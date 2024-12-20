¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²ñµÄ¤Î½àÈ÷»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¡MAXHUB¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éMicrosoft Teams RoomsÀìÍÑµ¡´ï3¼ïÅÐ¾ì
¡¡IT¤Ç²ñµÄDX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ê¥¤¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â³Ø·³¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²ñµÄ¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¹½ÃÛ¤¬¤Ç¤¤ëMicrosoft Teams RoomsÀìÍÑµ¡´ï MAXHUB¡ÖMTR¥·¥êー¥º¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖXCore Kit Pro for
Microsoft Teams Rooms¡×¡¢¡Ö4K PTZ¥«¥á¥é¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±Æü¤è¤ê¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Çº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÄ¾´¶Åª¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²ñµÄ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¡ÖMTR Board¡×¤Î¹ØÆþÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://nicemobile.jp/news/241220/ ¡Ë
▪¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²ñµÄ¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë
¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥«ー¤È¥Æ¥ì¥ïー¥«ー¤¬º®ºß¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²ñµÄ¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ñµÄ·ÁÂÖ¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²ñµÄ¤Î»²²Ã¤Ë¤ÏWEB²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº(*1)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢53.7%¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²ñµÄ¤äWEB²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¡ÖMicrosoft Teams¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²ñµÄ¤Î¾ì¹ç¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç²ñµÄ¼¼¤Ë½¸¤Þ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎPC / ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éMicrosoft Teams²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃ¼Ëö²èÌÌ¤ò²ñµÄ¼¼¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë²ñµÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç»ÈÍÑ¤¹¤ëPC¤äWEB¥«¥á¥é¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤òÅÔÅÙ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢±ÇÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¦²»À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡ÖMicrosoft Teams Rooms¡×¤Ç¤¹¡£Microsoft Teams¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¸Ä¿Í¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Microsoft Teams Rooms¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬²ñµÄ¼¼¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ Microsoft Teams Rooms¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏÀìÍÑµ¡´ï¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñµÄ¼¼¤ØÀÜÂ³¤·¤¿¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²óÀßÄê¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ñµÄÃæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£º£²óÈ¯Çä¡¦¹ØÆþÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âMicrosoft Teams Rooms¤ÎÀìÍÑµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²ñµÄ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀìÍÑµ¡´ï¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²ñµÄ¤ÎÈÑ¤ï¤·¤¤½àÈ÷¤¬ÉÔÍ×¤Ë¡£MAXHUB¡ÖMTR¥·¥êー¥º¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤Î²ñµÄ¼¼¤Ë¤è¤êºÇÅ¬¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²ñµÄ´Ä¶¤ò¤´Äó°Æ¤Ç¤¡¢²ñµÄDX¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
*1 ¥Ê¥¤¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡ÊÄ´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î～11·î¡¡¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§1275¡Ë
▪MAXHUB¡ÖMTR¥·¥êー¥º¡×¤ÎÆÃÄ¹
£±.²ñµÄ¼¼¤ËÆþ¤ì¤Ð¼«Æ°¤ÇÅÅ¸»¤¬¤Ä¤¡¢¡¡¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç²ñµÄ¤ò³«»Ï¡ª
¡¡²ñµÄ¤Î¤¿¤Ó¤Ë³°Éôµ¡´ï¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢²ñµÄ¼¼ÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¡Ä¤Ê¤É¤Î
¡¡ÈÑ»¨¤Êºî¶È¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
£².PC ¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¤Ë²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡ÀìÍÑÃ¼Ëö¤«¤é´ÊÃ±¤ËÁê¼ê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡PC¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½¾¶È°÷¤â¤¹¤°¤Ë²ñµÄ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£³.ÆüËÜ¤Ç¤âÉáµÚÎ¨¤Î¹â¤¤Microsoft Teams¡¢¡¡¥»¥¥å¥¢¤Ê´Ä¶¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ª
¡¡Microsoft 365 ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î
¡¡¾õ¶·¤ò¤¹¤°¤ËÇÄ°®¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò´ÊÃ±¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
▪XCore Kit Pro for Microsoft Teams Rooms
¸Ä¿Í¤ÎPC¤Ï»È¤ï¤º¤Ë¡¢³°Éôµ¡´ï¤Î¥±ー¥Ö¥ëÀÜÂ³¤äMicrosoft Teams¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤ÎÀìÍÑÃ¼Ëö¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñµÄ»²²Ã¼Ô¤ÏÁ´°÷¡¢²ñµÄÃæ¤Ë¸Ä¿Í¤ÎPC¤ò¼«Í³¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Microsoft Teams Rooms¤Î¥Ç¥å¥¢¥ëÉ½¼¨¥âー¥É¤ËÂÐ±þ(*2)¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ñµÄ¼¼¤ÎÁ°ÌÌ¤Ë2Âæ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀßÃÖ¤·¡¢²ñµÄ»²²Ã¼Ô¤Î±ÇÁü¤È¶¦Í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò2²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥É¥ó¥°¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢PC¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥É¥ó¥°¥ë¤òÁÞ¤·¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢PC²èÌÌ¤ÎÅê±Æ¤ò´°Î»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ñÎÁÅê±Æ¤ÎÅÙ¤ËHDMI¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÆÏ¤¯ÀÊ¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Teams²ñµÄ¤È¤Î2²èÌÌÉ½¼¨µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢²ñµÄ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢²ñµÄ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¤â¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
*2 ¥Ç¥å¥¢¥ëÉ½¼¨¥âー¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Microsoft Teams Rooms Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
▪4K PTZ¥«¥á¥é
4K PTZ¥«¥á¥é¤Ï¡¢Ãæµ¬ÌÏ¤«¤éÂçµ¬ÌÏ²ñµÄ¼¼¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿AIÅëºÜ¤Î2´ã¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£USB¥±ー¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆPC¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤À¤±¤Ç¡¢¼«Æ°¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤¹¤°¤ËWEB²ñµÄ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥«¥á¥é¤Ï²ñµÄ¼¼Æâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÆ°¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢PTZ¥«¥á¥é¤Ï²ñµÄ»²²Ã¼Ô¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸÷³Ø12ÇÜ¥ºー¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²èÁü¤ÎÉÊ¼Á¤òÎô²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ºー¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñµÄ¼¼¤Ê¤É¤Î¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¤â¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ä¡¢È¯É½¼Ô¤ÎºÙ¤«¤¤Æ°¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤¬¼«Æ°¤Ç¿Í¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê³ÑÅÙ¤ËÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢È¯¸À¼Ô¤ò¼«Æ°¤ÇÄÉÀ×¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÉ½¾ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤È¤é¤¨¤ë¤¿¤á¡¢²ñµÄ¼¼¤ÎÂç¤¤µ¤ä»²²Ã¿Í¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²è³Ñ¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
▪MTR Board¡¡¢¨Í½Ìó¾¦ÉÊ/2·î°Ê¹ß½Ð²ÙÍ½Äê
Teams²ñµÄ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥«¥á¥é¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Microsoft Teams RoomsÀìÍÑ¤Î4KÂç·¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿²ñµÄ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²ñµÄ½àÈ÷»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤ÏAIÅëºÜ¡¦5000Ëü²èÁÇ¤Î3´ã¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£3¤Ä¤Î¥ì¥ó¥º¤Î¤¦¤Á¡¢1¤Ä¤Ï²ñµÄ¼¼Á´ÂÎ¤ò±Ç¤¹¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡¢2¤Ä¤Ï¸÷³Ø2ÇÜ¥ºー¥à¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É5ÇÜ¥ºー¥à¤ÎË¾±ó¥ì¥ó¥º¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿Í¿ô¤ä°ÌÃÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê³ÑÅÙ¤ËÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¼«Æ°¤ÇÄÉÀ×¤·¤¿¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤ò¸ÄÊÌ¤Ë±Ç¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢±ß³ê¤Ê²ñµÄ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¤Ï16¸ÄÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÌÌ180ÅÙ¡¢ºÇÂç15mÀè¤Þ¤Ç¤Î¹ÈÏ°Ï¤Î½¸²»¤¬²ÄÇ½¡£½¸²»³ÑÅÙ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤ÁªÂòÈÏ°Ï°Ê³°¤Î²»À¼¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢ AI¤¬¼þ°Ï¤Î»¨²»¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¡¢Ã¯¤¬È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤¬¶õ´Ö¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¤ÇÄã²»¤ä¹â²»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²»À¼¤ò¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é½ÐÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²»À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤â·Ú¸º²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Microsoft Teams¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥Éµ¡Ç½¤Ø¤Ï»Ø¤äÉÕÂ°¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¤Ç¼«Í³¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¡¢²ñµÄ¼¼¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤òÊÌÅÓ½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▪¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡¡£±.XCore Kit Pro for Microsoft Teams Rooms
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².4K PTZ¥«¥á¥é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.MTR Board
È¯ÇäÆü¡§¡¡£±.,£².2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.2025Ç¯2·îÍ½Äê
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¤¤¤º¤ì¤â¥ªー¥×¥ó
£².4K PTZ¥«¥á¥é¤ÏAmazon¤«¤é¤â¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¡°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»
¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQNWLPX4
▪¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ
▪MAXHUB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñµÄ¼¼DX¤ò¼Â¸½
¤ªµÒÍÍ¤ÈÁÏ¤ë¥ß¥é¥¤¤Î²ñµÄ
MAXHUB¤Ç¤Ï²¿Ëü²ó¤â¤Î²ñµÄ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢½¾Íè¤Î²ñµÄ¼¼¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¿È¤ËÃå¤±¤ëÍÎÉþ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¡£
MAXHUB¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÆ¯¤Êý¤Ø½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤Ç´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¤ÎÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤µ¤äÇÛÀþ¡¦ÀÜÂ³ÀßÄê¤ÎÊ£»¨¤µ¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤ò³«Êü¤·¡¢²ñµÄ´Ä¶¤òºÇÅ¬¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¸úÎ¨Åª¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤À¤³¦¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥é¥¤¤Î²ñµÄ¤Îºß¤êÊý¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁMAXHUB¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
▪¥Ê¥¤¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥¤¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤ÏWEB²ñµÄ¤ò¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¡¢´Ê·é¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤ÎWEB²ñµÄ¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
´ë¶È¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸»ºÅª¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖIT¤Ç²ñµÄDX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢ ÆüËÜ¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¡¡¡¡¼Ò¡ÛÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¿·Â¼2272
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Tel¡§0263-87-2298¡¡Fax¡§0263-87-2208
¡Ú»¥ËÚ»ÙÅ¹¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 03-5577-2809 ¡ÊÁë¸ý¡§Åìµþ»ÙÅ¹¡Ë
¡ÚÀçÂæ»ÙÅ¹¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 03-5577-2809 ¡ÊÁë¸ý¡§Åìµþ»ÙÅ¹¡Ë
¡Ú¿·³ã±Ä¶È½ê¡ÊÀçÂæ»ÙÅ¹´É³í¡Ë¡Û 03-5577-2809 ¡ÊÁë¸ý¡§Åìµþ»ÙÅ¹¡Ë
¡ÚÅìµþ»ÙÅ¹¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 03-5577-2809
¡Ú¶âÂô»ÙÅ¹¡Û¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0263-87-2298 ¡ÊÁë¸ý¡§ËÜ¼Ò¡Ë
¡ÚÌ¾¸Å²°»ÙÅ¹¡Û¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡052-228-2552
¡ÚÂçºå»ÙÅ¹¡Û¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡06-6136-8138
¡Ú¹Åç»ÙÅ¹¡Û¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡06-6136-8138 ¡ÊÁë¸ý¡§Âçºå»ÙÅ¹¡Ë
¡ÚÊ¡²¬»ÙÅ¹¡Û¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡092-260-8522
¡Ú·§ËÜ±Ä¶È½ê¡ÊÊ¡²¬»ÙÅ¹´É³í¡Ë¡Û 092-260-8522 ¡ÊÁë¸ý¡§Ê¡²¬»ÙÅ¹¡Ë
¡ÚNimo Korea Co., Ltd.¡Ê´°Á´»Ò²ñ¼Ò¡Ë¡Û
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://nicemobile.jp(https://nicemobile.jp)
¸ø¼°X(µìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/nicemobile_jp(https://twitter.com/nicemobile_jp)
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/nicemobile_jp/(https://www.instagram.com/nicemobile_jp/)
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@maxhub445(https://www.youtube.com/@maxhub445)
¼èºà¡¢¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://nicemobile.jp/contact/(https://nicemobile.jp/contact/)
¢§°Ê²¼¥Ü¥¿¥ó¤«¤éËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤òPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://prtimes.jp/a/?f=d48231-47-45e21e7494282ca283e357ca62449606.pdf