¡Ú¥®¥Õ¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡ÛÄ¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï6³ä¶¯¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤¿¿Í¤Ï7³ä¼å
¡ã¡ã TOPICS ¡ä¡ä
¢£Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï6³ä¶¯¡¢²ó¿ô¤Ï¡Ö2～3²ó¡×¤¬¥Ü¥ê¥åー¥à¥¾ー¥ó¡£Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ë¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÎé¡¦¤ªÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡×¤¬3³ä
¢£Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤¿¿Í¤Ï7³ä¼å¡£¡ÖÂðÇÛÊØ¤äÍ¹Á÷¡¢¿¶¹þ¡×¤¬6³ä¼å
¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â°æÏÂµ×¡Ë¤Ï¡¢8²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥®¥Õ¥È¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò2024Ç¯11·î1Æü～7Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¾õ¶·¤äÁªÄê»þ¤Î½Å»ëÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1557_1_2db8cd1d70a95a1216523798303acdd3.jpg ]
¡¡
1. ¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤¿²ó¿ô
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï6³ä¶¯¤Ç¤¹¡£
½÷À¤ÏÌó75%¤ÇÃËÀ¡Ê55%¡Ë¤è¤êÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë60～70Âå¤Ç¤Ï8³äÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
Â£¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ï¡Ö2～3²ó¡×¤¬¥Ü¥ê¥åー¥à¥¾ー¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡
2. ¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤¿µ¡²ñ
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£
¡ÖÃÂÀ¸Æü¡×¤¬55.2%¡¢¡Ö¤ªÃæ¸µ¡¦¤ªºÐÊë¡×¤¬40.4%¡¢¡Ö¼êÅÚ»º¡¦¤´°§»¢¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÎé¡¦¤ªÊÖ¤·¡¢¥×¥Á¥®¥Õ¥È¡×¡ÖÊì¤ÎÆü¡×¤¬³Æ20%Âæ¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤¬18.3¡ó¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡Ö¤ªÃæ¸µ¡¦¤ªºÐÊë¡×¤ÏÃËÀ¤ä¹âÇ¯ÂåÁØ¤Ç¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌ¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
3. ¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤¿Áê¼ê
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¡¢¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¡×¤¬39.9%¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿Æ¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¡×¤¬³Æ3³ä¶¯¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿Æ¡×¤Ï¡¢ÃËÀ30～40Âå¤ä½÷À10～50Âå¤Ç5³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¹¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î¿ÆÂ²¡×¤Ï60～70Âå¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¡×¡Ö¶á½ê¤Î¿Í¡×¤Ï½÷À60～70Âå¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
4. ¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤¿ÊýË¡
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ÇÁê¼ê¤ËÂ£¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÅÏ¤¹¡×¤¬66.8%¡¢¡ÖÂðÇÛÊØ¤äÍ¹Á÷¡¢¿¶¹þ¤Ê¤É¡×¤¬59.1%¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¡¦e¥®¥Õ¥È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂ£¤ë¡×¤Ï8.8%¡¢10¡¦20Âå¤Ç¤Ï4³ä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
5. ¥®¥Õ¥ÈÁªÄê»þ¤Î½Å»ëÅÀ
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¡¢¥®¥Õ¥ÈÁªÄê»þ¤Î½Å»ëÅÀ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¤¢¤¦¤«¡×¤¬65.9%¡¢¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤¬´î¤Ö¤«¡×¡ÖÂ£¤êÊª¤ÎÆâÍÆ¤¬¾õ¶·¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¡×¡Ö²Á³Ê¤¬¹â¤¹¤®¤¿¤ê°Â¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤¬4～5³ä¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡Ö¾õ¶·¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¡×¡Ö¹â¤¹¤®¤¿¤ê°Â¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¹¥¤ß¤Ë¤¢¤¦¤«¡×¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤¬´î¤Ö¤«¡×¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤Ï¡¢½÷À¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öµ¨Àá´¶¡×¤Ï½÷À60～70Âå¤Ç¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
6. ¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¾ìÌÌ
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÎé¤ä¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥×¥Á¥®¥Õ¥È¡¦Â£¤êÊª¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤«¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ë¥×¥Á¥®¥Õ¥È¡¦Â£¤êÊª¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï6³ä¼å¤Ç¤¹¡£
Â£¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÎé¡¦¤ªÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡×¤¬30.4%¡¢¡ÖË¬Ìä»þ¤ä²ñ¤¦¤È¤¤Î¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¡×¡Ö¤ª¤¹¤½¤ï¤±¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì15～16%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¡×¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¹â¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡ã¡ã ²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È ¡ä¡ä
¡ùÆü¾ïÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥×¥Á¥®¥Õ¥È¡¦Â£¤êÊª¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡ÊÁ´3,244·ï¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1557_2_5dba8173867cfb6f34b9f229937500ba.jpg ]
¡¡
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡ä
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1557_3_9c44136428003528ddfbd597b4d27455.jpg ]
¡¡
Ä´ºº·ë²Ì¤ò·ÇºÜ¡¦°úÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ :
https://myel.myvoice.jp/user_data/keisai.php
Ä´ºº·ë²Ì¤ò·ÇºÜ¡¦°úÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤ªÌä¹ç¤»¡ä
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
otoiawase@myvoice.co.jp ¡ÊMyELÃ´Åö¡Ë
¡¡
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â°æÏÂµ×
¡ÚÀß¡¡Î©¡Û 1999Ç¯7·î
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û 1²¯6,183Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¡Ú»ö¡¡¶È¡Û ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÄ´ºº¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-17-11 ÜÆÍÕ¥Ó¥ë5³¬
¡Ú´ë¶ÈHP¡Û https://www.myvoice.co.jp/
¡ö¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤òÃæ¿´¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£Ãé¥°¥ëー¥×¤Î¥ê¥µー¥Á²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ú¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¥â¥Ë¥¿ー¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£