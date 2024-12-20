¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¥»ー¥ë¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¸¥§¥·ー¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ëºÇ¿·Æ°²è¤ò¸ø³«¡ª

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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=sHZB7RUbp7s ]
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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=z5voYlriutE ]
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