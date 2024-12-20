¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
K2 Pictures¡¢À©ºîÉôÌç¤òÃ´¤¦¿·²ñ¼Ò¡ÖK2 Pictures Production¡×¤òÀßÎ©
³ô¼°²ñ¼ÒK2Pictures
K2 Pictures Production¥í¥´
K2 Pictures Production¥í¥´
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒK2 Pictures¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µª°Ë½¡Ç·¡Ë ¤Ï¡¢100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒK2 Pictures Production ¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÁÈ¿¥¤Ï¡¢K2 Pictures ¤Î±ÇÁüÀ©ºîµ¡Ç½¤òÃ´¤¦ÉôÌç¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢K2 Pictures ¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤È¤´´üÂÔ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒK2 Pictures Production¡ÊÆÉ¤ß¡§¥±ー¥Äー¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è
ÂåÉ½¼Ô¤ÎÌò¿¦¡¦»áÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µª°Ë½¡Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ç²è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±ÇÁü¤ÎÀ©ºî
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2024Ç¯11·î1Æü