりました。

また、本イベントでは、環境や自然への配慮など、SDGsについて参加者や来街者の方々に考えていただく機会となることも目指し、おもてなしサンタたちからのプチギフトとして、間伐材でできた特製クリスマスオーナメントや、グラングリーン大阪にも植生する花「なでしこ」の種の入ったフラワーカードをお渡ししました。

最後には、グランフロント大阪北館ナレッジプラザ1階の高さ約10mの巨大なクリスマスツリー「Infinity Wish Tree」の前で、約300人の「おもてなしサンタ」全員が揃って記念撮影を行い、イベントは笑顔に包まれた中で幕を閉じました。

参加者からは、「普段働いているまちで自分がサンタクロースになって、おもてなしをするのは新鮮で嬉しかったです」、「一家で参加しましたが、家族みんなでサンタクロースになれてクリスマスの良い思い出ができました」など、満足する声が多数寄せられました。小学生以下のお子さまも多く参加し、「サンタさんの格好をして、プレゼントを渡すのが楽しかったです。プレゼントは全部配り切りました!」と大人も子どもも楽しめるイベントとなりました。

この他にも、グランフロント大阪では、12月25日(水)までの期間中、クリスマスイベント「GRAND WISH CHRISTMAS2024~Infinity Lights~」を開催中。高さ約10mの巨大なクリスマスツリー「Infinity Wish Tree」のライティングショーや、大人気絵本『チャレンジミッケ!』とコラボレーションした展示企画「チャレンジミッケ!クリスマスかくれんぼ in グランフロント大阪」を開催しています。

また、初めてクリスマス期間を迎えたグラングリーン大阪では、うめきた公園内を照らすライティングエキシビジョン「Everything Lights Everything」を2025年1月26日(日)まで開催中です。

さらに、グランフロント大阪とグラングリーン大阪の両施設では、冬の夜を彩るイベント「Champagne Gold Illumination in UMEKITA」も2025 年 2 月 28 日(金)まで実施しています。

これらのイベントを通じて、来街者の皆さまに、うめきたエリアならではの冬の感動体験をお届けします。

【グランフロント大阪「GRAND WISH CHRISTMAS2024~Infinity Lights~」特設サイト】

https://www.grandfront-osaka.jp/xmas2024/

【グラングリーン大阪「Everything Lights Everything」】

https://umekita.com/topics/lightup2024/index.html

【Champagne Gold Illumination in UMEKITA】

https://www.grandfront-osaka.jp/event/4340/