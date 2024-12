Ç¯ËöÇ¯»Ï¤â¡ÖABEMA¡×¤Ç´Ú¹ñ»°Ëæ¡ª400ºîÉÊ°Ê¾å¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤«¤éÉü½²·à¤Þ¤Ç¡ÄÇ¯Ëö¤Ë°ìµ¤¸«¤·¤¿¤¤ÆüËÜ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ6Áª

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を400作品以上配信しております。

このたび、「ABEMA」で全話無料配信中の人気作品の中から、日本でリメイクされた『SKYキャッスル~上流階級の妻たち~』、『夫婦の世界』、『彼女はキレイだった』、『知ってるワイフ』、『TWO WEEKS』、『ボイス4 ~112の奇跡~』の6作品をご紹介いたします。

今年の夏に、テレビ朝日でリメイクされた『SKYキャッスル』の原作となる『SKYキャッスル~上流階級の妻たち~』は、富・名誉・権力を手にした者しか住むことができない高級住宅街“SKYキャッスル”に住むセレブな家族たちの受験戦争を描いた作品です。 整形外科医の夫と娘たちと暮らすソジンは、隣の邸宅に住むミョンジュの息子がソウル医大に合格したと聞き、入試関連の資料を手に入れるために手を尽くしますが、ミョンジュから資料は公開しないと言われてしまいます。しかし、幸いにもVVIPの顧客だけが招待される入試コーディネーターによる説明会の招待状をミョンジュから受け取ったソジン。会場を訪れると、そこにはSKYキャッスルの住人スンヘの姿もあり...。韓国での視聴率が1.7%から23.8%まで上昇した、見始めたら止まらない話題作をぜひ、この年末年始にお楽しみください。

イギリスBBCにて2シーズンにわたり放送された「女医フォスター 夫の情事、私の決断」を原作とし、昨年日本でも「夫婦が壊れるとき」としてリメイクされた『夫婦の世界』は、スリリングな愛憎ラブロマンスとして韓国ケーブルドラマ史上最高視聴率28.4%を記録。韓国内では「愛の不時着」や「梨泰院クラス」を超える注目度を集めた話題の作品です。

富と名誉を手に入れ、愛する夫と息子に囲まれ順風満帆な日々を送る女医チ・ソヌ(キム・ヒエ)は、ある日夫のイ・テオ(パク・ヘジュン)のマフラーに付いていた1本の長い髪を見つけます。ソヌの疑いどおり、テオは若いインストラクターのダギョン(ハン・ソヒ)と浮気をしていて、そのことはソヌの周りの友人や同僚には周知の事実だった。そして、傷つくソヌの前にダギョンが診察に訪れ、検査の結果、ダギョンはテオの子を妊娠していたのだった...。全てを知ったソヌの壮絶な復讐劇から目が離せません。

日本では2021年に中島健人&小芝風花でリメイクされ話題を集めた『彼女はキレイだった』は、「梨泰院クラス」のパク・ソジュンと、「秘密」「フルハウスTAKE2」のファン・ジョンウムが出演するラブコメディ作品です。子供の頃、美人で優等生だったヘジン(ファン・ジョンウム)は成長して残念な容姿になってしまい、何をするにも冷遇され就職活動も上手くいかない日々を過ごします。そんなある日、ヘジンのところに太っちょでいじめられっ子だった親友であり初恋相手のソンジュン(パク・ソジュン)から一通のメールが。15年ぶりにソンジュンと会うことになり胸を躍らせるヘジンだったが、待ち合わせ場所に現れたのはイケメンに成長したソンジュンで…。K-POPグループSUPER JUNIORのチェ・シウォンや、人気モデルのコ・ジュニも出演し話題を集めた、胸キュン必須の作品をぜひお楽しみください。

日本では2021年に大倉忠義(SUPER EIGHT)&広瀬アリスでリメイクされた『知ってるワイフ』は、「キルミー・ヒールミー」のチソンと、「イ・サン」のハン・ジミンによる“夫婦”をテーマにした作品です。結婚5年目で2児の父親である銀行員のジュヒョク(チソン)は、職場では上司に責められ、融通の利かない部下に振り回される毎日。さらに疲れ切って帰宅すると、今度は妻ウジン(ハン・ジミン)の罵声が飛んでくる…。離婚さえ考え始めたジュヒョクの前に、大学時代の後輩で初恋相手のヘウォンが現れ「昔先輩が好きだったの」と告白されます。ますますウジンとの結婚を後悔してしまうジュヒョクはある日、高速道路を走っていると見慣れない料金所を通過。すると突然車が暴走、気が付くと大学時代にタイムスリップしていた!「結婚生活、こんなはずじゃなかった」という展開の数々に、共感すること間違いなし!この機会にぜひ、お楽しみください。

日本で2019年にリメイクされた原作の『TWO WEEKS』は、2013年に韓国で放送されたドラマ作品です。主演は「イルジメ~一枝梅」でSBS演技大賞最優秀男優演技賞を受賞したイ・ジュンギ。意味もなく生きていて、殺人容疑の濡れ衣まで着せられた一人の男は、自分に白血病にかかってしまった幼い娘がいるという事実を知り、骨髄移植手術で娘を救うため孤軍奮闘します。娘を救うため、決死の逃亡劇を繰り広げるタイムリミットサスペンスです。

日本で「ボイス 110緊急指令室」としてリメイクされた『ボイス』は、112通報センターを舞台に、1秒でも早く被害者を救出することに全力を尽くす刑事たちの奮闘を描いた人気シリーズで「ABEMA」では、シーズン3の『ボイス3 ~112の奇跡~』と、シーズン4の『ボイス4 ~112の奇跡~』を全話無料配信中です。

絶対聴力を持ち、112通報センターのゴールデンタイムチーム長として多くの事件を解決してきたボイスプロファイラー、グォンジュ(イ・ハナ)。ある事件で信頼するパートナーを失い、罪悪感に苦しむ彼女のもとに、「サーカスマン」と名乗る人物から脅迫メールが届きます。そこには限られた人間しか知らない“聴力の秘密”が書かれており、動揺するグォンジュ。そんななか、メールが送られてきた日に殺人事件があり、サーカスマンの関与が判明する…。見始めたら止まらない人気作品をぜひこの機会にご視聴ください。

そのほか、「ABEMA」ではSEVENTEENのホシとジョシュアが出演するゲームバラエティー『ブロ&マーブル~親友(ブロ)たちのガチバトル~』や、“顔の天才” と称され、ドラマなどでも引っ張りだこの人気アイドルグループASTROのチャ・ウヌが登場することで話題の『チプサブイルチェ~師匠に弟子入り(チャ・ウヌ特集)』といった人気K-POPアーティストの出演作品を日本初・独占配信しております。こちらも併せてお楽しみください。

「年末年始もアベマで韓国三昧」特設ページ(https://abema.tv/lp/koreanprogram2024-onair)

