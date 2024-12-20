¡Úºë¶Ì¸©¡ÛÃË½÷¶¦Æ±»²²è¿ä¿ÊÃÄÂÎ¤Î³èÆ°È¯É½²ñ¡ÖÂè23²ó With You ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡¡With You ¤µ¤¤¤¿¤Þ¡Êºë¶Ì¸©ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤Î»ëÅÀ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¡¦¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë³èÆ°È¯É½²ñ¡ÖÂè23²ó With You ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¡～¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¦¤Ò¤í¤¬¤ë¡¦Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2·î2Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Î¿ÜÀî°¡µª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー´Ñ¡¡～¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é～¡×¤Ï»öÁ°¿½¹þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò¿½ÀÁ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥é¥·
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-534-fcb4cf5b952b602ceec79622d80b7c69.pdf1 Æü»þ
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤«¤é2·î2Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡¡Î¾Æü¤È¤â10»þ¤«¤é16»þ30Ê¬¤Þ¤Ç
2 ¾ì½ê
¡¡With You ¤µ¤¤¤¿¤Þ¡Êºë¶Ì¸©ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´2-2 ¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥ê¥é¥ó¥ÆÉðÂ¢Ìî3F¡¦4F
¡¡JR¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¢ËÌÍ¿Ìî±Ø¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬
3 ÂÐ¾Ý
¡¡¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â
4 »²²ÃÈñ
¡¡ÌµÎÁ¡Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÂÎ¸³Åù¤Ë¤Ï°ìÉôÍÎÁ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
5 ÃÄÂÎ¡¦¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë³èÆ°È¯É½²ñ
¡¡¸©Æâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ä¥°¥ëー¥×¤¬¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ë¤è¤êÆüº¢¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£»²²ÃÃÄÂÎ¤Ï¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë°ÆÆâ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ö»²²ÃÃÄÂÎ¤ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Þ¤Ç¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡ÊWith You ¤µ¤¤¤¿¤Þ¡Ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
6 ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹Ö±é²ñ
¹Ö»Õ
¿ÜÀî°¡µª»Ò¤µ¤ó¡Ê²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡ ÅÔ»Ô¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¶µ¼ø¡Ë
¹Ö±é
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー´Ñ -¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é-¡×
Æü»þ
ÎáÏÂ7Ç¯2·î2Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë
14»þ¤«¤é16»þ¤Þ¤Ç¡Ê³«¾ì13»þ30Ê¬¡Ë
²ñ¾ì
With You ¤µ¤¤¤¿¤Þ4³¬ ¥»¥ß¥Êー¼¼
Äê°÷
²ñ¾ì»²²Ã100¿Í¡Ê¿½¹þÀèÃå½ç¡Ë
¢¨Æ°²èÇÛ¿®¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¾ì»²²Ã¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡
¡¡ÎáÏÂ6Ç¯12·î20Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë12»þ30Ê¬¤«¤éÅÅ»Ò¿½ÀÁ¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅ»Ò¿½ÀÁ URL
¡¡https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=84072
¡Ê2¡Ë¿½¹þ´ü¸Â
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯1·î27Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡¡¡öÄê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ö¼êÏÃÄÌÌõ¡¢ÊÝ°é¤ò´õË¾¤¹¤ë¤«¤¿¤Ï¿½¹þ´ü¸Â¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡£±.¼êÏÃÄÌÌõ¤ò´õË¾¤¹¤ë¤«¤¿¡¡ÎáÏÂ7Ç¯1·î15Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡¡¡¡£².ÊÝ°é¤ò´õË¾¤¹¤ë¤«¤¿¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯1·î23Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é¤ÎÂÐ¾Ý¡§À¸¸å6¤«·î¤«¤é¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡ÊÝ°éÎÁ¡§¤ª»ÒÍÍ1¿Í¤Ë¤Ä¤300±ß¤ò¹Ö±é²ñÅöÆü¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡ö¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÍÂ¤«¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥é¥·
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-534-6e2e0d082e2ed258abe018c195561e55.pdf7 Ìä¹ç¤»Àè
¡¡With You ¤µ¤¤¤¿¤Þ¡Êºë¶Ì¸©ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡ÅÅÏÃ¡§048-601-3111
¡¡FAX¡§048-600-3802
¡¡ÅÅ»Ò¥áー¥ë: m013111f@pref.saitama.lg.jp
8 ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡¡Âè23²ó With You ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
¡¡¡¡https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/23fes_kaisai.html
¡¡Âè23²ó With You ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹Ö±é²ñ
¡¡¡¡https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/23th_fes0202koenkai.html