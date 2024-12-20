IOWN APN¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³ÖÁàºî·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¹©¾ìÀßÈ÷ÅÀ¸¡¤ò¸¡¾Ú

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[Ãí3] IOWN Global Forum¤ÏIOWN¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ ¸½ºß¡¢150¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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[Ãí4] Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ï5kmÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ôµòÅÀ¤ò·ÐÍ³¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤·¤ÆÁíµ÷Î¥120km¤Ë¤ÆÄÌ¿®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÞÈ¿ÅÄ¤ÏÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¤ªÂæ¾ì¤ÏÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ç¤¹¡£
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