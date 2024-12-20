¥­¥ã¥Ô¥¿¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¢¥¦¥£¥ó¥²ー¥È¤ÎÀïÎ¬ÅªÇã¼ý¤òÈ¯É½¡¡¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅê»ñ»ö¶È¤Î³ÈÂç¤È¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¶¯²½

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[1] Completion Adjustment Êý¼°¤Ë¤è¤ê»»½Ð
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Company Registration: 200308451M
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Grace Chen
Head, Investor Relations Tel: +65 6713 2883
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Michele Ng
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