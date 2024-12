ÁíºÆÀ¸¿ô10²¯±Û¤¨¡ª´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ö¥ì¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤­ÂØ¤¨ÈÇ¤¬ËÜÆü12·î20Æü¤è¤êYouTube¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«

株式会社チョコレイト

CHOCOLATE Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役:渡辺裕介)は、累計再生数10億越えの韓国発人気3Dアニメーション作品「ブレッドバーバーショップ」の日本版公式SNSアカウントの開設と、日本版YouTubeアカウントにて「ブレッドバーバーショップ」のシーズン1全39話(日本語吹き替え版)を、本日12月20日17時より順次無料公開することをお知らせいたします。

「ブレッドバーバーショップ」は2019年より韓国で放送が始まった3DCGアニメーションで、スイーツやパンたちの美容室「ブレッドバーバーショップ」を営む天才理容師の店長・ブレッドと、助手のウィルク、そしてお店を訪れる個性豊かなスイーツたちの賑やかな日常を描く作品です。韓国では現在シーズン4までが放映中で、宿泊施設や飲食店など200を超える企業とのコラボレーション施策が展開されているほか、ゲームやミュージカルなどのオリジナルコンテンツも制作されるなど、未就学児を中心にティーンから20~30代の女性まで、幅広い層の人気を集めています。 また、Netflix Global TV SeriesではTOP 10入り、北米・イギリス・インド・オーストラリアではNetflix Kids TOP 10入りを果たすなど、アジアを超えた世界各国でも楽しまれています。日本では、日本版公式SNSアカウントの開設とシーズン1の全話無料公開を皮切りに、グッズ販売やイベントの開催など、活動を拡大していく予定です。

■「ブレッドバーバーショップ」日本版公式SNSアカウント:

・YouTube:https://www.youtube.com/@breadbarbershopjp

・X:https://x.com/BBS_anime_info

・TikTok:https://www.tiktok.com/@breadbarbershopjp

「ブレッドバーバーショップ」について

「ブレッドバーバーショップ」は2019年に韓国で展開を開始し、現在は世界中で配信され、総再生数10億回、SNS総フォロワー数は500万人を超える大人気アニメです。美容院「ブレッドバーバーショップ」の店長である天才理容師・ブレッドと、助手のウィルク、レジ係のチョコ、マスコット犬のソーセージといった仲間たちが、悩めるスイーツやパンたちに素晴らしいデコレーションを施して、彼らの悩みを一緒に解決していく様子を描きます。

<「ブレッドバーバーショップ」韓国版公式SNSアカウント>

・YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCKBt6VowYGmBpXFf3rVhaQA

・TikTok:https://www.tiktok.com/@breadbarbershop

・Instagram:https://www.instagram.com/breadbarbershop/

■あらすじ:

さまざまな食べ物たちが住む町、ベーカリータウン。

この町で暮らすスイーツやパンたちがヘアセットしてもらうため、

天才理容師・食パンのブレッドが経営するブレッドバーバーショップを訪れます。

とんでもない悩みを抱えてお店にやってくるスイーツたちは、

ブレッド店長の天才的な技と工夫で大変身!

しかし、時には大変なハプニングも……!?

ブレッド店長はスイーツたちみんなの悩みを解決できるのでしょうか?

■主な登場人物:

ブレッド…スイーツたちの美容室、ブレッドバーバーショップ 店長ウィルク…ブレッドバーバーショップ 助手チョコ…ブレッドバーバーショップ レジ係ソーセージ…ブレッドバーバーショップ ペット

■韓国での反響:

3DCGで描かれるブレッドが次々と生み出すカラフルでアートなデコレーションや、個性豊かなキャラクターたちによるストーリーが魅力の本作は、幅広い世代からの注目を集め、韓国ではおもちゃや文具などのグッズ展開をはじめ、ゲームやミュージカル、人形劇も制作されるほどのヒットコンテンツとなっています。

また、今年3月に公開した映画『Bread Barbershop: Celeb in Bakery Town』は、公開3日で動員10万人を突破し、総合興行収入4位にランクイン。9月にも新作映画『Bread Barbershop: Rise of the Bread Star』が公開され、総合興行収入2位、秋夕連休アニメ興行収入1位を達成するなど、より一層の盛り上がりとなっています。

映画『Bread Barbershop: Rise of the Bread Star』キービジュアル

■今後の日本展開について:

日本版YouTubeアカウントでのシーズン1(全39話)の無料配信開始にあわせ、日本版X・TikTokアカウントでのオリジナルコンテンツの発信も同時に開始いたします。また、オリジナルグッズの販売やPOP UP SHOPの実施など、さまざまな展開を予定しています。

※本リリースの画像をご使用の際は以下のいずれかのコピーライトを表記してください。

通常:Copyright (C) BREADBARBERSHOP. All Rights Reserved.

短縮︎: (C) BREADBARBERSHOP