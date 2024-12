¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー Ç®·ì¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÂç´¶¼Õº×¡ª¡ÙËÜÆü12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½é¤á¤Æ¤Î¥»ー¥ë¤¬³«ºÅ¡ª

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(以下サイゲームス、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/Steam(R)向けゲーム『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』のダウンロード版セールを開始したことをお知らせいたします。

また『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』公式Xにて、フォロー&リポストキャンペーンも開始いたしました。

■『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』初のセールが30%OFFで開催中!

本日12月20(金)より『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』および『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!SPECIAL EDITION』を30%OFFでご購入いただけるお得なセールが開始いたしました。

発売後初のセールとなりますので、この機会にぜひお買い求めください。

※キャンペーン期間や対象タイトルは予告なく変更となる可能性がございます

■セール価格

『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』 4,840円(税込) → 3,388円(税込)

『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!SPECIAL EDITION』 6,930円(税込) → 4,851円(税込)

■セール実施期間

ニンテンドーeショップ、PlayStation(TM)Store:

2024年12月20日(金)0:00から2025年1月6日(月)23:59まで

Steam(R)ストア:

2024年12月20日(金)3:00から2025年1月3日(金)3:00まで

なお、12月20日より『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』以外のCygamesのダウンロード版ゲームも割引価格でご購入いただける「Cygames HOLIDAY SALE」を開催しております。

詳細は特設サイト(https://dl-sale.cygames.co.jp/)にてご確認ください。

■『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』公式Xにてフォロー&リポストキャンペーンを開催中!

『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』の公式Xにて、本日12月20日(金)より初セール開催記念のフォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

Nintendo Switch(TM)版のパッケージに収納可能な「取り扱い説明書」と「ラベル風ステッカー」のセットを抽選で10名様にプレゼントいたします。

▼応募方法

1.『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』公式Xアカウント「@uma_musu_hacha」をフォロー

2.公式Xアカウントから投稿されている対象ポストを応募期間中にリポスト

※さらに本キャンペーンポストに『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』の感想を記載の上、「#ハチャメチャ大感想祭」をつけて引用リポストをすると当選確率アップ!

■当選賞品

「取り扱い説明書」、「ラベル風ステッカー」のセット 10名様

▼応募期間

2024年12月20日(金)15:00~2025年1月5日(日)23:59

※フォロー&リポストキャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。

『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』公式X

https://x.com/uma_musu_hacha

■PlayStation(R)Plusゲームトライアルの対象タイトルに追加!

ゲームトライアルは“PlayStation(R)Plus”プレミアム加入者向けのコンテンツで、『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』を購入前に時間限定で遊ぶことが可能です。ゲームトライアル後に『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』を購入すると、進行状況やトロフィーなどを引き継いでそのまま楽しめます。

『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』が気になっている方やまだプレイしていないという方は、この機会にぜひプレイしてみてください。

■DLC Vol.3 チーム<プリムラ>が間もなく配信!

『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』のDLC第3弾、DLC Vol.3 チーム<プリムラ>の配信を12月26日(木)に予定しております。

本DLCでは「サクラローレル」、「マーベラスサンデー」、「サムソンビッグ」、「マヤノトップガン」、「ナリタブライアン」の5人がプレイアブルキャラクターとして登場いたします。

●DLC Vol.3 チーム<プリムラ>概要

・価格:880円(税込)

・セット内容:プレイアブルキャラクター5人

「サクラローレル」、「マーベラスサンデー」、「サムソンビッグ」、「マヤノトップガン」、

「ナリタブライアン」

・配信時期:2024年12月26日(木)予定

■『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』とは

※画面はNintendo Switch(TM)版のものです。

春のファン大感謝祭開幕!ドットで描かれたウマ娘たちによるハチャメチャカジュアルアクションゲーム!

今作ではウマ娘たちがチームを組んで、特別イベント「ハチャメチャGP(グランプリ)」に挑みます。

挑戦するのは、どれもハチャメチャな競技ばかり。4つの競技を制し、優勝するのはどのチームか!

■『ウマ娘 プリティーダービー』とは

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら<トゥインクル・シリーズ>制覇を目指す世界が舞台となっています。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。

■『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』 商品情報

タイトル :ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!

プラットフォーム:Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、Steam(R)

対応言語:日本語、英語、繁体字中文、簡体字中文、韓国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語

ジャンル:ハチャメチャカジュアルアクション

プレイ人数:1~4人(オンライン時:最大4人)

発売日: 発売中(2024年8月30日(金)発売)

レーティング :CERO A、IARC 3+

企画・制作:株式会社Cygames

開発:アークシステムワークス株式会社

公式サイト:https://hachamecha-umamusume.jp/

------------------------------------------------------------

(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS

※内容・仕様は予告なく変更する場合があります。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

※ゲーム画面は開発中のものです。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation"および"PS4"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

------------------------------------------------------------