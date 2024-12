¡ÖÂè19²óGMO¥Õ¥êー¥¾ー¥ó±¿Æ°Á´¹ñ¸òÎ®½¸²ñ in ¤¨¤Ò¤á¡×¤ò¥³ー¥×¼«Á³ÇÉ¤·¤³¤¯¤¬¥á¥¤¥ó¥µ¥Ýー¥È¡ª2025Ç¯3·î¤Ë°¦É²¤Ç³«ºÅ¡£

生活協同組合連合会 コープ自然派事業連合

生活協同組合コープ自然派しこく(本部:徳島県板野)は、2025年3月1日(土)・2日(日)に開催される「第19回GMOフリーゾーン運動全国交流集会 in えひめ」のメインサポーターを務めます。

「GMOフリーゾーン運動全国交流集会」とは

GMOとは「Genetically Modified Organism」(遺伝子組換え作物)の略称です。「GMOフリーゾーン運動」とは、遺伝子操作された作物や動物を栽培・養殖しない、使用しない、消費しない、という運動です。全国でGMOフリーゾーン運動が行われており、毎年全国交流会を開催しています。

※GMOフリーゾーンとは、遺伝子組み換え作物が栽培されていない地域のことです。(遺伝子組み換え作物を拒否する地域)

第19回GMOフリーゾーン運動全国交流集会 in えひめ

【開催日時】2025年3月1日(土)・2日(日)

【場所】愛媛県[3月1日(土) 今治市公会堂・2日(日)今治市公会堂/ 現地視察 他]

【参加費】各イベントによって異なります

・1日目[1部:当日:\1,500- / 前売:\1,000-][2部-3部通し:\1,000-]

・2日目[学習会:\800-][オプショナルツアー:\7,500-]

※1部(映画)前売り+第2・3部を事前申し込みいただいた場合は\2,000-となります

※全て税込み

【主催】第19回GMOフリーゾーン運動全国交流集会 in えひめ実行委員会

【参加お申込み方法】参加申込みフォームより必要情報をご入力ください

参加申込フォーム :https://shizenha.form.kintoneapp.com/public/shikoku-gmo202503●1日目 / 全大会

2025年3月1日(土)11:00-17:00 今治市公会堂(住所:今治市別宮町1丁目4番地1)

※Farmer’s market(会場ロビー前にてマルシェ開催) 11:00-12:30

・1部:映画上映 11:30開場-12:30上映(約60分)

映画「WE ARE WHAT WE EAT 食べることは生きること」上映会(約60分)

・2部:パネルディスカッション 13:50開会式-14:10パネルディスカッション(約60分)

「食べもののことを考える えひめサミット」開催

・3部:各地からの活動報告 15:20開始-17:00閉会式

●2日目 / 学習交流会・オプショナルツアー

・学習交流会 2025年3月2日(日)10:00-12:30 今治市公会堂(住所:今治市別宮町1丁目4番地1)

・オプショナルツアー 2025年3月2日(日)8:00-17:00 現地視察[無茶々園・伊方原発]

※オプショナルツアーは先着順にて定員数に達し次第、受付終了といたします

※イベント詳細は変更する可能性がございます

イベント情報について詳しく見る :https://www.shizenha.net/news/49764/コープ自然派しこく

「私たちは、いのち・自然・暮らしを大切にし未来へ結ぶ いのち輝く社会を創ります。」を理念とし、四国4県で事業活動を行っています。

生活協同組合コープ自然派しこく

・本部所在地 徳島県板野郡板野町川端字川敷田11番1

公式サイト >https://www.shikoku.shizenha.net/

加入をご検討の方はこちら >>https://www.shizenha.ne.jp/weekly-delivery/

「誰もが有機農産物を食べることができる社会へ」

コープ自然派は、生産者との顔の見える関係を大切にし自然と共存する暮らしをめざし、四国・関西のエリアで事業を展開。厳しい独自基準を設け、国産にこだわった食品添加物に頼らない商品やオーガニックや環境保全型農業で育まれた野菜を中心に取り扱う生活協同組合です。有機の学校をはじめとする有機農業を拡げる取組など多岐に渡り活動を行っています。

