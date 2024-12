¡Úºë¶Ì¸©¡ÛÃË½÷¶¦Æ±»²²è¿ä¿ÊÃÄÂÎ¤Î³èÆ°È¯É½²ñ¡ÖÂè23²ó With You ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹

埼玉県

With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)では、男女共同参画の視点で様々な活動をしている団体・グループによる活動発表会「第23回 With You さいたまフェスティバル ~つながる・ひろがる・未来をつくる~」を開催します。どなたでも参加できます。

2月2日(日曜日)の須川亜紀子さんによる講演会「アニメ・キャラクターのジェンダー観 ~これまでとこれから~」は事前申込が必要となります。電子申請でお申込みください。

〇イベントチラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-534-fcb4cf5b952b602ceec79622d80b7c69.pdf1 日時

令和7年2月1日(土曜日)から2月2日(日曜日)まで

両日とも10時から16時30分まで

2 場所

With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)

さいたま市中央区新都心2-2 ホテルブリランテ武蔵野3F・4F

JRさいたま新都心駅から徒歩5分、北与野駅から徒歩6分

3 対象

どなたでも

4 参加費

無料(ワークショップ、体験等には一部有料のものがあります)

5 団体・グループによる活動発表会

県内で活動する団体やグループがワークショップやパネル展示により日頃の活動について発表します。参加団体はフェスティバル案内パンフレットのとおりです。

*参加団体は予定です。当日までに変更が生じた場合は、埼玉県男女共同参画推進センター(With You さいたま)ホームページでお知らせします。

6 フェスティバル講演会

講師

須川亜紀子さん(横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院教授)

講演

「アニメ・キャラクターのジェンダー観 -これまでとこれから-」

日時

令和7年2月2日(日曜日)

14時から16時まで(開場13時30分)

会場

With You さいたま4階 セミナー室

定員

会場参加100人(申込先着順)

※動画配信は行いません。会場参加のみとなります。

(1)お申込み方法

令和6年12月20日(金曜日)12時30分から電子申請にて受け付けます。

電子申請 URL

https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=84072

(2)申込期限

令和7年1月27日(月曜日)まで

*定員になり次第締め切ります。

*手話通訳、保育を希望するかたは申込期限が異なります。

1.手話通訳を希望するかた 令和7年1月15日(水曜日)まで

2.保育を希望するかた 令和7年1月23日(木曜日)まで

保育の対象:生後6か月から小学校3年生まで

保育料:お子様1人につき300円を講演会当日にお支払いいただきます。

*申込多数の場合はお預かりできないことがあります。

(3)イベントチラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-534-6e2e0d082e2ed258abe018c195561e55.pdf7 問合せ先

With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)

電話:048-601-3111

FAX:048-600-3802

電子メール: m013111f@pref.saitama.lg.jp

8 ホームページ

第23回 With You さいたまフェスティバル

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/23fes_kaisai.html

第23回 With You さいたまフェスティバル講演会

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/23th_fes0202koenkai.html